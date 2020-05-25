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Берегитесь санитарного порядка!

Берегитесь санитарного порядка!

Философ Андре Конт-Спонвиль ответил на вопросы Philosophie Magazine об этических дилеммах и социальных последствиях эпидемии коронавируса:

Чего мы боимся?

Прежде всего, меня беспокоит паника, охватившая средства массовой информации и общественное мнение. Может, я и чрезмерно спокойный человек, но я никогда не чувствовал этого страха. Эксперты оценивают уровень летальности Ковид-19 в 0,6 или 0,7%. Даже если этот показатель немного выше для людей моего возраста, я гораздо больше боюсь рака, инсульта или болезни Альцгеймера (мой отец умер от нее, после многих лет ужаса, и моя приемная мать недавно скончалась от нее в доме престарелых)!

Изоляция — это угроза свободам или проявление гуманизма?

Я никогда не говорил, чтобы старики умирали брошенными на произвол судьбы! Я просто сказал, что меня больше волнует будущее моих детей, чем мое здоровье как человека под семьдесят. Изоляция будет иметь по крайней мере два очень серьезных последствия: серьезный экономический кризис, возможно, беспрецедентный (еще более серьезный, говорят многие экономисты, чем кризис 1929 года!), и сокращение, также беспрецедентное в мирное и демократическое время, наших свобод. Боюсь, что экономические последствия изоляции убьют больше людей, особенно в бедных странах, чем Ковид-19. И я не готов согласиться на бессрочное продление срока изоляции для лиц старше 65 или 70 лет, которые не более заразны, чем другие, а просто более хрупки. Запирать меня для моего же блага? Нет, спасибо!

Здравоохранение — это новая идеология или всеобщее благо?

Кризис выявил главную тенденцию нашего времени, которую я называю пан-медикализацией: идеологию, которая провозглашает здоровье высшей ценностью (а не счастье, любовь, справедливость, свободу...) и которая в то же время приводит к тому, что все подчиняется медицине — не только лечение болезней, что нормально, но и управление личной и общественной жизнью, что вызывает гораздо больше беспокойства! И я не хочу, чтобы обо мне заботились против моей воли! Я очень уважаю людей, которые работают в домах престарелых. Но я бы лучше схватил Ковид-19 или даже умер от него (если можно, без страданий!), чем прожить пять или десять лет в состоянии изоляции, будь то в доме престарелых или где-то еще. Некоторым людям не нравятся подобные слова. Но что это за новая «санитарная корректность», которая запрещает нам говорить то, что мы думаем? берегитесь санитарного порядка!

Стоят ли жизни молодых больше, чем стариков?

Изоляция направлена в первую очередь на защиту пожилых (средний возраст смерти от Ковид-19 81 год), в то время как экономические последствия будут сказываться в основном на молодежи. Это не может удовлетворить отца семейства, коим я являюсь! Что касается гуманизма, то он постулирует, что все люди равны в правах и достоинстве. Но мне никогда не скажут, что они равны по сути и ценности, и что все жизни равны (жизнь героя, такого как Кавайес [французский философ, герой сопротивления], стоит больше и гораздо ценнее, чем жизнь ублюдка, такого как Клаус Барбье). И прежде всего, не все смерти равны: гораздо печальнее умирать в 20 или 30 лет, чем в 68 (мой возраст) или 90.

Тэги: карантин, контроль, коронавирус

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