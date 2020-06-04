Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?

По данным из доклада федерального правительства Германии о наркотиках и наркомании за 2018 год, в прошлом году около семи процентов немцев в возрасте от 18 до 59 лет употребляли каннабис единожды или многократно.

Что касается определения каннабиса, конопли, марихуаны и гашиша, то мы должны сказать: «каннабис — это латинское слово для обозначения конопли». Высушенные листья женского цветущего растения называются марихуаной или травой. Гашиш — это собранная и в основном прессованная «смола» конопляного растения.

Во многих европейских странах все чаще обсуждается вопрос о легализации каннабиса. По мнению Швейцарской комиссии по вопросам наркомании, вопрос о том, следует ли легализовать каннабис, менее важен, чем вопрос о том, как действовать дальше.

Поэтому профессор Юрген Барбен, специалист в области педиатрии и ювенальной медицины, задался вопросом: кому выгодна легализация каннабиса?

Представляем Вашему вниманию сокращённую выдержку из его исследования, которое было опубликовано в Swiss Medical Journal:

«То, что 40 лет назад было совершенно немыслимо, сегодня стало реальностью: в то время, когда марихуана все ещё классифицируется на федеральном уровне в США как запрещённый наркотик, 30 штатов одобрили использование каннабиса в медицинских целях, а 10 штатов разрешили каннабис в рекреационных целях (для досуга).

С середины 2016 года марихуана с содержанием тетрагидроканнабинола менее 1% также легальна и доступна в Швейцарии. В Швейцарии 580 компаний уже начали легальный бизнес по выращиванию конопли, а в 2017 году, благодаря этому, государственная казна страны пополнилась на 15 миллионов швейцарских франков. В настоящее время в США развита огромная индустрия каннабиса с оборотом в миллиард долларов США. При этом индустрия каннабиса многому научилась у табачной промышленности. [...]

Кто финансировал легализацию?

В своём подробном докладе организация «Национальные семьи в действии», впервые подробно задокументировала источники денежных потоков, которые использовались для легализации каннабиса в США за последние 20 лет. [...] С 1996 года три миллиардера — Джордж Сорос, Питер Бенджамин Льюис и Джон Сперлинг — внесли около 80% суммы, которая была использована для голосования в отдельных штатах США. Еще в 1992 году Джордж Сорос, заработавший своё состояние как финансовый спекулянт, пожертвовал 15 миллионов долларов США на голосование по легализации каннабиса в медицинских целях. Лишь позднее он использовал свой Фонд «Открытое общество» для борьбы за полную легализацию, начав с Уругвая. [...] Все трое сходятся в том, чтобы полностью легализовать каннабис в медицинских целях.

Легализация каннабиса и ее последствия Легализация каннабиса в рекреационных целях (для досуга) открывает возможности для маркетинга, последствия которого сегодня трудно предсказать. Дискуссии о том, как ограничить возникающие проблемы со здоровьем новыми мерами регулирования, приведут к тому, что будут задействованы огромные финансовые и правовые ресурсы.

Индустрия марихуаны может идти по тому же пути, что и табачная промышленность. В прошлом веке табачная промышленность превратила сигарету в идеальный дозатор никотина и с помощью вероломных рекламных кампаний увеличила число курильщиков с 1% в 1880 году до 50% в 1950 году. [...]

Число потребителей каннабиса в возрасте старше 12 лет в США доходит до 22 миллионов человек, 10% из которых употребляют каннабис только в медицинских целях. Процент курящих каннабис вырос с 6,2 в 2002 году до 8,3 в 2015 году.

Заключение

Как и в случае с табаком, торговля каннабисом представляет собой бизнес с вызывающим привыкание веществом, физические и психологические последствия которого хорошо известны. В целях легализации марихуаны намеренно умаляется опасность её употребления. Лишь единицы делают на ней бизнес в миллиарды долларов. После того как первые успехи в борьбе с табачной эпидемией были достигнуты благодаря всемирным усилиям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, легализация каннабиса порождает новую эпидемию, последствия которой в настоящее время трудно предсказать. По этой причине различные медицинские организации, одна из них — Германское общество пульмонологии [...], обратили внимание на опасность употребления каннабиса, представив документы в форме доклада с изложением своей позиции".

Это был доклад доктора Барбена, который показывает, что за легализацией каннабиса стоит лишь кажущееся благополучие людей. Таким образом, остаётся вопрос: какие силы хотят обеспечить легализацию каннабиса? Какую высшую цель они преследуют в отношении человечества, в частности, в отношении молодёжи? Здесь должна быть более глубокая взаимосвязь, о которой стоит задуматься!