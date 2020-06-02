Голосеевский беспредел

Киевское Голосеево становится полигоном для экспериментов. Одни местные чиновники сливают народные деньги в дорогущие проекты. Другие — безучастно наблюдают за тем, как киевский национальный парк превращают в помойку. В общем, все как обычно.

Кресло за... почти 1000 долларов

Как известно, «красиво жить не запретишь». Даже когда в стране война. Кресло за 25.222 грн было заказано для главы КП СЗН Голосеевского района. Об этом активисты узнали на официальном сайте «Рrozzoro».

Красноречивое название имеет это кресло: МОNARCH. Впрочем, не удивительно. За такую цену это не просто кресло, это целый трон.

Какие же у кресла прелести? Подогрев подлокотников, вибромассаж, стразы SWAROVSKI? Неизвестно.

Известно лишь об одном. О любви ко всему величественному у наших зеленстроевцев. Свидетельство тому — царь-лавка в Голосеевском парке.

P.S. После огласки данной информации тендер был закрыт.

Сбросы в каскад прудов

Недавно появилась информаия про сбросы неочищенных сточных вод в каскад прудов парка им. Рыльского, который входит в состав Национального природного парка «Голосеевский» (природно-заповедный фонд Украины).



Результаты исследования отобранных проб в марте и мае 2020 года таковы:

а) фенолы C6H5OH — превышение в 230 раз. Фенол ядовит, 2 класс опасности.

б) ентерококи в 24,2 — фекальное загрязнение;

в) e.coli в 24,2 раза — фекальное загрязнение.

Все эти химические и бактериальные элементы течение реки Ореховатка уносит в реку Лыбедь. И далее — в Днепр. Без доочистки.

КП УЗН Голоеевского района, к сожалению, не дало разрешения на публикацию оригиналов протоколов, лишь сформировав две таблицы с проблемными показателями:

Кроме того, с июля 2019 года местные жители фиксируют:

— массовый мор рыбы (КМДА ответила нардепу Черваковой о токсичности отобранных проб),

— на протяжении 10 месяцев более 20 сбросов сточных вод имеющих различный цветовой оттенок и характерный запах,

— трупы рыб 3 марта 2020 (факт зафиксирован НПП «Голосеевский»).

По данному факту, под давлением общественности, должностные лица КП УЗН Голосеевского района, НПП «Голосеевский» подавали заявления в Национальную полицию. Открыто уголовное производство.

В связи с непрекращающимися химсбросами в каскад прудов парка, которые представляют опасность для жизни и здоровья, наносят урон окружающей среде, киевляне обратились к:

— народному депутату, руководителю подкомитета по вопросам ПЗФ комитета ВР по вопросам экополитики Юлии Овчинниковой,

— председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову,

— ГУ СБУ у го Киева

с просьбой создать в ближайшие дни комиссию и проконтролировать выполнение протокольных поручений.

Вопросы и жалобы от местных жителей для будущей комиссии:

«- Почему КП ШЕУ Голосеевского р-на (ЕДРПОУ 03334894), на балансе которых находится ливневая канализация, зная о сбросах на протяжении десяти месяцев, не проводило лабораторные исследования образцов проб в сертифицированной лаборатории? Это позволило бы определить ветку коллектора, по которой поступают сбросы и выявить нарушителя.

— Почему не выполнено протокольное поручение С.Садового, председателя Голосеевской РДА, от 13 января 2020 г., о необходимости проведения исследований проб в лаборатории?

— На территорию природно-заповедного фонда Украины (парк им. Рыльского и на территории ПНДВ „Голосеевский“ (участок напротив улицы Ягодная)) выведены трубы с дорог общего пользования для сброса неочищенных ливневых сточных вод вне коллектора, что привело к эрозии почвы, разрушению рельефа, уничтожению одного из Китаевских прудов — вытеснению глиной объема воды пруда и оползню на участке более 2000 кв. м., с уничтожением растительного мира».

Инициативная группа местных жителей, которые на протяжении года вовлечены в решение этих проблем, готовы принимать посильное участие в работе будущей комиссии.

P.S. Один из местных жителей также рассказал о сотрудничестве (в плане решения описанных проблем) с новым руководителем Голосеевского РУВД Владиславом Ищенко: «За последние две недели дважды общался с секретарём в телефонном режиме, так никто и не перезвонил».