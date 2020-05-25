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Девушку насиловали и душили. Детали беспредела полиции Кагарлыка

Девушку насиловали и душили. Детали беспредела полиции Кагарлыка

В городе Кагарлык Киевской области произошло жестокое преступление: местные копы прямо в участке насиловали девушку и одновременно пытали мужчину, избивая его и угрожая тоже сексуальным насилием. История получила огласку после того, как потерпевшая обратилась в местную больницу.

Позже стало известно, что в издевательствах участвовал атошник из Галичины, проходивший службу в Мариуполе.

Ситуация напоминает о трагических историях во Врадиевке и Кривом Озере, где провинциальная полиция творила настоящий беспредел. И показывает, насколько «глубоко» отреформировали полицию за последние годы.

Разбирались в истории с пытками в Кагарлыке.

Версия полиции

22 мая врачи Кагарлыкской районной больницы сообщили в полицию о пациентке со следами побоев и сексуального насилия. Девушка — 1994 года рождения, то есть 25 — 26 лет.

Она рассказала врачам, что все это с ней сделали полицейские.

Департамент внутренней безопасности проверил информацию и подтвердил ее правдивость. Выяснилось, что накануне девушка была доставлена в отделение города Кагарлык в связи с делом о краже.

На основании этих данных сотрудники ВБ задержали двух полицейских и передали их дело в Госбюро расследований, которое открыло производство по 152-й статье — изнасилование.

Одновременно руководство Нацполиции уволило подозреваемых в преступлении правоохранителей, отстранило от руководства начальство кагарлыкской полиции, а также решило провести переаттестацию всех ее сотрудников.

Однако полиция не раскрыла ряд шокирующих подробностей преступления. И «забыла» сообщить, что одновременно в участке пытали еще одного человека.

Подробности от ГБР

Как сообщили в Госбюро расследований, задержанные — оперативник и начальник сектора в полиции Кагарлыка.

Преступление произошло в ночь с 23 на 24 мая. Оперуполномоченный начал пытать женщину, которая проходила свидетелем по делу о краже. Причем в установленном законом порядке ее не задерживали, а просто «доставили» в отделение.

Оперативник пытал женщину следующим образом: надевал ей противогаз и душил, а также стрелял из табельного оружия у нее над головой. После этого несколько раз изнасиловал. Жертва все это время была в наручниках.

противогаз пытка Кагарлык

Противогаз, которым пытали девушку. Фото ГБР

ГБР сообщило, что одновременно в участке находился мужчина, видимо связанный с женщиной. В его пытках принимал участие уже и завсектора.

«Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа», — описывает зверства ведомство.

Двум задержанным ГБР готовит подозрение по статьям 152, часть 1 (изнасилование), 127 (пытки) и 365, часть 2 (превышение служебных полномочий с применением насилия).

полиция Кагарлык

Задержанные по делу об изнасиловании полицейские Кагарлыка. Фото ГБР

То есть, как видим, следствие пока утверждает, что насиловал девушку только оперуполномоченный. А начальник сектора только принимал участие в избиениях.

Однако есть и другая информация.

Насиловали по очереди

Как рассказал «Стране» источник в аппарате киевской полиции, вечером в пятницу двое младших офицеров полиции Кагарлыка — сотрудник превенции и участковый — пришли к местной жительнице 26-летней Н. и заявили, что ей необходимо пройти с ними в горотдел, в связи с подозрением в совершении кражи.

«Девушка из социально-незащищенной и неблагополучной семьи, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи», — пояснил источник «Страны».

По словам полицейского, девушку отвезли в отделение. Закрыв кабинет на ключ, двое полицейских приступили к допросу, в ходе которого избили Н. и насиловали по очереди, причем каждый из них помогал коллеге удерживать руки жертвы.

Все это, со слов потерпевшей, происходило несколько часов подряд, причем ее мучители время от времени «отдыхали» — пили водку. Иногда пытались залить ей водку насильно в горло. В промежутках между изнасилованиями, снова избивали девушку и угрожали ей смертью, дескать отвезут в лес и закопают.

Также полицейские делали «слоника» и мужчине, которого привезли в качестве свидетеля. Ему перекрывали воздух через противогаз и били дубинкой по голове. А также грозили его изнасиловать.

«На самом деле к краже девушка не имела никакого отношения, полицейские просто пытались закрыть „глухарь“ для галочки и повесить кражу на нее. После того как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия — царапинами и синяками на теле и половых органах — и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии. В понедельник сотрудники департамента внутренней безопасности полиции Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании и поместили их в следственный изолятор», — пояснил источник «Страны».

Что известно о полицейских, пытавших людей

Официально о личностях задержанных полицейских власти не сообщают. Издание «Детектив-инфо» со ссылкой на источники, близкие к следствию, информирует, что начальника сектора, который принимал участие в издевательствах, зовут Николай Кузив. Ему 35 лет.

В декларации Кузива указано, что у него есть жена и двое детей. Полицейский родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у него есть фото в военной форме и с армейским оружием.

Николай Кузив

О Кузиве упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию. Был начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.

Там его даже отмечали за примерную службу.

Николай Кузив

«В Мариуполе он встретил много единомышленников, подружился с коллегами. А дома его ждут жена и двое сыновей. Старшему не более 7 лет, младшему — 3 месяца. Родных он видит в течение нескольких дней раз в полгода. Признается, что очень скучает, и надеется на установление мира, чтобы вернуться к близким. Пока же в его планах служба в зоне АТО. «Я здесь должен быть. Это обязанность каждого, кто любит свою страну и заботится о ней», — цитирует «героя» сайт местной полиции.

Второй участник издевательств, которого ГБР на данный момент называет единственным насильником, по информации издания, 29-летний оперативник Сергей Сулима.

Сведения о таком полицейском имеются на сайте е-деклараций. Он женат, детей нет.

Сергей Сулима

Врадиевка, Кривое Озеро, Каховка

Похожие инциденты уже случались в Украине и вызывали жесткую реакцию в обществе.

Летом 2013 года сотрудники милиции изнасиловали и подожгли девушку в поселке Врадиевка Николаевской области. Руководство МВД их покрывало.

После этого городок захлестнули протесты, которые потом использовались политическими оппонентами президента Виктора Януковича — его власть обвинили в милицейском беспределе.

Врадиевские протесты внесли свою лепту в раскачку последующего Майдана. Митинги против милиции прошли в десятках украинских городов.

При этом, когда в 2016 году полицейские избили и застрелили ни в чем не повинного человека в городе Кривое Озеро той же области, никаких всеукраинских акций против «полицейского беспредела» уже не было. И политически эта тема не раскачивалась.

Уже более свежий случай произошел в Каховке Херсонской области под новый, 2020-й, год — там полицейский застрелил бывшего мужа своей сожительницы. Полиция города скрывала его ответственность, из-за чего в городе начались волнения, а местное отделение полиции даже пытались взять штурмом.

Однако и это доказательство «эффективности» полицейской реформы не вызвало далекоидущих политических последствий. Как и выводов нового президента относительно персоны Арсена Авакова, который возглавляет МВД с 2014 года.

То есть при Зеленском происходит уже второе жестокое преступление с участием полицейских. Будут ли сделаны из этого политические выводы — покажет реакция президента. Пока ее нет.

Тэги: полиция, изнасилование, криминал, Кагарлык

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