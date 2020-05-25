Во что вкладывает деньги главный спекулят мира? Как Джордж Сорос отреагировал на пандемию коронавируса

Джордж Сорос избавился от всех акций Boeing и пяти крупнейших американских банков. Посмотрим, на что сделал ставку именитый инвестор и как сейчас выглядит топовая десятка акций его портфеля

Торговые операции Сороса на финансовых рынках всегда привлекают внимание инвесторов. Он имеет репутацию финансового спекулянта, который одной сделкой обвалил английский фунт в 1992 году. Эту сделку называют одной из лучших всех времен и народов. По разным подсчетам, она принесла Соросу от $1 млрд до $1,5 млрд.

Согласно отчету, предоставленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) по результатам первого квартала, состав портфеля Soros Fund Management, которым управляет Джордж Сорос, сильно изменился. Он пополнился 48 новыми бумагами, а 103 акции были проданы. Фонд увеличил долю в 27 компаниях и сократил в 23. Стоимость портфеля за квартал снизилась с $3,09 млрд до $1,975 млрд.

На долю десяти крупнейших активов приходится 57,32% всей стоимости портфеля. Их совокупная оценка превышает $1,13 млрд.

1. Liberty Broadband

Корпорация Liberty Broadband — крупнейший актив Джорджа Сороса. На его долю приходится почти треть всего портфеля — 29,6%. Компания предоставляет услуги кабельного телевидения малым и средним предприятиям и домохозяйствам.

Акции Liberty Broadband вернули большую часть потерь после «коронавирусного» обвала, начавшегося в середине февраля, и сейчас торгуются на уровнях начала года. Тогда телекоммуникационный актив фонда оценивался в $713,8 млн, а 20 мая — в $664,4 млн.

Также известно, что в первом квартале фонд продал почти 400 тыс. акций Liberty Broadband. Но неизвестно, по какой цене, поэтому сложно оценить влияние этой сделки на стоимость актива в портфеле Сороса.

Акциям Liberty Broadband на Уолл-стрит прогнозируют довольно сильный рост в ближайшем году — на 29%, до $162. Таков консенсус-прогноз отраслевых экспертов, опрошенных сервисом Refinitiv.

2. Vici Properties

Второй по величине актив в портфеле — пакет акций инвестиционного траста недвижимости Vici Properties. Ему принадлежат крупнейшие объекты недвижимости в США — например, отели и всемирно известное казино Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Фонд Сороса владеет почти 5 млн акций Vici Properties — это немногим более 1% в капитале траста. Стоимость пакета акций Vici составляет 4,2% от всей стоимости портфеля. В начале года актив Vici в портфеле фонда оценивался в $180,57 млн, а 20 мая — в $89,2 млн.

Soros Fund Management продал в первом квартале более 2 млн акций траста. Цена продажи также неизвестна, что затрудняет оценку влияния на портфель.

Акции Vici Properties, по оценкам аналитиков, могут в течение года подорожать на 29%, до $23,72. Большинство экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует покупать акции. На продажу бумаг Vici рекомендаций нет.

3. D.R. Horton

D.R. Horton — строительная компания со штаб-квартирой в Техасе — крупнейшая в США по объему жилищного строительства. В 2019 году заняла 194-ю строчку в списке Fortune 500 крупнейших корпораций США по выручке.

В первом квартале фонд нарастил долю владения в капитале D.R. Horton, приобретя почти 995 тыс. акций строительной компании. По данным на 31 марта, пакет акций D.R. Horton в портфеле Сороса оценивался в $79,77 млн. По цене закрытия рынка 20 мая этот актив стоил более $122,9 млн. Таким образом, он подорожал на $43,13 млн.

По оценкам Whalewisdom, средняя цена покупки акций строительной компании составила $38,68 за штуку. Значит, на покупку новых акций фонд мог потратить порядка $38,5 млн. Получается, что с начала года строительный актив принес фонду около $4,6 млн прибыли.

По оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv, акции строительной компании почти исчерпали свой потенциал роста. В ближайший год они могут подорожать на 2,2%, до $54,53. В то же время 14 из 19 аналитиков рекомендуют бумаги покупать, остальные пятеро — держать уже купленные акции в портфеле.

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4. Peloton Interactive

Компания вышла на биржу в сентябре 2019 года. Она продает велотренажеры и беговые дорожки, оснащенные специальным сенсорным экраном. На него транслируются занятия фитнесом. Помимо выручки от продаж тренажеров, компания берет плату за подписку на видеоуроки.

После пробной закупки около 281 тыс. бумаг в третьем квартале 2019 года фонд приобрел в первом квартале свыше 2,7 млн акций Peloton. И эти инвестиции принесли отличный результат — с начала года бумаги подорожали почти на 59%. Стоимость актива на 20 мая составляет порядка $135,07 млн.

На Уолл-стрит потенциал роста акций Peloton оценивается в 13,9%. Согласно опросам Refinitiv, аналитики ожидают роста бумаг в течение года до $51,23. Большинство экспертов дает рекомендацию «покупать».

5. Activision Blizzard

Разработчик и издатель компьютерных игр Activision Blizzard — пятый по стоимости актив в портфеле фонда Сороса. Студия известна такими хитами, как World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty, Overwatch и Guitar Hero.

На долю Activision Blizzard приходится 3,3% от стоимости всего портфеля. Фонд вложился в одного из лидеров индустрии видеоигр в конце 2019 года, а в первом квартале 2020-го пополнил актив на треть. Сейчас в портфеле около 1,1 млн акций, средняя цена покупки бумаг составляет $59,44. Так что актив, который обошелся фонду примерно в $65,35 млн, по ценам закрытия рынка 20 мая оценивался в $81,12 млн. Иными словами, пакет акций Activision Blizzard принес фонду прибыль в размере $21,7 млн.

Акции разработчика компьютерных игр полностью восстановили потери после мартовского обвала на фоне пандемии. Но аналитики не ждут дальнейшего роста. По оценкам Refinitiv, в течение года бумаги подорожают не более чем на 7%, до $78,12 за штуку. Из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков 30 рекомендуют бумаги к покупке.

6. Microchip Technology

Самый крупный технологический актив в инвестиционном портфеле Сороса — американский производитель микроэлектроники Microchip Technology. Его доля достигает 2,56%. Это пакет конвертируемых долговых обязательств (convertible note) — в нем более 53,34 млн ценных бумаг. Стоимость Microchip Technology за первый квартал снизилась на $5,78 млн и на 31 марта составляла $50,49 млн.

Аналитики с Уолл-стрит верят в перспективы Microchip Technology. Они ждут роста акций на 15% в течение года. Согласно опросам Refinitiv, 17 экспертов рекомендуют покупать акции компании, четверо — держать в портфеле.

7. NortonLifeLock

Еще один технологический актив фонда — американский разработчик программного обеспечения NortonLifeLock — бывший Symantec. Компания предоставляет услуги по кибербезопасности.

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Soros Fund владеет более чем 2,69 млн акций NortonLifeLock, что составляет порядка 0,45% всего капитала софтверной компании. Стоимость портфеля в начале года оценивалась в $84,06 млн, а 20 мая — в $56,62 млн. При оценке динамики этого актива нужно учитывать, что в первом квартале фонд продал немногим менее 598 тыс. акций. За эту сделку Сорос мог выручить от $10,76 млн до $15,54 млн.

Аналитики не видят угрозы падения котировок NortonLifeLock в ближайшем году, но и активно покупать их тоже не советуют. По оценкам Refinitiv, акции подорожают на 7,6% — до $21,92. Большинство экспертов рекомендуют бумаги к покупке.

8. Transdigm Group

Новый актив фонда — TransDigm Group. Компания занимается производством, проектированием и поставкой аэрокосмических компонентов для использования в коммерческих и военных самолетах.

Впервые фонд купил акции TransDigm Group в третьем квартале 2019 года и тогда же продал их. А в первом квартале этого года Сорос приобрел 149,3 тыс. акций — стоимость этого пакета на 31 марта составила $47,81 млн. С начала второго квартала акции компании уверенно растут, и по цене закрытия рынка 20 мая стоимость актива в портфеле Сороса достигла $54,56 млн. Значит, актив подорожал на $6,75 млн с конца марта.

Акции TransDigm Group исчерпали свой потенциал и торгуются даже выше годовой цели. Ранее она была установлена на уровне $365,5, свидетельствуют данные Refinitiv.

9. Grifols

Единственный в топовой десятке портфеля Сороса актив из сектора здравоохранения — испанская компания Grifols. Это мировой лидер по производству препаратов на основе плазмы крови, а также поставщик приборов, инструментов и реагентов для клинических и лабораторных испытаний.

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Сорос начал скупать акции испанской компании в начале 2019 года, а в первом квартале 2020-го докупил еще. По данным на 31 марта, стоимость актива, в котором собрано свыше 2,33 млн акций Grifols, составляла $46,94 млн. А на 20 мая актив стоил $47,43 млн.

На Уолл-стрит акциям Grifols пророчат сильный рост — более чем на 28% в течение года, до $26,75. Ожидания роста связаны с тем, что препараты из плазмы крови эффективны при лечении зараженных COVID-19.

10. XLU

Единственный ETF -фонд из топовой десятки акций Сороса — Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Стратегия этого фонда заключается в следовании за индексом Utilities Select Sector Index, который показывает динамику акций американских компаний из коммунальной сферы.

XLU состоит из акций американских коммунальных компаний, благодаря чему ему удается повторять динамику сектора и выплачивать достаточно высокие дивиденды в размере 3,44%. Помимо высокой дивидендной доходности, фонд привлекателен стабильным ростом — ежегодно ETF прибавляет по 10%.

Это новый актив Soros Fund, его покупка в период хаоса на рынке логична. Сорос купил 800 тыс. бумаг XLU, и на дату 31 марта стоимость этого актива составляла $44,33 млн. По цене закрытия рынка 20 мая актив стоил $45,14 млн.

Резюме

Новость о том, что Джордж Сорос избавился от акций Boeing и крупнейших банков США, активно обсуждалась в среде инвесторов. В то же время доля этих активов в портфеле Soros Fund была не такой уж большой — они не входили в топовую десятку.

Из проданных финансовых акций самая большая доля приходилась на JP Morgan — 0,96% от всей стоимости портфеля. Акций Boeing у фонда Сороса было на сумму $16,2 млн, что составляло 0,8% от стоимости всего портфеля.

Гораздо больший вес в портфеле занимала доля конвертируемых облигаций Tesla — 2,95%. Все эти бумаги фонд реализовал в первом квартале 2020 года.

Во время пандемии инвестор сделал акцент на фармацевтический бизнес, акции индустрии развлечений, разработчиков софта и бумаги коммунальных компаний, которые традиционно считаются «защитными».

Стоимость топовой десятки активов фонда Сороса с начала второго квартала выросла с $1,13 млрд до $1,35 млрд — на $0,22 млрд.