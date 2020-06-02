Смогут ли украинские школы перейти на онлайн-­обучение в сентябре 2020? И нужно ли это вообще?

В украинских школах завершился учебный год, последние месяцы которого из-за карантина прошли в режиме удаленного обучения. В Минобразования, похоже, так полюбили дистанционное обучение, что планируют продлить такую практику и в новом учебном году. По словам и.о. министра образования Любомиры Мандзий, с сентября технологии дистанционного обучения будут использоваться в школах намного шире. Между тем большинство детей и их родителей, которые столкнулись с дистанционным обучением по-украински, оказались разочарованы качеством такого образования. Нужна ли украинским детям школа на дому?

Проблемы онлайн-образования

С одной стороны, в МОН никто не говорит, что все среднее образование с сентября уйдет в онлайн: классно-урочная система сохранится. С другой стороны, по прогнозам эпидемиологов, осенью весь мир ждет вторая волна заболеваемости, а это значит, что жесткий карантин имеет все шансы вернуться, а вместе с ним и онлайн-образование.

«В условиях пандемии мы будем вынуждены иначе выстраивать содержание образовательной деятельности, в этом у меня нет никаких сомнений. Жизнь заставит. Но к этому нужно готовиться», — говорит «Апострофу» экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Да и в профильном парламентском комитете уверены, что украинской школе придется поменяться.

«Как раньше уже, наверное, не будет. Мы идем к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса будет переходить в онлайн-режим», — отмечал глава комитета, нардеп от «Слуги народа» Сергей Бабак.

Однако тот формат удаленного обучения, который практиковался в украинских школах этой весной, многих детей и их родителей не устраивает, а потому, его камбэка мало кто хочет.

«Мы проводили опрос среди родителей, и выявили три блока проблем: проблемы содержания дистанционного обучения, психоэмоциональные проблемы, ведь далеко не все дети и учителя готовы работать в таких условиях, и есть очень сложные технические проблемы, которые включают в себя качественный интернет и обеспечение техническим оборудованием», — поясняет «Апострофу» образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Технические проблемы. Краеугольный камень дистанционного обучения — доступ к интернету, ведь если его нет, то нет и онлайн-образования. Согласно недавнему исследованию общественной организации «Про.Світ» около 1% украинских учителей не имеют дома интернета. Вообще никакого. Еще 5,5% могут пользоваться только мобильным интернетом, который далеко не всегда обеспечивает стабильное качество соединения.

По большому счету, стандарт мобильного интернета 4G помог бы решить проблемы со связью, но, по словам президента Владимира Зеленского, который в начале мая встречался с представителями операторов, в стране остается почти 6 тысяч населенных пунктов, где связи нет.

Но мало иметь один только интернет. Нужен еще и девайс, с которого в сеть можно выйти. А по данным исследования «Про.Світ», в населенных пунктах, где проживает от тысячи до двух тысяч человек, у 23% учителей вообще нет в персональном доступе гаджета, через который они могли бы выйти в сеть. Нет его и у детей.

«Это вопрос роста экономики и банальной возможности купить технику, — комментирует ситуацию „Апострофу“ эксперт направления „Образование“ „Украинского института будущего“ Николай Скиба. — Но тут также свою роль может сыграть государство, стимулируя национального производителя, который выпустит на рынок, например, относительно дешевые планшеты. Я общался с производителями, и они готовы это делать, но хотят видеть возможности для себя, начиная хотя бы с прозрачных тендеров».

Проблемы содержания. Это вторая главная трудность на пути внедрения дистанционного обучения.

«То, что у нас было, это не было дистанционным образованием. Это было офлайн-обучение, в котором превалировало не само обучение, а предоставление ученикам заданий для выполнения и их проверка, — сетует Игорь Ликарчук. — Дистанционное образование предусматривает наличие специального учебного контента, электронных учебных пособий — не электронный вариант печатного учебника, а именно электронный учебник как принципиально новый учебник для нашей системы образования, специфические технологические средства донесения материала. Системно у нас этого нет».

Кроме того, в стране до сих пор нет и единой системы удаленного обучения. Кто-то пользуется мессенджерами, кто-то — электронной почтой, кто-то — сервисами видеоконференций. С идеей создания «Национальной образовательной электронной платформы», где, к примеру, были бы собраны все электронные учебники и методические материалы в МОНе носятся уже второй год, но до сих пор ее так и не реализовали.

Но и не стоит забывать, что далеко не все школьные предметы можно перевести в дистанционный формат, например, трудовое обучение. Эту дисциплину, конечно, пытались преподавать в условиях карантина, но домашние задания, по большей части, приходилось выполнять самим родителям.

По словам Николая Скибы, необходимо пересмотреть и модель управления образовательным процессом.

«Есть государственный стандарт определенного уровня образования и типовая учебная программа. На основе этой программы могут разрабатываться учебники, но школам предоставлена свобода: они могут разработать свою авторскую программу, отличающуюся от типовой, но она должна быть утверждена через государственную службу качества образования. Однако это бюрократически сложная процедура, не все на это пойдут. А в онлайн-образовании как раз и нужно отходить от модели типичной программы к модели индивидуальных образовательных траекторий. Это облегчит жизнь всем», — резюмировал Скиба.

Психоэмоциональные проблемы. Это еще один важный аспект дистанционки, который включает в себя целый ворох трудностей: не все ученики выходят на связь и принимают участие в онлайн-уроках, собрать детей в одно время у мониторов нереально. Значительную часть времени учителям приходится тратить на коммуникацию с родителями, иначе ребенок не начнет обучение.

В таком формате многие учителя чувствуют себя некомфортно, но иначе и быть не могло. Во-первых, к такому повороту жизнь и всяческие районо их не готовили.

«Профессиональный стандарт сегодняшнего учителя предусматривает учителя урокодателя. Так и учитывается его работа: по количеству проведенных часов с классом. И за это учителю платится заработная плата. Но смешанная система предусматривает совсем другую роль учителя: тьютора, модератора, репетитора, наставника, а не урокодателя. Насколько наши учителя готовы быть такими педагогами? Их никто никогда этому не учил, ни один педагогический университет», — отмечает Ликарчук.

Во-вторых, большие вопросы к нормированию работы учителя на дистанционке.

«Одно дело, когда ты проводишь урок в классе, где сидит 30-35 учеников. И совсем другое дело, когда в режиме дистанционного образования тебе нужно работать с каждым из 35 учеников, и, возможно, не раз в течение дня», — добавил Игорь Ликарчук.

Недовольны остаются и родители. Во многих семьях детей просто не с кем оставить дома (родители на работе). Кроме того, некоторые учителя не проводят онлайн-уроки, ограничиваясь списком домашних заданий, поэтому новые темы своим чадам приходится объяснять самостоятельно.

«Я не имею ничего против, я буду учить своих детей сама. Но если государство предоставит мне отпуск и будет платить мне мою среднюю зарплату. То, что сейчас, — это не дистанционное обучение. Это перекладывание работы учителей на родительские плечи», — жалуется в соцсетях пользователь Лилия Андрющенко.

«Я мать троих детей и мне нужно работать, чтобы обеспечить их благополучие. И я не смогу быть и дома, и на работе одновременно», — добавляет пользователь Олеся Заболотная.

Перспективы школы-онлайн

Сама идея дистанционного образования «здорового человека» — мировой тренд, который, по словам экспертов, опрошенных «Апострофом», будет только нарастать.

«Сегодня лучшие университеты мира предлагают дистанционные курсы, — уверяет Ликарчук. — Это более эффективная форма организации учебного процесса, но для тех, кто хочет получить знания, а не для тех, для кого школа — просто место временного пребывания. В основе системы дистанционного образования лежит принцип «я хочу получить знания», а не «я должен посещать школу».

В Украине же получилось онлайн-образование «курильщика». Знают ли в Минобразования об этих проблемах? Очевидно, что знают и очень хорошо.

«Мы давно говорим о дистанционном обучении, но пока не припекло, этим особо никто не озаботился. Сейчас эта проблема вышла на первый план, ее нужно решать, но я уверен, что перспективы есть», — отмечает Сергей Горбачев.

Уже припекло, и припекать еще сильнее будет в ближайшие три месяца, если в Минобразования всерьез задумали внедрить с сентября элементы дистанционки. Однако, по словам самих учителей, сейчас (а нужно было еще вчера), проблемы онлайн-обучения никем не решаются.

«Все пока только на уровне догадок и теорий, — говорит „Апострофу“ учитель из Мелитополя Юлия Сидорина. — Мы ничего не знаем, и министерство конкретных сведений нам не дает. Все очень размыто. Будут смотреть по ситуации. Ближе к сентябрю уже будет понятно, может, в августе. 11-й класс в этом году выпускается почти 1 августа, поэтому никто ничего не знает».