Майдан в Украине 2014 года и Майдан в США 2020 года: найди 10 отличий…

2020 год подарил нам много глобальных потрясений. Но протесты в Штатах, свой «Майдан» — это, пожалуй, одно из самых неожиданных событий. Рассматривать события в США нужно исключительно через призму приближающихся выборов. Интересно то, что алгоритм протеста в Миннесоте чем-то похож на те, что были в Украине или в Грузии. Есть в этом какая-то ирония.

В целом одним из прологов к митингам в США стал кризис (в данном случае — коронавирусный), после которого и начали выходить люди, чтобы высказать свое недовольство. Это были и врачи, и бизнесмены — все, кто был не согласен с политикой действующей власти.

Поверх настроений наслаивались новости СМИ пула Демократов, которые обвиняли Трампа, делая инфоповоды для критики буквально из любой темы. Будь то разрыв отношений с ВОЗ, конфликт с Китаем и тд.

После ряда протестов и нагнетания обстановки с помощью СМИ, нужен был катализатор, который сработает как спусковой механизм. Нет, речь не о том, что такой катализатор был подстроен — его выбрали. И им стало убийство Джорджа Флойда, чернокожего парня, которого задушил полицейский при задержании. После этого полицейского уволили, обвинив его в непредумышленном убийстве, а общество повесило ярлык «расист».

Надо сказать, что жесткая реакция силовиков (вплоть до убийства) на сопротивление — нормальная практика Штатов. Изрешетить «в ноль» пулями авто человека, который отказывается остановиться и таранит полицейские машины — это вполне норма. Интересно и то, что убитый Флойд как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году, после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление, Флойд переехал из Техаса в Миннесоту и более к ответственности не привлекался. А последний проступок (мошенничество при оплате в магазине) был зафиксирован на камеру, также он проявлял сопротивление при задержании. На народного героя, вызывающего сочувствие, он не особо-то и тянет.

Но акции разгорелись уже буквально по всей стране. И они примечательны тем, что их, по сути, косвенно поддерживают Демократы. Тем самым набирая политические дивиденды. Сама акция явно уже не о Флойде. Это акция против Трампа. И она выгодна конкретному человеку — его противнику Джо Байдену. И всем силам внутри страны, поддерживающим его и демократов.

Примечательные моменты:

1. Протестная символика — «поднятый кулак», которая была популярна в период цветных революций, финансируемых Западом. Технология, более чем узнаваемая.

2. Пиар ход Байдена, который фотографируется на месте протеста. Заявляет, что осуждает погромы, но понимает протестные настроения. Это открытая поддержка протестующих.

3. 13 членов предвыборного штаба Байдена помогают задержанным протестующим через посредников, а именно в «Фонд свободы Миннесоты», сообщает Reuters. Также Forbes сообщал, что организация смогла собрать 20 млн долларов за несколько дней. Примечательно в «Фонде свободы Миннесоты» и другое. В одном из расследований указано, что некая Тоня Хонси — стипендиар Сороса, также является одним из ключевых участников Фонда, чему свидетельствует ее страница на официальном сайте Фонда «Открытое Общество» и на сайте «Фонда свободы Миннесоты».