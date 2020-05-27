Украине после COVID-19 грозит вспышка страшных эпидемий. Врачи бьют тревогу и называют пугающие цифры

Врачи бьют тревогу, из-за эпидемии коронавируса в Украине за последние 2,5 месяца на 20% снизился уровень вакцинации от таких опасных инфекций, как корь, коклюш, краснуха и паротит. Также растет риск того, что страну может накрыть эпидемия туберкулеза и даже гепатита В.

Чем грозит приостановка прививок и что делать для того, чтобы не нарваться на смертельную опасность — читайте в материале OBOZREVATEL.

После коронавируса миру грозит вспышка эпидемии кори

Еще в конце апреля во Всемирной организации здоровья забеспокоились, мол, приостановка вакцинации из-за пандемии коронавируса даже на короткий промежуток времени повышает риск возникновения вспышки кори или полиомиелита. Это может перегрузить системы здравоохранения разных стран, которые сейчас заняты COVID-19. В качестве примера эксперты ВОЗ приводят Республику Конго, в которой от вспышки кори, разразившейся в прошлом году на фоне эпидемии Эболы, умерло более 6 000 человек.

«Корь — наибольшая угроза из-за слабого охвата вакцинацией. В прошлом году было инфицировано около 800 000 людей во всем мире, в этом году больных может быть намного больше. В 2018 году от кори в мире умерло 142 300 человек, большинство из которых — дети до пяти лет», — напомнили там.

В 2019 г. корью в Украине заболело более 57 000 человек, в нынешнем (в январе — феврале) зарегистрировано лишь 197 случаев. Уровень заболеваемости упал в 128 раз. Еще в 2018-м Украина входила в пятерку стран с самым высоким уровнем заболеваемости по версии ВОЗ, в котором кроме нас, была Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали. Тогда на нас приходилась почти половина всех случаев заболевания корью во всем мире.

«Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации — в целом по стране идет снижение на 5%. Касательно вакцинации от кори, краснухи и паротита, она критическая — снижение на 20%», — сказал на недавнем брифинге глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. И добавил, что уже попросил руководителей облгосадминистраций обратить внимание на уровень вакцинации по их регионам.

Данные о всеобщей вакцинации по состоянию на 2019 год

«Украинцам и в правду могут угрожать вспышки множества инфекций. Пандемия COVID-19 перетянула на себя все внимание, хотя среди населения распространяются и куда более страшные болезни. У нас ежегодно от гриппа умирает 600-700 человек, но к гриппу все уже привыкли, он приходит каждый год, поэтому им никто не занимается. Но есть еще ОРВИ, корь и краснуха, от которых тоже есть летальные случаи», — отметил в комментарии OBOZREVATEL один из ведущих украинских иммунологов Олег Назар.

Опасения подтвердила и украинский иммунолог Алла Волоха.

«Уменьшение иммунизации из-за эпидемии коронавируса действительно вызывает немалое беспокойство. Люди боятся идти в поликлинику, чтобы не заразиться. И если в Украине, где и так небольшой процент прививок, в дальнейшем охват вакцинацией будет падать в таких масштабах, как сейчас — реален шанс, что через несколько месяцев встретимся с другими эпидемиями, в дополнению к эпидемии COVID-19», — подчеркнула иммунолог.

Она напомнила, что Украина только недавно прошла вспышку кори, с которой справилась с трудом. И если население не будет прививаться — корь вспыхнет снова. То же самое касается и других инфекций, от которых существуют вакцины.

Календарь профилактических прививок

«Никто сейчас вакцинацию не запрещает, наоборот, все отмечают: она должна проводиться по календарю. И не только против кори, но и против краснухи тоже. Хоть краснуха редко дает осложнения, особенно в виде энцефалитов, она чрезвычайно опасна для беременных на начальных сроках. Даже при бессимптомном течении краснуха почти 100% поражает плод. Иногда эти последствия могут быть катастрофическими — например, синдром врожденной краснухи. Хотя сама беременная переносит вирус нормально. Опасны все заболевания. Это и гепатит В, столбняк. Коклюш тоже опасен в первые месяцы жизни для ребёнка, могут быть и летальные формы», — уточнила врач.

Украина входит в топ-20 стран мира по уровню туберкулеза

Вероятной вспышке туберкулеза, которая может начаться вслед за пандемией коронавируса, в ВОЗ уделяют особое внимание. По данным их специалистов, под ударом окажутся более 6 млн человек. Украина тоже находится в зоне риска.

По данным Минздрава, в апреле у нас зарегистрировали 1254 случая туберкулеза. Всего же от заболевания проходили лечение 17 849 человек. Ежегодно у нас регистрируют десятки тысяч новых случаев заболеваний и 8-10% из них — у социально незащищенных граждан. В 2019 году было зафиксировано 25 237 случаев. Наша страна до сих пор находится в числе государств с самым высоким бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

«Почему так? Потому что в Украине до сих пор классическое лечение туберкулеза — это минимум полгода на стационаре противотуберкулезного диспансера. От такого метода весь прогрессивный мир отказался еще в 70-х годах. У больных больше риска получить лекарственно-устойчивую форму туберкулеза, которая не поддается лечению традиционным схемам. Поэтому с 1 апреля, в рамках медреформы, изменился подход к лечению туберкулеза — со стационарного на амбулаторный», — отметили в Минздраве.

Статистика по туберкулезу по состоянию на апрель 2020

Необходимость госпитализации возникает лишь при появлении определенных конкретных клинических причин, или когда пациентам с бактериовыделением невозможно обеспечить эффективное и безопасное лечение в амбулаторных условиях. Так делают во всех развитых странах. Пациенты с туберкулезом лечатся в стационаре 2 недели, дальше — амбулаторно.

«Вспышка туберкулеза Украине грозит меньше. У нас другая проблема — отсутствие реабилитации. Вакцинацию мы еще как-то проводим, а вот полное лечение не получаем. Туберкулез угрожает только в случае прекращения оказания помощи больным из-за сокращения диспансеров», — считает Олег Назар.

«У нас еще достаточно высокий уровень заболеваемости туберкулезом. Поэтому мы однозначно должны вакцинировать детей, это защитит их от тяжелых форм туберкулеза, туберкулезного менингита, генерализованной туберкулезной инфекции. Фактически, от смертельных форм болезни», — добавила иммунолог Алла Волоха.

Как правильно вакцинироваться в период эпидемии

Украинский эпидемиолог Людмила Мухарская в комментарии OBOZREVATEL рассказала, как правильно проводить прививки в период эпидемий. По ее словам, самое важное, чего следует придерживаться, это минимизации контактов в день и во время самой вакцинации.

«У нас еще карантин, многие на самоизоляции, не все идут в поликлинику на прививку. Должны быть конкретные меры, как и когда делать прививку. Например, в поликлинике стоит уточнить точное время, на которое назначать самую процедуру. Ребенок приходит, ни с кем не контактирует, вакцинируется и так же без контактов возвращается домой. Это важный принципиальный момент. Тогда все будет хорошо», — добавила она.