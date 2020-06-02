Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?

Америку уже почти неделю сотрясают массовые протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе, переросшие в погромы, мародерство и хаос. Это крупнейшие беспорядки в стране с 60-х годов прошлого века.

Дошло до того, что вчера вечером Дональд Трамп ввел по всей стране комендантский час и призвал губернаторов массово вводить войска в пылающие города. Трамп заявил, что есть неиспользованный резерв из 350 тысяч нацгвардейцев, и они должны подавить насильственные проявления протеста. А если это не поможет, то пригрозил вывести на улицы городов уже американскую армию и подавить бунт.

Но вот откуда взялся сам протест — здесь, в США, бытуют разные версии.

Часть экспертов традиционно увидели «руку Кремля», но в данном случае эта версия не получила распространение ввиду излишней натянутости.

Власти США нашли другого организатора «Черного Майдана» — ультралевые организации. А одну из них, «Антифа», Трамп требует объявить террористической организацией.

«Насилие, подстрекаемое и осуществляемое „Антифа“ и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом», — вторит ему генпрокурор Уильям Барр.

На самом деле организации под названием «Антифа» не существует. Это общее наименование радикального течения в среде «леваков», сокращенное название от словосочетания «антифашистское действие».

Это своего рода левые «ультрас», которые действуют во многих странах (в частности, активно участвовали в движении «желтых жилетов» во Франции), но не имеют ни единой структуры, ни руководства, а потому и запретить их невозможно.

Что стоит за обвинениями против «Антифа» и кто на самом деле участвует в бунтах.

Рука Сороса

Сторонники Трампа активно поддерживают версию о ключевой роли в беспорядках «леваков» и «Антифа», и даже врага Трампа Джорджа Сороса.

Его и демократов обвиняют в том, что они стоят за дестабилизацией ситуации, а их губернаторы специально не принимают меры по наведению порядка, чтобы поставить Трампа.

Трамписты-конспирологи утверждают, что с «Антифа» связан Сорос через группу «Альянс за всемирную справедливость». А демократы чуть ли не сами нанимают погромщиков.

«Заявление направлено против Сороса и других спонсоров левых ультрас. Объявление „Антифа“ террористической организацией решит проблемы Трампа со структурами Сороса — их прикроют за финансирование терроризма», — написал в Фейсбук российский американист-трампист Дмитрий Дробницкий.

В то же время другие эксперты полагают, что роль леваков в беспорядках преувеличена.

«Некоторые почему-то думают, что в США вот-вот победит революция цветных и будет цветной переворот, это такая, с одной стороны, страшилка, с другой — постоянно инспирируемая тема. Так вот, это все чушь, как и чушь то, что в США есть какие-то левые массовые партии. Общественная американская культура и сознание не оставляют пока никаких шансов для таких партий и движений. Именно поэтому это там удел маргиналов, фриков и экстремистов», — пишет в Фейсбук политолог Олег Михайлов.

К слову, президент США уже грозился внести «Антифа» в список экстремистских организаций. В последний раз это произошло во время митинга крайне правых организаций в Портленде, штат Орегон, в августе 2019 года.

А вообще об «Антифа» в США стали говорить после протестов в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. Тогда в небольшом городке произошли столкновения между активистами нескольких ультраправых организаций, проводившими в городе факельные шествия, и левыми. Тогда националисты со всех Соединенных Штатов выступали против сноса местного памятника Роберту Ли, который во время Гражданской войны в США сражался на стороне рабовладельческого Юга. Там были стычки с «леваками».

Безработные, средний класс, студенты, радикалы

Многие считают заявления Трампа об «Антифа» попыткой отвлечь внимание от социальных проблем.

«Революционеры», по рассказам очевидцев, на самом деле представляют собой разношерстную публику. При этом очень многие из них участвуют в протестах с одной лишь целью — ограбить магазины.

«Многие считают нынешние протесты бунтом черных. Это не так. По сути, инцидент в Минниаполисе стал спусковым крючком для уставших от карантина американцев. Ведь 40 миллионов человек во время локдауна потеряли работу — там и черные, и белые. На протесты выходят и безработные, и благополучные представители среднего класса, и студенты. Погромами же занимаются криминальные элементы, радикалы, причем сторонники как крайне левых (те же антифа), так и крайне правых организаций, которые также сталкиваются между собой. Многие в масках и худи. Сами протесты развиваются стихийно, без организаторов», — рассказал «Стране» американский журналист, эксперт центра целостности Питер Стоун.

По его мнению, и демократы, и республиканцы будут использовать протесты в предвыборной борьбе.

«Противники Трампа винят его, что он довел страну до анархии расистской политикой и плохой борьбой с коронавирусом. Хотя проблема расизма в Америке — очень давняя, часть американцев считает, что Трамп — сторонник превосходства белой расы и якобы потворствует беспределу в отношении темнокожих. Республиканцы же упрекают соперников, что они стоят за протестами. В частности, Соросу приписывают финансирование левого радикального фланга, а члены предвыборного штаба Байдена жертвуют в Фонд свободы Миннесоты на залоги и адвокатов для задержанных в ходе беспорядков. Еще один аргумент республиканцев — самые жесткие погромы прошли в „демократических“ штатах», — говорит Стоун.

У Трампа обвиняют демократов-губернаторов, что беспорядки проходят при их попустительстве, чтобы дискредитировать президента перед выборами. Например, в Нью-Йорке мародеры полностью разграбили модный район Сохо с бутиками.

«Фактически власти города и штата расписались в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились, — рассказывает живущий в Нью-Йорке гид Денис Фраевич. — Грабители ходят, набивая награбленное в мешки, и совершенно никого не боятся. Полицейские никого не трогают и, как бы, вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить поодиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые доказательства».

Согласно другому мнению, беспорядки невыгодны демократам, поскольку дискредитируют в первую очередь их «цветной» электорат, которые составляют ядро протестов. И самих демократов, если именно в тех регионах, где они у власти, беспорядки происходят. Наоборот, глядя на беспорядки, белое население и средний класс могут сплотиться вокруг Трампа, который выглядит как оплот порядка.

Расовый бунт, большая политика, карантин

Против протестующих действительно зреет огромное недовольство обывателей. В некоторых штатах американцы с оружием уже сбиваются в дружины, чтобы противодействовать мародёрам.

«Массовый расовый бунт в США — это уже маленькая гражданская война. Но это еще и большая политика. Малоимущих и притесняемых чернокожих и раньше использовали для своих политических целей хитроумные кукловоды. Еще с 1960-х, с президентства Линдона Джонсона, Демократическая партия США делала ставку на формирование „избирательной машины“ афроамериканцев и ловко обращала всю несправедливость в отношении цветных американцев себе на пользу. И с тех пор примитивная агитационная логика работает исправно: „Голосуй за демократов, потому что республиканцы — расисты“. Но до недавнего времени вышедшие из-под контроля выступления чернокожих жестко подавлялись», — пишет Дробницкий.

При этом многие эксперты полагает, что массовый взрыв ярости вызван не расистскими проблемами, а длительным локдауном из-за коронавируса и массовой безработицей.

«Вполне вероятно, что массовый взрыв ярости вызван длительным локдауном. Многонациональное население американских городов было до смерти напугано появлением нового вируса. Жизнь в городах замерла. А теперь города горят. Если отложить расовую политику, возможно, мы сейчас наблюдаем то, что может произойти, если закрыть крупные города на карантин на много недель. Люди — существа социальные. Склонность к насилию возрастает, когда круг общения становится очень ограниченным», — говорит журналист Spectator Фредди Грей.

«Когда американцев отправляли на карантин, модные мальчики и девочки из крупных интернет-компаний рассуждали о новой эре, о том, как хорошо и правильно работать из дому. А в это время миллионы американцев, которые за 13-15 долларов в час работали в каких-то лавках, кафе и магазинах, выбрасывались на улицу. И теперь не стоит удивляться росту классовой ненависти, агрессии и нетерпимости. Этого стоило ожидать», — сказал «Стране» уроженец Украины Дмитрий, предприниматель из Нью-Йорка.