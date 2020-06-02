Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Майдан в Украине 2014 года и Майдан в США 2020 года: найди 10 отличий…

Майдан в Украине 2014 года и Майдан в США 2020 года: найди 10 отличий…

2020 год подарил нам много глобальных потрясений. Но протесты в Штатах, свой «Майдан» — это, пожалуй, одно из самых неожиданных событий. Рассматривать события в США нужно исключительно через призму приближающихся выборов. Интересно то, что алгоритм протеста в Миннесоте чем-то похож на те, что были в Украине или в Грузии. Есть в этом какая-то ирония.

В целом одним из прологов к митингам в США стал кризис (в данном случае — коронавирусный), после которого и начали выходить люди, чтобы высказать свое недовольство. Это были и врачи, и бизнесмены — все, кто был не согласен с политикой действующей власти.

Майдан 2013США 2020

Поверх настроений наслаивались новости СМИ пула Демократов, которые обвиняли Трампа, делая инфоповоды для критики буквально из любой темы. Будь то разрыв отношений с ВОЗ, конфликт с Китаем и тд.

Янукович критика 2014Трамп критика 2020

После ряда протестов и нагнетания обстановки с помощью СМИ, нужен был катализатор, который сработает как спусковой механизм. Нет, речь не о том, что такой катализатор был подстроен — его выбрали. И им стало убийство Джорджа Флойда, чернокожего парня, которого задушил полицейский при задержании. После этого полицейского уволили, обвинив его в непредумышленном убийстве, а общество повесило ярлык «расист».

убийство Джорджа Флойдаубийство Нигояна

Надо сказать, что жесткая реакция силовиков (вплоть до убийства) на сопротивление — нормальная практика Штатов. Изрешетить «в ноль» пулями авто человека, который отказывается остановиться и таранит полицейские машины — это вполне норма. Интересно и то, что убитый Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление, Флойд переехал из Техаса в Миннесоту и более к ответственности не привлекался. А последний проступок (мошенничество при оплате в магазине) был зафиксирован на камеру, также он проявлял сопротивление при задержании. На народного героя, вызывающего сочувствие, он не особо-то и тянет.

Но акции разгорелись уже буквально по всей стране. И они примечательны тем, что их, по сути, косвенно поддерживают Демократы. Тем самым набирая политические дивиденды. Сама акция явно уже не о Флойде. Это акция против Трампа. И она выгодна конкретному человеку — его противнику Джо Байдену. И всем силам внутри страны, поддерживающим его и демократов.

Майдан 2014Байден США протесты

Примечательные моменты:

1. Протестная символика — «поднятый кулак», которая была популярна в период цветных революций, финансируемых Западом. Технология, более чем узнаваемая.

кулак символ протест сша

кулак символкулак символ

2. Пиар ход Байдена, который фотографируется на месте протеста. Заявляет, что осуждает погромы, но понимает протестные настроения. Это открытая поддержка протестующих.

3. 13 членов предвыборного штаба Байдена помогают задержанным протестующим через посредников, а именно в «Фонд свободы Миннесоты», сообщает Reuters. Также Forbes сообщал, что организация смогла собрать 20 млн долларов за несколько дней. Примечательно в «Фонде свободы Миннесоты» и другое. В одном из расследований указано, что некая Тоня Хонси — стипендиар Сороса, также является одним из ключевых участников Фонда, чему свидетельствует ее страница на официальном сайте Фонда «Открытое Общество» и на сайте «Фонда свободы Миннесоты».

Тэги: США, Майдан, протесты, Джордж Сорос, криминал, Джо Байден, Миннесота, Джордж Флойд

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Майдан в Украине 2014 года и Майдан в США 2020 года: найди 10 отличий…
01.06.20 22:58

Майдан в Украине 2014 года и Майдан в США 2020 года: найди 10 отличий…

Автор: Klymenko Time

Выбор редакции
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
fraza.ua

Главная новость дня

Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»

Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
01.06.20 19:08
2248
Последние новости
01.06.20 19:08

Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
01.06.20 19:00

Главные новости за 1 июня 2020 года
01.06.20 17:32

Сербский епископ объяснил, какой урок можно извлечь из пандемии
01.06.20 16:51

На фоне протестов в США кто-то разбил звезду Трампа на Аллее славы
01.06.20 16:44

В Черновцах пенсионерка эпично прокатилась верхом на автобусе
01.06.20 16:21

Стало известно, кто оказался первой «жертвой» системы автоматической фиксации нарушений ПДД
01.06.20 15:54

В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве
Фото и Видео
Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
Авторитетный итальянский врач заявил, что «коронавируса больше не существует»
В Черновцах пенсионерка эпично прокатилась верхом на автобусе
В Черновцах пенсионерка эпично прокатилась верхом на автобусе
В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве
В Сети появилось видео задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост Метро
Украинец на бензовозе въехал в толпу протестующих в США
Украинец на бензовозе въехал в толпу протестующих в США
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лето в Карпатах началось со снегопада
Лето в Карпатах началось со снегопада
Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео
Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео
Известная российская юмористка заболела коронавирусом
Известная российская юмористка заболела коронавирусом
Глава Армении и его семья заразились коронавирусом
Глава Армении и его семья заразились коронавирусом
fraza.ua
Новости блогосферы
29.05.20 15:36

Кулаки и маршрутки
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.