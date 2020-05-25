Плюс тысяча к каждой платежке. Почему в Украине снова дорожает коммуналка

Похоже, что эпоха снижения тарифов на коммунальные услуги для украинцев, чем гордился президент Владимир Зеленский на своей недавней пресс-конференции, подходит к концу.

Уже до конца этого года среднестатистическая платежка в Украине заметно «потяжелеет». Подорожают практически все коммунальные услуги — от газа до электроэнергии и воды. Плюс придется переплачивать банковские комиссии за целую пачку квитанций.

График повышения тарифов следующий:

С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.

С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание — 30%.

С 15 октября 2020 года, то есть, с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание — на 10-15%.

С 1 января 2021 года— планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.

Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.

В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.

«Страна» разбиралась как и почему изменятся тарифы на коммуналку.

Газ: плюс двадцатка за плиту, тысяча — за отопление

Первый в очереди на подорожание — газ. С 1 июля этого года населению придется платить за него уже по рыночным расценкам, то есть как для промышленности. Разница существенная.

Скажем, на май «Нафтогаз» установил цену на газ для населения на уровне 2,3 гривен за куб (без НДС и транспортировки), а для промышленности, в зависимости от объема и способа оплаты — 3,4-3,9 гривен (без налогов и транспортировки). То есть, газ для людей может подскочить в цене сразу на 70%.

Напомним: сейчас по цене на газ для населения действуют так называемые специальные обязательства. Тариф высчитывается по формуле «Амстердам плюс» (цена на бирже TTF в Нидерландах, стоимость транспортировки, курс доллара). Но, как прописано в постановлении Кабмина № 303, с лета спецобязательства останутся только для производителей тепла для населения (ТЭЦ, котельных).

Для них сниженный тариф будет действовать еще почти год — до 1 мая 2021 года, то есть, и следующий отопительный сезон.

Получается, что платить дороже будут люди, использующие газ для приготовления пищи, а особенно жители частных домов, отапливаемых газовыми котлами.

Переплата по газу для кухни в цифрах не сильно большая. Среднее домохозяйство потребляет порядка 10-12 кубов в месяц. По нынешним расценкам это 23-27,6 гривен (без налогов и транспортировки), по новым — 39-46,8 гривен, то есть, на 16-19 гривен больше, а если добавить налоги и транспорт, переплатить придется до 22-25 гривен.

Но это просто копейки на фоне того, сколько придется переплачивать жителям частных домов. В сезон на отопление дома до 150 квадратов уходит до 400 кубов газа. Если по нынешним тарифам это 920 гривен, то по новым — 1560 гривен (без НДС и транспортировки) или на 640 гривен больше. С учетом налогов переплата может достигнуть тысячи гривен в месяц.

Понятно, что эти расчеты действительны по состоянию на сейчас. Цены на газ меняются ежемесячно. Пока они падают. Скажем, в мае, по сравнению с апрелем, газ подешевел на 20%. Но ближе к зиме ценник может и подскочить. И тогда переплачивать придется еще больше.

Отопление: пишем 15%, в уме — 30%

В теории жителей многоэтажек подорожание газа для отопления не касается. Ведь Кабмин продлил спецобязательства для производителей тепла еще на год. То есть, как минимум, в следующем отопительном сезоне тариф не должен меняться.

Но на самом деле это не так. Еще в марте НКРЭ приняла ряд решений по пересмотру цен на отопление практически для всех областных центров.

Тариф разделили на составляющие, и отдельно посчитали производство, поставку и транспортировку газа. С учетом снижения цен на газ, производство тепла подешевело на 5-7%. Что коммунальщики представили как «перемогу», хотя стоимость газа за этот год упала уже больше чем на 50%.

Но это еще не все. Снизив тариф на производство тепла, регулятор повысил его на поставку и транспортировку. Аргументом стало увеличение расходов на сети, повышение минимальных зарплат и других составляющих себестоимости.

В сумме стоимость отопления в большинстве городов увеличилась на 10-15%, — говорит глава Жилищного комитета Украины Александр Скубченко.

Весной коммунальщики заявили, что не смогут насчитывать за отопление по новым тарифам до окончания отопительного сезона и перезаключения договоров с потребителями.

Но до осени вопрос с договорами наверняка будет решен, поэтому с нового отопительного сезона за отопление уже придется платить дороже. Причем, придется переплачивать даже не от тех тарифов, по которым платили зимой. Как известно, многие города давали скидки по коммуналке с учетом снижающихся цен на газ. Получалось дешевле до 10-30% в зависимости от щедрости местных комунальщиков.

При этом базовый тариф на тепло не менялся, то есть с учетом его повышения на 15%, следующей зимой придется платить дороже на треть, а то и больше.

Если в среднем за отопление двухкомнатной квартиры прошлой зимой начисляли порядка 1,2-1,5 тысячи гривен, то будет до 2 тысяч. Если, конечно, не будет очередной «скидочной программы» от Кабмина.

«Получается парадоксальная ситуация: в действующих тарифах заложен газ еще по 8,5 гривен за куб. Таких цен уже давно нет. Но при этом стоимость отопления все равно еще больше повышают. Хотя прямая обязанность регулятора — при изменении какой-либо из составляющих больше чем на 5% тут же корректировать тариф. То есть, НКРЭ должна была не повышать, а снижать цены на отопление каждый месяц, по мере удешевления газа», — говорит Скубченко.

Электроэнергия: минус льготы плюс наценка?

«Страна» уже писала, что НКРЭ разработала два сценария для рынка электроэнергии. Цель регулятора — найти баланс и как то вписать в рынок рекордный зеленый тариф, покрывать которых государству становится все сложнее из-за падения потребления электричества.

И по каждому из сценариев делать это предлагается за счет населения. Для начала предлагают убрать льготный тариф — за первые 100 киловатт сейчас считают по 9 копеек за киловатт, а после отмены льготы будут начислять сразу по 1,68 гривен за киловатт.

Только по первому сценарию льготу должны были убрать с начала 2021 года, а по второму — уже с 1 июля этого года.

В Минэнерго тогда успокоили украинцев, дескать, цена на электроэнергию для населения повышаться не будет.

Но в итоге льготную ставку по 90 копеек за первые 100 киловатт все же отменят, правда, не с 1 июля, как предлагал регулятор, а с 1 октября. Такое условие прописано в презентованном общественности меморандуме Минэнерго с инвесторами в «зеленую» энергетику. Параллельно также будут снижать тарифы на «зеленку» — на 7,5%-15%.

Как указано в меморандуме, в этом году за счет ликвидации льготы украинцы заплатят за электроэнергию на 3,1 млрд гривен больше, а в следующем — на 11,6 млрд больше.

По льготным тарифам за свет платят не только те, кто потребляет мало электроэнергии. Всем потребителям их первые 100 киловатт считают о 90 копеек, а уже за все, что выше — по 1,68 гривен.

«В итоге получается вполне приемлемый средневзвешенный тариф (он составляет 1,07 гривен за киловатт — Ред.). Доля „дешевой“ электроэнергии по 90 копеек за киловатт в общем балансе потребления населением достигает 25%, то есть из 35 млрд киловатт это больше 8 млрд киловатт. в год», — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

«Среднее потребление домохозяйств — до 200 кВт, — говорит руководитель специальных проектов НТЦ „Психея“ Геннадий Рябцев. — Сейчас насчитывают по 90 копеек за первые 100 киловатт (90 гривен) и по 1,68 гривен за следующие 100 киловатт (168 гривен). В итоге сумма к оплате — 258 гривен. Без льготного тарифа за те же 200 киловатт придется заплатить уже 336 гривен, то есть, на 78 гривен больше».

При этом не исключено, что отмена льготного тарифа — это лишь первый шаг. В законе об электроэнергии прописано, что тариф для населения должен быть рыночным, а ограничили его только на переходной период, который закончился 1 мая и пока не продлен.

Рыночный же тариф, по подсчетам Корольчука, может составить порядка 2,5 гривен за киловатт. То есть, за те же 200 киловатт придется заплатить уже 500 гривен, а это почти вдвое больше, чем по действующим расценкам.

Новые ценники на воду

Украинцам стоит готовиться и к подорожанию воды. Правда, оно, скорее всего, будет уже в следующем году. Но поставщики воды уже готовят почву для подорожания. О росте ценников примерно на 17-20% заявили коммунальщики в Киеве, Харькове, Херсоне и других городах.

«Пересмотр цены воду и водоотвод — это регулярная ежегодная процедура, которая регламентирована государством. Ежегодно в мае все водоканалы обязаны подавать данные в НКРЭ и выставлять на общественное обсуждение тарифы на следующий год. Те тарифы, которые утверит регулятор, могут отличаться от предложений водоканалов», — пояснил нам глава «Житомирводоканала» Андрей Никитин.

По его словам, главная причина готовящегося подорожания — увеличение затрат на сети, реагенты, зарплаты персоналу и прочее.

По данным «Киевводоканала», по сравнению с прошлым годом ремонтные работы подорожали на 40%, очистка воды — на 11%, зарплаты на 12% и т.д.

В итоге, если сейчас в Киеве холодная вода стоит 13,44 гривны за куб, а водоотвод — 9,55 гривен на куб, то по новым расценкам придется платить 14,4 гривны за воду и 12,61 — за водоотвод.

То есть, в сумме вода и водоотвод подорожают с 22,99 гривен до 27, 35 гривен за куб. И если сейчас среднестатистическая семья из трех человек платит за 10 кубов воды около 230 гривен, то по новым расценкам насчитают 273 гривны.

Абонплата и пачка платежек

Это только базовые коммунальные услуги, за которые украинцам придется переплачивать. Но будут и другие дополнительные расходы.

Согласно закону о ЖКХ, с мая этого года вводится абонплата за сети, которую придется платить за газ, отопление и воду вне зависимости от того, пользуетесь вы этими услугами или нет. Правда, из-за карантина нововведение отложили на пять месяцев после окончательного снятия ограничений. То есть, если карантин закончится 22 июня, то новые платежки начнут приходить с 22 ноября.

«Придется платить отдельно абонплату , которая до этого была в стоимости тарифа на отопление, горячую воду, водоснабжение, водоотвод и вывоз мусора. В целом выходит около 153 гривны на человека. То есть, за двух жильцов надо будет заплатить 306 гривен, за трех — около 460 гривен», — пояснил нам глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

То есть, в теории эту сумму просто должны вычесть их тарифа на услуги и прописать в отдельных квитанциях.

Общая стоимость того же водоотвода или отопления из-за такого дробления меняться не должна. Но в это мало кто верит. «Нам обещали, что не будет меняться платежа на газ, когда из нее выделят транспортировку. Но в итоге все равно получилось дороже.

Так и тут.

Даже за счет множества отдельных квитанций будет подорожание. Ведь за каждую придется платить банковскую комиссию», — отмечает Скубченко.

По подсчетам Олега Попенко, только на комиссионных люди переплатят по 80-100 гривен в месяц.

Если сложить все дополнительные платежи, то получится, что средняя платежа на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире в 50 квадратных метров вырастет на 700-800 гривен в месяц — с 2,1-2,2 до почти 3 тысяч гривен в месяц. А тем, кто живет в частных домах придется переплачивать и того больше — в отопительный сезон свыше тысячи гривен.

«Но это ещё не все. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ (для получателей субсидий — Ред.) будет увеличена с 15 до 20%. Впервые с 1998 года. Решение принято Гончаруком в октябре, в марте Шмыгаль это решение подтвердил. Это значит, что все, кто получает субсидию, станут отдавать на 5% больше своего дохода за услуги ЖКХ, что равно сокращению расходов государства на субсидии на 30%. В общем, платёжка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон», — отметил Александр Скубченко.

Могут быть нюансы и с договорами, которые нужно будет заключить через пять месяцев после окончания карантина. Чтобы это сделать, необходимо провести общее собрание жильцов, что, учитывая инертность и слабую информированность украинцев, будет не так-то просто.

В итоге коммунальщики получат возможность попросту навязывать украинцам свои варианты договоров (что разрешается делать по закону, если потребители не определились).

«Что это значит практике? Безумные платежки станут реальностью. Никто не будет разбираться правильно ли вам насчитали, не воруют ли соседи воду и не отапливают ли за общий счет пристройки и балконы. Общие показатели домового счетчика разделят на всех — и дело с концом. Так что готовьтесь к небалансам и квитанциям по десять тысяч гривен — за себя и соседа. Или придется нанимать управителя и отдельно ему платить, но таких специалистов пока только 700 на всю страну. Следующий шаг — ужесточение отвественности за неплатежи, а они в такой ситуации они наверняка будут расти», — говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.