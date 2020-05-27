Глобалистская программа вакцинации от Билла Гейтса

Для Билла Гейтса вакцинация является стратегической формой благотворительности, которая кормит его многочисленные предприятия, связанные с вакцинами. К ним относится Microsoft с ее стремлением к контролю глобального проекта по идентификации прививок, который позволяет осуществлять диктат в политике здравоохранения во всем мире. Похоже, что увлечение Гейтса вакцинами вызвано убежденностью спасти мир с помощью технологий. Из 1,2 миллиарда долларов, необходимых для искоренения полиомиелита, Гейтс пообещал выделить 450 миллионов долларов. Тем самым он взял под свой контроль Национальную техническую консультативную группу Индии по иммунизации (НТКГИ). В результате дублирующих друг друга программ иммунизации детей, стало обязательным (!) получение каждым ребенком до 50 доз вакцины против полиомиелита до достижения пятилетнего возраста.

Теперь индийские врачи обвиняют кампанию Гейтса в эпидемии, спровоцированной этим. Хотя вакцина против полиомиелита не вызывала полиомиелит, в период 2000-2017 годов у более чем 490 000 детей развился острый вялотекущий паралич (ОВП). В 2017 году индийское правительство отклонило программу Гейтса по вакцинации и попросило его покинуть Индию вместе со своей политикой в области вакцинации. В результате, показатели вялотекущего паралича быстро упали. В 2017 году Всемирная организация здравоохранения неохотно признала, что глобальный взрыв полиомиелита был вызван в основном вакцинацией. Самые шокирующие эпидемии в Конго, на Филиппинах и в Афганистане связаны с иммунизацией. К 2018 году 70% случаев полиомиелита в мире приходилось на вакцины от Гейтса (!).

В 2014 году фонд Гейтса профинансировал испытания экспериментальных вакцин против папилломавируса, разработанных GSK (GlaxoSmithKline) и Merck, на 23 000 девочек в отдаленных провинциях Индии. Согласно исследованию, около 1200 из них имели тяжелые побочные эффекты, включая аутоиммунные заболевания и нарушения фертильности. Семь девочек умерли. В результате расследований, проведенных индийским правительством, финансируемые Гейтсом исследователи обвиняются в серьезных этических нарушениях, таких как оказание давления на беззащитных девочек из деревень, издевательства над родителями, фальсификация форм согласия, а также отказ в предоставлении медицинской помощи девочкам, которые заболели и получили осложнения в результате вакцинации. Это дело сейчас находится на рассмотрении верховного суда страны.

В 2010 году фонд Гейтса профинансировал экспериментальное испытание вакцины от малярии от GSK, которая унесла жизни 151 африканского младенца и вызвала серьезные побочные эффекты, включая паралич, конвульсии и фебрильные судороги. Из 5049 привитых детей 1048 заболели.

Во время кампании Гейтса MenAfriVac 2002 в странах Африки к югу от Сахары сотрудники Гейтса провели принудительную вакцинацию тысяч африканских детей против менингита. В результате у около 500 детей развился паралич. Затем южноафриканские газеты пожаловались: «Мы подопытные кролики для наркопредприятий». Бывший экономист Нельсона Манделы профессор Патрик Бонд описывает эти филантропические практики Гейтса не только как аморальные, но и как «необузданные и бессовестные».

В 2010 году Гейтс выделил ВОЗ 10 млрд. долл. США, заявив: «Мы должны сделать это десятилетие десятилетием вакцинации». Месяц спустя на инновационной конференции Ted Talk в Монтеррее в Калифорнии Гейтс откровенно заявил, что новые вакцины «могут сократить население».

В 2014 году Католическая медицинская ассоциация Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации миллионов кенийских женщин против их воли с помощью фальшивой кампании по вакцинации против столбняка. Независимые лаборатории обнаружили, что формула бесплодия присутствует в каждой протестированной вакцине.

После того, как ВОЗ первоначально опровергла эти обвинения, она, наконец, признала, что на разработку стерилизующих вакцин было потрачено более десяти лет. Аналогичные обвинения поступили из Танзании, Никарагуа, Мексики и Филиппин.

Исследование, проведенное в 2017 году Могенсеном и другими специалистами, показало, что распространяемая ВОЗ вакцина от столбняка, дифтерии и коклюша убивает больше африканцев, чем сами болезни, которые, как первоначально утверждалось, она предотвращает. Уровень смертности среди привитых девочек в десять раз выше, чем среди непривитых детей. ВОЗ отказывается изымать смертоносную вакцину, которую она ежегодно вводит миллионам африканских детей.

Официальные лица в области общественного здравоохранения во всем мире обвиняют Гейтса в том, что он оказывает влияние на повестку дня ВОЗ, отвлекая ее от проектов, которые, как было показано, сдерживают распространение инфекционных заболеваний: чистой воды, санитарии, питания и экономического развития. Фонд Гейтса тратит на эти цели только около 650 миллионов долларов из своего 5-миллиардного бюджета. Официальные лица в области глобального здравоохранения говорят, что Гейтс злоупотребил ресурсами ВОЗ для своей личной философии, согласно которой хорошее здоровье исходит только из шприца. Гейтс использует свою личину так называемой благотворительности не только для контроля ВОЗ, ЮНИСЕФ, Альянса по прививкам GAVI и Фонда PATH. Он также финансирует частную фармацевтическую компанию, которая производит вакцины. Кроме того, он жертвует 50 млн. долл. еще 12 фармацевтическим компаниям для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

В своих недавних выступлениях в СМИ Гейтс был совершенно уверен в том, что кризис Covid-19 позволит ему навязать свои диктаторские программы вакцинации не только американским детям, но и всему населению мира.

*Роберт Ф. Кеннеди — младший, известный референт и защитник окружающей среды, является основателем организации «Защита здоровья детей», которая заботится об охране здоровье людей во всем мире. Ее миссия заключается в использовании специальных стратегий для преодоления эпидемий детских болезней. Его организация предпринимает действительно эффективные меры защиты, а виновные в плохом состоянии здравоохранения привлекаются к ответственности. Роберт Кеннеди неустанно работает на переднем фронте просвещения в области вакцинации, о чем вы непосредственно услышите в его обобщенном докладе. Здесь он критически рассматривает глобалистскую программу Билла Гейтса по вакцинации.