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Во что вкладывает деньги главный спекулят мира? Как Джордж Сорос отреагировал на пандемию коронавируса

Во что вкладывает деньги главный спекулят мира? Как Джордж Сорос отреагировал на пандемию коронавируса

Джордж Сорос избавился от всех акций Boeing и пяти крупнейших американских банков. Посмотрим, на что сделал ставку именитый инвестор и как сейчас выглядит топовая десятка акций его портфеля

Торговые операции Сороса на финансовых рынках всегда привлекают внимание инвесторов. Он имеет репутацию финансового спекулянта, который одной сделкой обвалил английский фунт в 1992 году. Эту сделку называют одной из лучших всех времен и народов. По разным подсчетам, она принесла Соросу от $1 млрд до $1,5 млрд.

Согласно отчету, предоставленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) по результатам первого квартала, состав портфеля Soros Fund Management, которым управляет Джордж Сорос, сильно изменился. Он пополнился 48 новыми бумагами, а 103 акции были проданы. Фонд увеличил долю в 27 компаниях и сократил в 23. Стоимость портфеля за квартал снизилась с $3,09 млрд до $1,975 млрд.

На долю десяти крупнейших активов приходится 57,32% всей стоимости портфеля. Их совокупная оценка превышает $1,13 млрд.

1. Liberty Broadband

Корпорация Liberty Broadband — крупнейший актив Джорджа Сороса. На его долю приходится почти треть всего портфеля — 29,6%. Компания предоставляет услуги кабельного телевидения малым и средним предприятиям и домохозяйствам.

Акции Liberty Broadband вернули большую часть потерь после «коронавирусного» обвала, начавшегося в середине февраля, и сейчас торгуются на уровнях начала года. Тогда телекоммуникационный актив фонда оценивался в $713,8 млн, а 20 мая — в $664,4 млн.

Также известно, что в первом квартале фонд продал почти 400 тыс. акций Liberty Broadband. Но неизвестно, по какой цене, поэтому сложно оценить влияние этой сделки на стоимость актива в портфеле Сороса.

Акциям Liberty Broadband на Уолл-стрит прогнозируют довольно сильный рост в ближайшем году — на 29%, до $162. Таков консенсус-прогноз отраслевых экспертов, опрошенных сервисом Refinitiv.

2. Vici Properties

Второй по величине актив в портфеле — пакет акций инвестиционного траста недвижимости Vici Properties. Ему принадлежат крупнейшие объекты недвижимости в США — например, отели и всемирно известное казино Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Фонд Сороса владеет почти 5 млн акций Vici Properties — это немногим более 1% в капитале траста. Стоимость пакета акций Vici составляет 4,2% от всей стоимости портфеля. В начале года актив Vici в портфеле фонда оценивался в $180,57 млн, а 20 мая — в $89,2 млн.

Soros Fund Management продал в первом квартале более 2 млн акций траста. Цена продажи также неизвестна, что затрудняет оценку влияния на портфель.

Акции Vici Properties, по оценкам аналитиков, могут в течение года подорожать на 29%, до $23,72. Большинство экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует покупать акции. На продажу бумаг Vici рекомендаций нет.

3. D.R. Horton

D.R. Horton — строительная компания со штаб-квартирой в Техасе — крупнейшая в США по объему жилищного строительства. В 2019 году заняла 194-ю строчку в списке Fortune 500 крупнейших корпораций США по выручке.

В первом квартале фонд нарастил долю владения в капитале D.R. Horton, приобретя почти 995 тыс. акций строительной компании. По данным на 31 марта, пакет акций D.R. Horton в портфеле Сороса оценивался в $79,77 млн. По цене закрытия рынка 20 мая этот актив стоил более $122,9 млн. Таким образом, он подорожал на $43,13 млн.

По оценкам Whalewisdom, средняя цена покупки акций строительной компании составила $38,68 за штуку. Значит, на покупку новых акций фонд мог потратить порядка $38,5 млн. Получается, что с начала года строительный актив принес фонду около $4,6 млн прибыли.

По оценкам аналитиков, опрошенных Refinitiv, акции строительной компании почти исчерпали свой потенциал роста. В ближайший год они могут подорожать на 2,2%, до $54,53. В то же время 14 из 19 аналитиков рекомендуют бумаги покупать, остальные пятеро — держать уже купленные акции в портфеле.

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4. Peloton Interactive

Компания вышла на биржу в сентябре 2019 года. Она продает велотренажеры и беговые дорожки, оснащенные специальным сенсорным экраном. На него транслируются занятия фитнесом. Помимо выручки от продаж тренажеров, компания берет плату за подписку на видеоуроки.

После пробной закупки около 281 тыс. бумаг в третьем квартале 2019 года фонд приобрел в первом квартале свыше 2,7 млн акций Peloton. И эти инвестиции принесли отличный результат — с начала года бумаги подорожали почти на 59%. Стоимость актива на 20 мая составляет порядка $135,07 млн.

На Уолл-стрит потенциал роста акций Peloton оценивается в 13,9%. Согласно опросам Refinitiv, аналитики ожидают роста бумаг в течение года до $51,23. Большинство экспертов дает рекомендацию «покупать».

5. Activision Blizzard

Разработчик и издатель компьютерных игр Activision Blizzard — пятый по стоимости актив в портфеле фонда Сороса. Студия известна такими хитами, как World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty, Overwatch и Guitar Hero.

На долю Activision Blizzard приходится 3,3% от стоимости всего портфеля. Фонд вложился в одного из лидеров индустрии видеоигр в конце 2019 года, а в первом квартале 2020-го пополнил актив на треть. Сейчас в портфеле около 1,1 млн акций, средняя цена покупки бумаг составляет $59,44. Так что актив, который обошелся фонду примерно в $65,35 млн, по ценам закрытия рынка 20 мая оценивался в $81,12 млн. Иными словами, пакет акций Activision Blizzard принес фонду прибыль в размере $21,7 млн.

Акции разработчика компьютерных игр полностью восстановили потери после мартовского обвала на фоне пандемии. Но аналитики не ждут дальнейшего роста. По оценкам Refinitiv, в течение года бумаги подорожают не более чем на 7%, до $78,12 за штуку. Из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков 30 рекомендуют бумаги к покупке.

6. Microchip Technology

Самый крупный технологический актив в инвестиционном портфеле Сороса — американский производитель микроэлектроники Microchip Technology. Его доля достигает 2,56%. Это пакет конвертируемых долговых обязательств (convertible note) — в нем более 53,34 млн ценных бумаг. Стоимость Microchip Technology за первый квартал снизилась на $5,78 млн и на 31 марта составляла $50,49 млн.

Аналитики с Уолл-стрит верят в перспективы Microchip Technology. Они ждут роста акций на 15% в течение года. Согласно опросам Refinitiv, 17 экспертов рекомендуют покупать акции компании, четверо — держать в портфеле.

7. NortonLifeLock

Еще один технологический актив фонда — американский разработчик программного обеспечения NortonLifeLock — бывший Symantec. Компания предоставляет услуги по кибербезопасности.

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Soros Fund владеет более чем 2,69 млн акций NortonLifeLock, что составляет порядка 0,45% всего капитала софтверной компании. Стоимость портфеля в начале года оценивалась в $84,06 млн, а 20 мая — в $56,62 млн. При оценке динамики этого актива нужно учитывать, что в первом квартале фонд продал немногим менее 598 тыс. акций. За эту сделку Сорос мог выручить от $10,76 млн до $15,54 млн.

Аналитики не видят угрозы падения котировок NortonLifeLock в ближайшем году, но и активно покупать их тоже не советуют. По оценкам Refinitiv, акции подорожают на 7,6% — до $21,92. Большинство экспертов рекомендуют бумаги к покупке.

8. Transdigm Group

Новый актив фонда — TransDigm Group. Компания занимается производством, проектированием и поставкой аэрокосмических компонентов для использования в коммерческих и военных самолетах.

Впервые фонд купил акции TransDigm Group в третьем квартале 2019 года и тогда же продал их. А в первом квартале этого года Сорос приобрел 149,3 тыс. акций — стоимость этого пакета на 31 марта составила $47,81 млн. С начала второго квартала акции компании уверенно растут, и по цене закрытия рынка 20 мая стоимость актива в портфеле Сороса достигла $54,56 млн. Значит, актив подорожал на $6,75 млн с конца марта.

Акции TransDigm Group исчерпали свой потенциал и торгуются даже выше годовой цели. Ранее она была установлена на уровне $365,5, свидетельствуют данные Refinitiv.

9. Grifols

Единственный в топовой десятке портфеля Сороса актив из сектора здравоохранения — испанская компания Grifols. Это мировой лидер по производству препаратов на основе плазмы крови, а также поставщик приборов, инструментов и реагентов для клинических и лабораторных испытаний.

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Сорос начал скупать акции испанской компании в начале 2019 года, а в первом квартале 2020-го докупил еще. По данным на 31 марта, стоимость актива, в котором собрано свыше 2,33 млн акций Grifols, составляла $46,94 млн. А на 20 мая актив стоил $47,43 млн.

На Уолл-стрит акциям Grifols пророчат сильный рост — более чем на 28% в течение года, до $26,75. Ожидания роста связаны с тем, что препараты из плазмы крови эффективны при лечении зараженных COVID-19.

10. XLU

Единственный ETF -фонд из топовой десятки акций Сороса — Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Стратегия этого фонда заключается в следовании за индексом Utilities Select Sector Index, который показывает динамику акций американских компаний из коммунальной сферы.

XLU состоит из акций американских коммунальных компаний, благодаря чему ему удается повторять динамику сектора и выплачивать достаточно высокие дивиденды в размере 3,44%. Помимо высокой дивидендной доходности, фонд привлекателен стабильным ростом — ежегодно ETF прибавляет по 10%.

Это новый актив Soros Fund, его покупка в период хаоса на рынке логична. Сорос купил 800 тыс. бумаг XLU, и на дату 31 марта стоимость этого актива составляла $44,33 млн. По цене закрытия рынка 20 мая актив стоил $45,14 млн.

Резюме

Новость о том, что Джордж Сорос избавился от акций Boeing и крупнейших банков США, активно обсуждалась в среде инвесторов. В то же время доля этих активов в портфеле Soros Fund была не такой уж большой — они не входили в топовую десятку.

Из проданных финансовых акций самая большая доля приходилась на JP Morgan — 0,96% от всей стоимости портфеля. Акций Boeing у фонда Сороса было на сумму $16,2 млн, что составляло 0,8% от стоимости всего портфеля.

Гораздо больший вес в портфеле занимала доля конвертируемых облигаций Tesla — 2,95%. Все эти бумаги фонд реализовал в первом квартале 2020 года.

Во время пандемии инвестор сделал акцент на фармацевтический бизнес, акции индустрии развлечений, разработчиков софта и бумаги коммунальных компаний, которые традиционно считаются «защитными».

Стоимость топовой десятки активов фонда Сороса с начала второго квартала выросла с $1,13 млрд до $1,35 млрд — на $0,22 млрд.

Тэги: экономика, Джордж Сорос, финансовый рынок, коронавирус

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