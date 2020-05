Коронавирус вызвал наркотический бум в США

Пока сфера услуг переживает кризис, вызванный коронавирусом, индустрия марихуаны в США бурно растет. Огромное число людей сидят дома и беспокоятся о своем будущем, что стимулирует рост продаж каннабиса. В 2020 году объем его продаж в США может достигнуть $16,3 млрд (на 31% больше, чем в 2019).



15 апреля, за пять дней до дня «420» (20 апреля), который в международной субкультуре ассоциируется с употреблением марихуаны, примерно 1500 человек посетили четыре диспенсария (магазина марихуаны) Medicine Man в Денвере (Колорадо) и его окрестностях. Это на 40% больше, чем обычно. Поток покупателей был медленным: из-за правил социальной дистанции одновременно находиться в магазине могли всего 10 человек. Желтые полоски на полу через каждые два метра помогали людям оставаться на безопасном расстоянии друг от друга, пока страна охвачена пандемией COVID-19. Большинство покупателей полностью исчерпали установленный штатом лимит, который составляет 30 граммов цветков конопли.

Салли Вандер Вир, соосновательница и гендиректор Medicine Man, говорит, что тот день, когда многие американцы получили чеки в рамках федеральной программы стимулирования экономики, был столь же успешным, как и «420» в прошлом году.

Месяцем ранее, когда власти Колорадо предписали жителям оставаться дома, начался панический спрос, и продажи каннабиса подскочили на 30%. Вандер Вир говорит, что она полагала, что темпы скоро снизятся и снова достигнут пика 20 апреля, как это всегда и бывает, однако спрос остается нехарактерно высоким. Именно ситуация, когда огромное количество людей сидят дома и беспокоятся о своем будущем в сочетании с «420» вывели объемы продаж на рекордный уровень, считает она.

«Мы шутили, что „420“ продлится весь месяц, потому что это апрель 2020 года, но шутка оказалась правдой, — говорит Вандер Вир. — Если посмотреть на объем продаж за день, то в апреле мы наблюдаем, пожалуй, более стабильный и длительный прирост продаж, чем когда-либо».

Пока ряд других отраслей, в том числе рестораны, гостиницы и казино, переживают кризис, вызванный коронавирусом, индустрия марихуаны достигает новых высот. Несмотря на отмену концертов и фестивалей конопли, которые привлекают десятки тысяч туристов в штаты, где разрешено рекреационное употребление мариуханы, цифры говорят о том, что это будет самый успешный «420» в истории индустрии.

В прошлом году американцы купили марихуаны на $90 млн в преддверии «420», который стал для отрасли эквивалентом «черной пятницы»: это в три раза превышает обычные объемы продаж, согласно данным исследовательской фирмы BDSA. Ситуация в Medicine Man не так уж необычна: диспенсарии по всей Америке сообщают о похожих показателях продаж. Когда в середине марта власти штатов предписали жителям самоизолироваться, продажи каннабиса, по данным аналитической компании Cowen, подскочили на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже с учетом небольшой просадки после рекордных продаж, связанных с паническим спросом, апрельские продажи все еще превышают показатели 2019 года. Вопреки COVID-19 или, вероятнее всего, благодаря ему, этот «420» побьет прошлогодний рекорд.

По словам Кайла Шермана, основателя денверской компании Flowhub, которая предоставляет диспенсариям программное обеспечение для обработки платежей, из магазинов приходят любопытные данные. В 13 штатах средние дневные продажи марихуаны для рекреационного употребления выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Средний размер транзакций также вырос на 20%.

Данных о том, входят ли курильщики марихуаны в группу повышенного риска заражения COVID-19, пока нет, однако Центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что курильщики сигарет в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом. Эта неопределенность не повлияла на продажи каннабиса в последние пару месяцев, однако люди начали чаще покупать съедобную марихуану. По данным Cowen, с февраля продажи цветков марихуаны и съедобных продуктов выросли, тогда как продажи джоинтов и вейпов сократились.

Важнейшим фактором подъема индустрии каннабиса в преддверии «420» этого года стало то, что во многих штатах диспенсарии считаются местом продажи товаров первой необходимости, что позволяет им продолжать деятельность. Такой странный и даже комичный поворот для индустрии, которая остается незаконной в соответствии с федеральным законодательством. Активное развитие бизнеса во время эпидемии COVID-19 и сезона «420» привело к тому, что Cresco Labs, чикагский производитель и ретейлер каннабиса с 20 магазинами в 11 штатах, решил нанять 250 новых сотрудников на полную ставку, уделяя особое внимание бывшим работникам ресторанов и гостиниц.

Стив ДеАнджело, сооснователь Harborside, одной из самых известных в стране сетей диспенсариев, говорит, что марихуана всегда была в выигрышном положении во время экономических кризисов. «Каннабис надежно защищен от рецессий благодаря неэластичному спросу на него», — говорит ДеАнджело. Он отмечает, что ежегодно, начиная с 1937 года, когда употребление марихуаны было криминализировано в США, каннабис только дорожал.

Возможно, еще одна причина, почему продажи марихуаны все еще выше, чем были до пандемии, заключается в том, что отрасль смогла быстро адаптироваться к жизни в условиях COVID-19, вернувшись к стратегиям, которые были разработаны на черном рынке и основаны на скорости, удобстве и конфиденциальности, вроде продаж у обочины и доставки.

Пока американцы сидят дома, компании по доставке взяли на себя грязную работу отрасли и доставляют заказы всего за несколько кликов. Они тоже выиграли от внушительного роста отрасли. С тех пор, как в середине марта Калифорния ввела ограничения, связанные с COVID-19, объем продаж Emjay, созданного год назад сервиса по доставке из Лос-Анджелеса, вырос на 349%, причем за последние 30 дней число новых клиентов подскочило на 230%, а число первых заказов — на 275%.

Подобным же образом, объем заказов в Weedmaps, который позволяет клиентам делать заказы онлайн и управляет логистикой доставки для диспенсариев, увеличился в семь раз за неделю до 20 апреля по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Eaze, компания по разработке программного обеспечения для доставки марихуаны, расположенная в Лос-Анджелесе и поддерживаемая такими инвесторами, как, например, Снуп Дог, пережила аналогичный бум за время пандемии. В целом, с 13 марта по 16 апреля количество новых клиентов выросло на 62%, а число первых поставок — на 55% с февраля. Средняя общая стоимость каждой транзакции с каннабисом также выросла почти на 20%, а общий объем доставки — на 7% по сравнению с февралем. «К „420“ мы доставляем каннабис повсюду», — говорит Элизабет Эшфорд, старший директор по корпоративным коммуникациям в Eaze.

Исследовательская фирма BDSA полагает, что в 2020 году объем продаж марихуаны в США достигнет $16,3 млрд, что на 31% больше, чем в прошлом году. Все это показывает, что индустрия не слишком пострадала из-за массовых отмен мероприятий и политики самоизоляции.

Впрочем, не всем удасться заработать больше обычного. Рэпер из Окленда Too Short, который поддерживает употребление марихуаны, мог заработать полмиллиона долларов на концертах в течение следующих нескольких месяцев, начиная с выступления на «420» в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе. Но все отменилось из-за карантина. «Грустно об этом думать, — говорит Too Short. — Я будто детей потерял». Вместо этого он проведет The World’s Largest Virtual Sesh из своей студии в центре Лос-Анджелеса, которую он называет Boombox, через Instagram Live. Рэперы вроде Джадакисса и регги-исполнитель Джулиан Марли, сын Боба Марли, примут участие в качестве гостей.

Уиз Халифа, рэпер и любитель «травки» из Питтсбурга, решил сыграть диджейский сет в ходе виртуального мероприятия Weedmaps после того, как был отменен его концерт со Снуп Догом в амфитеатре Red Rocks в Колорадо. А Крис Уэбби, инди-рэпер из Коннектикута, у которого отменились 10 выступлений, теперь проведет виртуальное мероприятие вместе со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном.

«420 — живучий праздник, — говорит Too Short. — Мы сразу подумали о том, что „420“ пересечется с карантином, и мы просто знали, что свяжемся и покурим в Zoom».

Перевод Натальи Балабанцевой