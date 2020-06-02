Боевики Байдена поджигают Америку

Ровно 5 месяцев остаётся до выборов президента США. Пока чаша весов Трампа явно перевешивает — с пандемией ситуация более или менее устаканивается, объявленная лунная программа, поддержка и личное присутствие на космическом триумфе Илона Маска дали 100 очков в копилку. Большой вес чаше Трампа придаёт собранный и ожидаемый компромат на его соперника — Байдена. И что делать «сонному Джо» (такое прозвище Байдену дал Трамп)? Ответ один — просыпаться и переходить в атаку. Причём, и предвыборный штаб Байдена, и демократическая партия в целом необходимость «переходить в атаку» поняли в буквальном смысле слова, развязав за короткий срок в более чем 70 городах Америки беспорядки, расовую, а вернее псевдорасовую войну. Ведь среди протестующих афроамериканцев — не больше трети, остальные манифестанты — молодые белые американцы.

Почему сейчас, по прошествии нескольких дней после смерти чернокожего маргинала Джорджа Флойда, 46 лет после его правомерного задержания полицией (после попытки расплатиться фальшивой купюрой) можно с большой степенью вероятности говорить о координирующей роли демократов в массовых беспорядках?

Первое. Вскрытие Джорджа Флойда никаких признаков травматической асфиксии или удушения не зафиксировало. В заключении о вскрытии (опубликовано CNN), говорится, что не было никаких признаков удушения, несмотря на видео с применением полицейским Дереком Шовином приёма задержания с надавливанием ногой на шею, которые распространились по всему миру и вызвали первые протесты в Миннесоте.

«Никаких физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения», — говорится в официальном вскрытии.

«У мистера Флойда были основные состояния здоровья, включая ишемическую болезнь сердца. Совокупные последствия того, что мистер Флойд сдерживался полицией, его основные состояния здоровья и любые потенциальные интоксиканты в его системе, вероятно, способствовали его смерти».

Говоря простым языком — имевший судимости наркоман пришёл в магазин с фальшивой банкнотой. Рядом так удачно оказалось множество людей которые решили заснять это на видео.

Шовин, который был уволен из полиции вместе с тремя коллегами на следующий день после роковой встречи в понедельник, был арестован по обвинению в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве за свою роль в смерти Флойда.

«Быть ​​чёрным в Америке не должно быть смертным приговором», — сделал провокационное заявление на пресс-конференции сразу после события мэр Миннесоты Джейкоб Фрей.

Через несколько дней после вскрытия и первой экспертизы демократы добились повторной экспертизы смерти Флойда и 2 июня (!!) получили долгожданное заключение о смерти в результате механической асфиксии. Беспрецедентные манипуляции и политическое давление.

Второе. Теперь перейдем к видео, которое опубликовано в социальных сетях. Неизвестный человек громит молотком витрины магазина на улице Миннесоты. Выглядит вполне себе как афроамериканец.

Он тщательно скрыт длинными чёрными перчатками, одет во все чёрное, имеет чёрную защитную маску на лице. Однако впоследствии удается рассмотреть, что этот человек белый, который, видя что его снимают, набрасывается на человека, который его снимал на телефон. Ещё один мужчина со светлым цветом кожи указывает ему, что надо разбить ещё какое-то количество окон. Его действия снимает другая белая женщина. Не исключено, что она ведёт прямой репортаж в социальных сетях, подогревая публику.

На видео есть и другие персонажи, например молодой человек в белой майке, который в начале видео якобы от страха убегает с места происшествия, но в конце ролика мы видим его на автостоянке, где он явно поджидает того в чёрном, кто бил стёкла.



Всё это — постановочная акция направленная на то, чтобы поднять максимальное количество людей на улицы. Её авторы и исполнители — члены движения Антифа.

Здесь необходимо напомнить что мэр Миннесоты Фрей — член миннесотской демократической фермерской и рабочей партии (Minnesota Democratic—Farmer—Labor Party), которую он представлял в городском совете с 2013 года до своего избрания мэром.

Последнее время стало понятно, что большинство афроамериканцев готовы голосовать за президента Трампа на президентских выборах. Это никак не вписывается в планы демократической партии.

Странно выглядит также решение мэра автоматически признать вину полицейских и уволить их, вместо того, чтобы отстранить их от должности до окончания расследования.

Палец мэра прямо указывает на полицейских, как на виновников и поднимает волну бунтов, которые распространяются по всей Америке и явно управляются из какого-то центра.

Антифа — организатор беспорядков?

Выступая в космическом центре Кеннеди 30 мая 2020 года, президент Дональд Трамп сказал, что «насилие и вандализм», наблюдаемые по всей стране, «возглавляются Антифой и другими радикальными левыми группировками, которые терроризируют невинных, разрушают рабочие места, наносят ущерб бизнесу и поджигают здания». Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен повторил слова Трампа CNN утром 31 мая: «насилие ведёт к движению Антифа».

Президент Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций.

Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны Антифа и других группировок, заявил генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям Барр.

«Чтобы идентифицировать преступных организаторов и подстрекателей, а также чтобы скоординировать федеральные ресурсы с нашими партнёрами на уровне штатов и на местном уровне, федеральные правоохранительные органы используют существующую сеть из 56 региональных рабочих групп по терроризму», — говорится в заявлении Барра.

«Насилие, подстрекаемое и осуществляемое Антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом», — заверил Барр.

С 2016 года ФБР предупреждало местные органы власти о насилии, об Антифе и его растущих преступных проявлениях, Государственное управление внутренней безопасности штата Нью-Джерси назначило Антифу внутренней террористической группой.

Что такое Антифа в США?

«Антифа» (сокращение от «Антифашистская акция»), иногда известная как ARA (сокращение от «Антирасистская акция»), является воинствующей силой левых движений, вызывающего насилие и беспорядки на улицах Америки и Европы. Несмотря на свое название, движение Антифа — нетерпимые группы ненависти, которые используют фашистскую тактику и прямые цитаты Адольфа Гитлера.

Современное перевоплощение Антифы было сформировано в 1988 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, а также в Торонто, Канада, для якобы противодействия белым сторонникам превосходства и неонацистов, которые состояли не более чем из нескольких десятков членов в этих городах. Так что неслучайно, именно с Миннесоты началась сейчас вакханалия погромов, организованных Антифой. И неслучайно заместитель председателя Национального комитета Демократической партии Кит Эллисон, а ныне генеральный прокурор штата Миннесота, всегда покровительствовал членам Антифы.

Сын генерального прокурора Миннесоты объявил 31 мая 2020 года о своей поддержке Антифы после того, как президент Трамп заявил, что его администрация объявит её «террористической организацией».

Антифа открыло филиалы в городах по всей Америке.

По словам М.Тиеста, автора манифеста «Воинствующий антифашизм: сто лет сопротивления», существует три основных типа членов Антифы:

— Боевик — расставляет приоритеты применения насилия для достижения своих целей;

— Либерал — приоритеты создания политических связей, хорошее освещение в СМИ и цель легитимации Антифы в глазах общественности;

— Законодатель — призывает государство запретить фашистские группировки, но широко отвергается в США, потому что это рассматривается как предлог для запрета и крайне левых групп.

Антифа не поддерживает Первую поправку к Конституции США и свободу слова, о чём свидетельствуют сорванные выступления запланированных консервативных ораторов в студенческих городках. Его члены скандировали поддержку уничтожения Соединенных Штатов вместе со всеми национальными границами.

Боевики Антифы

Федерация боевиков Антифы в США — сеть «Факел Антифы». Филиалы сети «Факел» включают в себя: «Антифа Скалистых гор», «Антифашисты Атланты», «Антифа Семь холмов», «Антифа Сакраменто», «Антифа Западной Северной Каролины», «Рабочий коллектив антифашистов Тихоокеанского Северо-Запада», АРА Северной Калифорнии и АРА Центральной Калифорнии и др.

Боевики Антифы одеваются во все чёрное, носят чёрные маски, чтобы скрыть свою личность, и пытаются сорвать митинги, которые проводятся в поддержку Трампа. Они участвуют в различных трусливых и преступных действиях против ничего не подозревающих людей, используя для нападения перцовые баллончики и велосипедные замки, бросают камни, кирпичи, бутылки, наполненные цементом банки с содовой, воздушные шары с отходами, калом и мочой.

В ходе крупной акции протеста в августе 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, члены Aнтифы напали на полицию, а также на сторонних наблюдателей, включая журналистов ведущих СМИ. Они также несли знаки, пропагандирующие насилие против людей, идеям которых они противостоят, и многие из них призывали убить президента.

В 2019 году активисты Антифы были пойманы, работая с мексиканскими наркокартелями и активистами караванов-мигрантов, чтобы создать вооруженный конфликт на границе США и Мексики.

Некоторые практикующие оккультизм, которые поддерживают политику левых, называют себя «ведьмами Антифа».

Либеральная Антифа

Антифа в США имеет несколько ключевых источников для новостей, организации и пропаганды.

Это Going Down News (IGDN) — самый популярный онлайн-центр новостей, идей и ресурсов Aнтифа в США. Их веб-сайт утверждает, что предоставляет «Новости и аналитические материалы о революционных анархистских, антифашистских и автономных антикапиталистических движениях в так называемой Северной Америке». Сообщение о новостях с точки зрения анархистов и антифа является их основным направлением. IGDN также предоставляет платформу для коллектива и частных лиц Aнтифа.

Unicorn Riot — это коллектив журналистов и активистов с революционной левой точкой зрения. Они публикуют новости и аналитические материалы и тесно связаны с IGDN. Например, Unicorn Riot имеет 45 сообщений на веб-сайте IGDN, и это перекрестное опыление статей и ресурсов гарантирует, что их общие анархистские и воинствующие антифа и активистские идеологии достигнут максимально широкой аудитории.

Как уже упоминалось, сеть «Факел» — это сеть воинствующих антифашистов по всей территории Соединенных Штатов. В то время как их основной упор делается на организацию и координацию совместных действий групп Militant Antifa, они также делятся ресурсами для организации Aнтифа на своем веб-сайте. И они, и IGDN опубликовали удивительно схожие практические руководства и ресурсы для создания групп Aнтифа с подробными советами по оружию и обучению «самообороне».

Ещё в июне 2017 года веб-сайт Aнтифа поощряла физическое насилие против сторонников Трампа и консервативных взглядов.

Многие либеральные СМИ аплодируют позиции Антифы, поскольку они согласуются с их повесткой дня, они не заняли сильную и чёткую позицию против насилия Антифа.

Facebook позволяет им иметь страницу для поддержки.

Политические деятели Демократической партии США отказываются осуждать их действия. Не было никакого осуждения этой группы или её действий от губернатора Калифорнии Джерри Брауна. Мэр Беркли Джесси Аррегуин (имеющий связи с крайне левой анархистской группировкой «Любыми необходимыми средствами») незаконно приказал полицейскому департаменту города уйти в отставку, пока разворачивается насилие Антифы, что вызвало раскол между полицией Беркли и Аррегуином . Точно так же Майкл Сигнер, мэр-демократ из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, незаконно приказал прекратить выполнять свои полицейские функции по обеспечению правопорядка в городе, чтобы позволить Антифе вступить в жестокое побоище с группировками неонацистов и сторонников белого превосходства.

Многочисленные либералы, такие как дартмутский профессор Марк Брэй, описали насилие Антифы как «позитивную вещь», расценивая его как необходимое для большего блага — «борьбы с крайне правыми».

Лидер демократов из Палаты представителей Нэнси Пелоси впервые осудила насилие Антифы только в августе 2017 года.

В октябре 2018 года мэр Портленда-демократ разрешил Антифе блокировать движение и преследовать водителей, а также блокировать вмешательство полиции.

Aнтифа получила большую поддержку со стороны Big Tech в Силиконовой долине, которая прикрывала их, позволяя группам Aнтифа открыто публиковать сообщения, призывать к насилию против консервативных оппонентов, в то же время незаконно заставляя замолчать консерваторов и лишая их прав путём цензуры и удаления сообщений, приостановления или отключения аккаунтов в социальных сетях известных консерваторов, выступавших против насилия и преступности Антифа.

Кто финансирует Антифу?

С первых же дней нынешних беспорядков в Америке лидеры правых движений заявили, что погромы финансирует миллиардер Джордж Сорос. Демократы и либералы их, конечно, сразу обвинили в антисемитизме, заявив о беспочвенности таких утверждений. На самом деле, основания для подобных предположений имеются. Они содержатся в недавнем прошлом. По данным американского Capital Research Centre Сорос с 2004 года через Институт «Открытое общество» выступал финансовым спонсором групп Антифы в США, периодически перечисляя некоторым из них на конкретные акции относительно небольшие суммы — по 50 тысяч долларов. Эти перечисления велись через структуру под названием «Альянс за глобальное правосудие (AFGJ). С 2016 года на президентских выборах для акций протеста против Трампа в поддержку Хиллари Клинтон эти выплаты были увеличены. После победы Трампа Антифе было заплачено за выдвижение и продвижение лозунга на своих сайтах — «Это фашизм: изгнать режим Трампа/Пенса!».

Затем в 2017 году произошёл казус, когда в сети появились многочисленные обвинения Сороса в том, что он «кинул» Антифу и не расплатился за ряд проведённых её акций. Относительно нынешней ситуации конкретной информации о перечислении денег Антифе пока нет. Возможно, координаторы беспорядков создали совсем иной канал, учитывая, что соросовский сильно скомпометирован.



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Когда мы говорим о «боевиках Байдена», то, естественно, имеем ввиду не самого кандидата в президенты, лично руководящего восстанием. Речь идёт о целой сети координаторов и боевиков, (нанятых Демократической партией и теми, кто стоит за их спиной), соединённых в единые виртуальные и реальные сети, ставящие цель ценой жёсткой силовой конфронтации вырвать у Трампа победу на выборах.