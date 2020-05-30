Израильтяне знали о взрывах 11 сентября 2001 года заранее. ФБР рассекретила часть отчета о теракте

7 мая 2019 года по запросу, согласно «Закону о свободе информации» (FOIA), ФБР было вынуждено рассекретить часть отчета о теракте и несколько фотографий. Фотографии и документы отчета ФБР по этому делу демонстрируют шокирующую картину: на фоне горящих башен Всемирного торгового центра сняты поздравляющие друг друга люди. Мужчины на снимках получили прозвище «танцующие израильтяне». В преддверии 18-й годовщины бойни 11 сентября 2001 года рассмотрим хронологию событий на основе рассекреченных фрагментов.

УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОСТЬ ОТ ТЕРАКТА ВО ВТЦ 11 СЕНТЯБРЯ

Знаменитые «танцующие израильтяне» радуются позитивным (для Израиля) последствиям нападения на Всемирный торговый центр.

Согласно статье, опубликованной на сайте MintPressNews (5), в первом докладе американских властей отмечалось «выражение счастья» на лицах пяти «танцующих израильтян» — почти на всех из 76 фотографий, изъятых при задержании. Снимки сделаны на фоне пылающего ВТЦ. На фотокопиях рассекреченных фотографий лица закрыты плашками.

(Изображение состоит из двух частей: вверху фотография высокого качества, внизу рассекреченный снимок парковки с двумя «танцующими израильтянами». Коллаж выполнен, чтобы показать правильный ракурс нижней фотографии.)

«Пятерку» заметила женщина, наблюдавшая из окна за пожаром, который начался во Всемирном торговом центре после первой атаки. Она увидела внизу «танцующих израильтян». Из ее заявления ФБР: «Они производили впечатление людей очень воодушевленных. Улыбались, обнимали и поздравляли друг друга жестами «дай пять». И все это на фоне горящего здания. См. отчет ФБР (1) (1a)

Позже во время допросов следователи ФБР отметили, что «танцующие израильтяне» положительно относятся ко взрывам во Всемирном торговом центре. См. отчет ФБР (1b)

Кроме этой неожиданной «особенности», в документах говорится, что расследовались определенные обстоятельства. Дальше две страницы отчета ФБР, в которых именно эта информация (она закрыта большими белыми прямоугольниками) подверглась цензуре.

На сегодняшний день отчет ФБР от 2001 года рассекречен лишь частично, огромное количество фрагментов в нем скрыто белыми прямоугольниками. Спустя 18 лет он все еще цензурирован.

В отчете также сообщается об антиамериканских настроениях. Бывший работник подставной фирмы по переезду, которая служила прикрытием «танцующим израильтянам», рассказал, что сотрудники часто вели антиамериканские разговоры, полные ненависти. В документах приводятся его показания о словах коллег: «Дайте нам двадцать лет, мы возьмем под контроль ваши СМИ и уничтожим вашу страну». (1с) Вот это место в отчете ФБР (стр. 37, справа, первый абзац):

Один из пяти задержанных заявил на допросе, что в нападении 11 сентября 2001 года видит нечто позитивное: «Теперь у Израиля есть надежда, что мир нас поймет. Американцы доверчивы, в США легко въехать». (2) (2а)

АРЕСТ И ДЕПОРТАЦИЯ «ТАНЦУЮЩИХ ИЗРАИЛЬТЯН»

Пятеро «танцующих израильтян» были замечены на стоянке с видом на башни ВТЦ сразу после атаки, они радостно поздравляли друг друга. Свидетельница происшествия сообщила об этом в полицию.

Детали ареста приводит сайт ABSNEWS.com (3):

Полиция обнаружила микроавтобус с пятью пассажирами.

Они были арестованы. Офицер, участвовавший в аресте, доложил о странной фразе одного из задержанных: «Мы израильтяне. Мы — не ваша проблема. Ваши проблемы — наши проблемы. Палестинцы — вот проблема». (3а) Мужчины представились туристами, работающими в фирме по переезду. Они также сказали, что на стоянке просто «снимали то, что происходит». (3b)

Очень скоро у властей возникла версия о возможном шпионаже. В офисе подставной компании были найдены некоторые улики и слишком большое количество компьютеров. Вскоре появилось предположение, что «пятеро» знали о предстоящей атаке на Всемирный торговый центр.

Представитель посольства Израиля заявил, что «история не соответствует действительности» и эти люди «не имеют никакого отношения к шпионской деятельности». (3с) Это утверждение, однако, противоречит данным ФБР, которое в 2012 году сообщило, что пять израильтян входили в наблюдательную миссию, организованную «Моссад». В США они под прикрытием американского работодателя занимались наблюдением за арабами. (4) (4a) По мнению ФБР, «пятеро» ничего не знали о теракте и могут быть освобождены. (4b)

По словам журналистов FOX NEWS, которые несколько недель расследовали атаку на ВТЦ, следователи государственных структур (в том числе ФБР) идут «как по минному полю», когда дело касается Израиля. Многие официальные лица говорили им, что вести расследование или даже высказывать предположение о шпионаже со стороны Израиля, будет профессиональным самоубийством. (7а)

И все же некоторые источники сообщили FOX NEWS, что Израиль проводит разведывательные операции на территории США наиболее агрессивно по сравнению со всеми остальными странами-союзниками. (7b) Израильская сторона это недвусмысленно подтвердила. (8) (8a) (8b)

По данным издания ABCNEWS, ФБР и ЦРУ быстро «сбавили обороты». (3d) ФБР заявило, что «расследование не выявило в США лиц, которые знали о планах нападения на Всемирный торговый центр». (3e)

Спустя 71 день правительства США и Израиля достигли договоренности, израильтян выпустили из тюрьмы, посадили в самолет и отправили домой. (3f)

Израильское правительство позже признало, что все пятеро занимались в США «нелегальной разведывательной деятельностью».

Тем не менее нет никаких убедительных объяснений их радости при виде горящих башен.

МАЙ 2019: РАССЕКРЕЧЕНО НЕСКОЛЬКО ФОТО, СНЯТЫХ «ТАНЦУЮЩИМИ ИЗРАИЛЬТЯНАМИ» + ЧАСТИЧНО ОТЧЕТ ФБР

Американская НКО из Сан-Диего, штат Калифорния, IF AMERICANS KNEW («ЕСЛИ БЫ АМЕРИКАНЦЫ ЗНАЛИ») передала новостному сайту MintPressNews (штат Миннесота, США) (5), статью, подтвержденную множеством документов, копиями фотографий, новой информацией ФБР и интернет-ссылками. Некоторые факты из этой статьи я кратко изложу:

Прежде всего, с 2001 года существуют подозрения в том, что израильтяне могли заранее знать о нападении 11 сентября. Некоторые следователи считают, что израильтяне связаны с этими событиями, но подтверждающие документы засекречены, и следователи не могут обсуждать эту тему. (5а)

В мае 2019 года по запросу, согласно «Закону о свободе информации» (FOIA), были рассекречены 14 фотографий (это фотокопии очень низкого качества, некоторые участки изображений скрыты). Это все, что обнародовано из 76 снимков, которые первоначально были изъяты ФБР (ранее Бюро заявляло, что фотографии уничтожены несколько лет назад!)

Две фотокопии наводят на мысль, что «пять израильтян» (связи которых с «Моссадом» подтверждены американскими властями) могли знать о планирующемся нападении, но не сообщили о нем.

Согласно вышеупомянутой статье на сайте MintPressNews, в первоначальном докладе американских властей говорилось про «выражение счастья» на лицах «танцующих израильтян» почти на всех 76 фотографиях. На фотокопиях рассекреченных фотографий лица на фоне горящих башен закрыты плашками.

В 2001 году (еще до опубликования фотографий) газета «Нью-Йорк таймс» писала, что на снимке один из израильтян держит зажигалку, а за его спиной дымятся обломки зданий. (см. номер «Нью-Йорк таймс» от 21 ноября 2001 г.) (6)

Вот эта фотография (№ 5) — одна из фотографий, рассекреченных в мае 2019 года:



Фотография № 5 (рассекреченная в соответствии с FOIA): Сиван Курцберг держит горящую зажигалку, на заднем плане Манхэттен. В правом нижнем углу видна дата — 10 сентября 2001 года.

Впоследствии выяснилось, что эта и еще одна фотография датированы 10 сентября 2001 года (10 9’01). Часть исследователей пришла к выводу (в том числе на основе данных ФБР), что это не похоже на неправильную датировку фотоаппарата. Из 76 изъятых фотографий были опубликованы только 14, две из них с датой 10 сентября. Кроме того, на фотографии № 5 очевидец опознал человека, которого видел на месте происшествия накануне теракта (т. е. 10-го числа). См. отчет ФБР (стр. 61, справа, последний абзац): https://archive.org/details/DancingIsraelisFBIReport/page/n60

Израильтянин с зажигалкой опознан как агент «Моссада», ответственный за «наблюдательную операцию». То, что он имитировал поджог ВТЦ за день до нападения (фотография № 5), поднимает тот же вопрос, который отмечен в отчете ФБР и который задают журналисты: «Знали ли израильтяне заранее об атаке на Всемирный торговый центр? Делали ли они фотографии до события в ожидании взрыва?» В докладе нет отрицательного ответа на этот вопрос. Значит, ФБР не может уверенно сказать «нет».

Так что же, израильские спецслужбы могли заранее знать о нападении? Могли ли они скрыть информацию от американских властей?

Только полное рассекречивание документов, относящихся к событиям 11 сентября, прольет свет на теракт и прекратит поток конспиративных теорий, вызванных цензурой.

Перевод выполнен краудфандинговой площадкой «День ТВ»