Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность

В этом месяце парламент одобрил вещание телеканала «Дом» на неподконтрольные территории Донбасса и Крыма. Это единственный в Украине канал, который может, в нарушение мовного закона, работать на русском языке.

Новое украинское ТВ специально для неподконтрольных «республик» обещал во время предвыборной кампании еще Владимир Зеленский. Он заявлял, что Украина прекратит горячую войну на Донбассе, а вместо нее начнет войну информационную. Цель ее — убедить местное население, что Украина хорошая и в нее нужно возвращаться. То есть наладить диалог с жителями Донбасса.

«Страна» посмотрела программы «Дома» и проверила, как получается реализовать эту идею.

«Боевики», «группировка», «так называемая ДНР»

Прямого эфира «Дома» нам найти не удалось — зато все передачи, а также выпуски новостей «Дом» размещает на своем YouTube-канале.

Сразу бросается в глаза, что сепаратисты на этом канале именуются «боевиками», а «ДНР» — «так называемой» и «группировкой». То есть вполне в духе официальной риторики украинских властей.

С точки зрения внутриукраинской повестки к этому вопросов как бы и нет.

При этом очевидно, что люди, которые поддерживают или хотя бы сочувствуют «ЛДНР», такой контент смотреть не будут. А ведь именно на них вроде как направлены усилия создателей канала.

«Задачей канала будет донести до жителей Луганской, Донецкой областей и Крыма месседж о том, что Украина является нашим общим домом», — говорила еще в марте на презентации «Дома» глава UATV Юлия Островская.

Понятное дело, что доносить такой месседж до проукраински настроенных жителей Донбасса не нужно (они и так с этим согласны) — цель как раз переубедить людей, которые отвернулись от Киева и поддержали сепаратистов или хотят присоединиться к России (а таковых, судя по опросам, там большинство). И вряд ли избранная риторика канала этому хоть как-то поспособствует.

Поэтому цель скорее другая — дискредитировать в глазах населения власти «ДНР» и «ЛНР», а также Россию. Причем иногда доходит до смешного.

«Россия и ЛДНР навязывают свои паспорта жителям Донецка и Луганска», — говорит телеведущий, бывший дончанин Алексей Мацука в одной из программ и критикует «республики» за принудительную паспортизацию граждан Украины.

Правда, в том же выпуске автор программы сокрушается, что за «паспортом республики» скопились огромные очереди, и многие люди годами ждут права на его получение. И приводят пример мужчины, который живет в Донецке, куда уехал с подконтрольной территории, хочет «паспорт ДНР», но из-за бюрократических проволочек не может его получить.

То есть, как следует из видео, проблема как раз в другом — многие местные жители сами хотят иметь паспорта «республик» и России. Но из-за громоздкой процедуры и очередей не могут этого сделать.

Этот ролик за 3 суток посмотрело чуть более 1300 человек. Лайков — 12, а дизлайков — 90.

Вода, Крым и страсти-мордасти

Очень интересно телеканал «Дом» подает тему поставок воды в Крым. Полуостров, как известно, испытывает большие проблемы без украинской воды, страдает главным образом сельское хозяйство севера Крыма.

Сюжет «Проблема водоснабжения Крыма» начинается с кадров пересохшего канала и ироничного замечания ведущей Милены Амеди: «Надпись «Купаться запрещено» давно бы следовало поменять на «Купаться невозможно».

То есть такой себе троллинг крымчан, которым украинская власть отключила воду.

«Крым скважины уже не спасут», — делает вывод ведущая. И говорит, что воды скоро не будет хватать даже питьевой.

При этом ситуация усугубляется тем, что много воды теряется при ее доставке — через старый водопровод, говорит Милена, не уточняя, что столь изношенные коммуникации достались Крыму именно от Украины.

В доказательство своего тезиса автор программы привела Facebook-пост местных чиновников — о миллиардных вложениях российской власти в систему водных коммуникаций. Что скорее рекламирует нынешнее руководство Крыма, а не дискредитирует его (как задумывалось изначально).

Выход для крымчан Милена видит в одном — молиться о дожде.

«Зачастую молебны совершаются по просьбе подконтрольной РФ власти», — рисует беспомощность крымских руководителей ведущая. Правда, никак не доказав этого утверждения.

«Худшее впереди, миллионы крымчан будут иметь проблемы с питьевой водой», — продолжает нагнетать Милена. О том, что решается этот вопрос просто — поставками Украиной воды своим же согражданам — телеведущая за весь выпуск не сказала ни разу.

Этот ролик за 4 суток посмотрело чуть более 900 человек. Лайков — 14, а дизлайков — 66.

Ни слова об изнасиловании в Кагарлыке. Выпуски новостей

Новости появляются в «Доме» трижды в день. Построен эфир по такому принципу: первый блок — критические материалы о ситуации в «ДНР» и «ЛНР». Потом — о том, что хорошего происходит в Украине. И третье — новости мира или что-то развлекательное.

При этом негативные явления, которые происходят на подконтрольной территории, вообще не освещаются.

Очень характерен в этом смысле новостной выпуск за 25 мая.

Ни в одной из трех программ не упомянут главный скандал дня — изнасилование девушки двумя полицейскими в Кагарлыке. Где к тому же одним из насильников оказался служивший на Донбассе атошник.

Разберем итоговый выпуск того дня, который вышел в 23:00.

Начинается он с военного призыва в Крыму. Ведущий говорит, что призывать в армию жителей оккупированных территорий — военное преступление.

Следующий сюжет — объявление Нациполиции о том, что ведомство разыскивает лиц, пострадавших от пыток в «ДНР». При этом о пытках в кагарлыцкой полиции, повторимся, ни слова.

Третья история — о вывозе угля из Донбасса в Россию. В сюжете это называется «кражей». Это и другие сообщения даются обычно со ссылкой на укаринский МинТОТ. Блок новостей Донбасса на этом закончился — он длился менее двух минут.

Дальше пошли «хорошие новости» из Украины. Открытию метро посвятили целых пять минут эфира, дальше поговорили о возобновлении работы детсадов, доплатам соцработников и прочей «милоте».

И в заключение — международный блок о том, как Черногория снимает карантин.

Ролик таким образом дает только «чернуху» о «ДНР» и «ЛНР» и максимально позитивные новости об Украине.

Этот ролик за 4 суток посмотрело чуть более 900 человек. Лайков — 11, а дизлайков — 44.

«Дом» и День победы

Есть в «Доме» еще один формат — это «5 вопросов на злобу дня». Это комментарий эксперта по какой-то актуальной теме.

Один из выпусков за 8 мая посвятили Второй мировой войне. В эфир позвали историка Романа Подкура — исследователя «государственного террора советского периода».

То есть уже знаково, что пригласили человека, который не историей той войны занимается, а репрессиями Советского Союза.

«Европа давно расставила акценты и празднует не победу над немцами, а именно над нацизмом. Как в других странах происходила трансформация, когда воевавшие друг против друга стороны перешли к сотрудничеству?» — задает вопрос ведущая Анна Нитченко.

То есть уже достаточно скандальная для дончан формулировка: идея «сотрудничества» со сторонниками нацистов популярностью на Донбассе никогда не пользовалась. Если же речь шла о межгосударственном сотрудничестве с той же Германией — то причем тут вообще Донецк или Луганск?

Историк в ответ заявил, что в Европе не делят страны на победителей и побежденных, и Норвегия, которая практически ничего не сделала для одоления Гитлера, имеет, мол, такое же право на победу, как и СССР, вынесший на себе основную тяжесть войны.

Ведущая тут же начала критиковать «помпезные парады» в честь Победы и назвала их «наследством вождей СССР». Гость программы с ней согласился и заявил, что этот праздник — «в первую очередь день скорби». Далее Анна Нитченко обрушилась на Россиию и предположила, что парады Победы — это «игра мышцами для всего мира» и «пропаганда внутри страны».

«Для РФ это структурный элемент их имперской идеологии — так называемое «величие России», — заключил эксперт.

Ролик вряд ли вызовет хоть какие-то положительные эмоции у людей, который чтут День Победы именно как День Победы (а не скорби или примирения с кем-то). А таковых даже на подконтрольной территории Украины, согласно опросам, большинство. Не говорят уже о территориях неподконтрольных.

Этот ролик с 8 мая посмотрело чуть более 500 человек. Лайков — 9, а дизлайков — 20.

Выводы

Телеканал «Дом» на поверку оказался даже не совсем СМИ. Это целиком пропагандистский продукт, который работает в лучших традициях Мининформполитики при Порошенко.

В нем нет ни одной объективной новости — ни о ситуации на неподконтрольных территориях, ни о том, что происходит в остальной Украине. С одной стороны идет «чернуха», с другой — исключительно позитив.

Понятно, что такой подход оттолкнет и тех крымчан и дончан, кто негативно относится к Киеву. И тех, кто колеблется, но хочет узнать реальную ситуацию. Ведь картинка «благополучной Украины» легко опровергается для любого, кто выехал на подконтрольную территорию и прошел все круги того же пенсионного ада. Или просто вошел в интернет.

А практика замалчивания важных новостей — как в случае с Кагарлыком — гарантирует, что зритель уйдет на площадки, где дается полная картина происходящего. Тем более, что их сейчас очень много.

То есть вообще непонятно, зачем запускали этот канал, если его информационная политика при освещении событий на Донбассе плюс-минус совпадает с политикой большинства украинских телеканалов (и которая за последнее шесть лет не смогла изменить к лучшему отношение населения неподконтрольных территорий к Украине). При полной монополии на информацию такой подход еще мог бы еще служить для целей пропаганды. Но в условиях альтернативы — «Дом» это абсолютно бесперспективная затея.