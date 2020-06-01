Новый киевский смотрящий Денис Комарницкий встречается с топ-чиновниками и завозит портфели с черного хода в СБУ

Пранкер Джокер опубликовал хронологию встреч нового киевского смотрящего Дениса Комарницкого с украинскими топ-чиновниками и руководством СБУ.

«Продолжаю смотреть за «смотрящим» Киева Денисом Комарницким. В этот раз излагаю события в жанре детективной хроники. Перевоплотился в сыщика Пуаро. Ловлю кайф.

Итак. 6.05.2020, 14.07 — чёрный автомобиль Mercedes Benz номерной знак АА3344РМ выехал из коттеджного посёлка «Клим». За рулём находился водитель Александр Дурягин. А на заднем пассажирском сидении Денис Комарницкий.

Часть хроники намерено упускаю — скучно. По дороге заезжали в разные места, бизнес-центр Владимирский, посещали какие-то магазины. В 15.15 чёрный «Meрc» Комарницкого заехал на парковку основного места работы — Киевская мэрия. Во внутренний двор через улицу Пушкинская. В 15.55 тот же чёрный Мерс при выезде через Пушкинскую задержался около магазина Бекстейдж и последовал в направлении улицы Прорезная. Что интересно, около магазина к авто Комарницкого привязался хвост — Toyota Camry чёрного цвета с номерным знаком АА 4441 ОI

На пассажирском сидении находился гражданин Плис Геннадий Владимирович. Председатель государственной аудиторской службы Украины, в недавнем прошлом — замминистра финансов. Не какой-то там х*й в пальто. В 16.15 оба авто припарковались на улице Золотые ворота и главный аудитор Украины пересел на заднее сидение в «Мерседес» «смотрящего» по Киеву Комарницкого.

А уже в 16.22 к ним подъехал автомобиль БМВ X5 чёрного цвета КА 6981II Комарницкий и Плис быстренько, перебежечками, пересели в Х5. Во время пересадки один из охранников Комарницкого достал заветный портфель из багажника Мерседеса и передал Денису Комарницкому. В 16.23 BMW X5 вместе со Смотрящим и Аудитором заехали на улицу Владимирская во внутренний двор СБУ — по-блатному, без книги учета, регистрации и пропусков. Ни телефон, ни портфель сдавать не пришлось.

А уже в 19.10 со стороны улицы Малоподвальная к внутреннему двору СБУ подъехала Toyota Camry, где раньше сидел Плис. Оба сели в Toyota, уже без портфеля. Позднее парочка разъехалась. А уже в 19.47 Mercedes Комарницкого припарковался около бизнес-центра IQ. И теперь внимание — на парковке БЦ прямо возле центрального входа был припаркован автомобиль Mercedes S400 чёрного цвета AS 9911КМ, которым пользуется — как вы думаете кто? Правильно! Народный депутат Тищенко Николай Николаевич.

До 9 вечера партнёры о чем-то тёрли. А после разъехались по домам. Конспирологи вы хреновы. Никуда вы от меня не денетесь. Я за вами слежу прямо из окна дворика, куда вы портфельчики возите», — написал пранкер.