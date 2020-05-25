Никита Михалков встал на тропу войны. Вышел новый выпуск БесогонTV «Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди»

Информированные источники считают, что «закрытие программы Михалкова на телеканале „Россия-24“ фактически стало началом федеральной медиа-войны».

Никита Михалков: «Я приветствую вас, дорогие друзья! И хочу вашему вниманию представить наш новый выпуск. Это первый выпуск, после того, что был снят с эфира на канале „Россия-24“. Мне было сказано руководством ВГТРК, что передачу не могут пустить, потому что негоже государственной корпорации одной наезжать на государственную корпорацию другую».

В сети появился новый выпуск БесогонTV «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди». Уже — почти 3 млн просмотров, между прочим. А прошлое видео вообще побило все рекорды.

«Веерное распространение ролика Михалкова против Грефа — интересный феномен. И дело даже не в контенте, и не в персоналиях, которых Михалков походя, наравне с Грефом, полощет. Дело, прежде всего, в самой персоне Михалкова... Чего он или стоящие за ним «верхние люди» добиваются? С технологической точки зрения мы видим очевидный тест-драйв Михалкова как потенциального лидера народно-патриотического движения. Но ни в одну из существующих партий и движений Михалков не «входит». Фактура и масштаб не те. Его политический потенциал — президентский. И в связи с этим интересно, как Михалков — и прежде всего стоящие за ним люди — относятся к Собянину. Если «Бесогон» будет после Грефа активирован против московского мэра — это будет верный признак, что Михалкова пробуют на роль оппонента Собянину. Или, как минимум, спарринг-партнёра. Потому что темы московского "цифрового фашизма«и «чипирования» — это две стороны одной и той же медали«, — пишет политолог Максим Жаров.

ТГ-канал «Алло, сливочная?» пишет:

«После просмотра последнего выпуска «Бесогона» становится совершенно очевидно, что медийный каток, раскатывавший Михалкова последние две недели, это ответочка от Сбербанка. Также совершенно очевидно, что предыдущий выпуск «Бесогона» имел своей единственной целью наезд на Грефа лично и на Сбербанк в том числе. Другой вопрос, получил ли Михалков заказ на Грефа или же сам решил обрести большую субъектность в полит-экономической игре, но к этому вернёмся чуть позже.

Греф не мог простить Михалкову такого жёсткого наезда на госканале, и включил против него всю свою медийную мощь блогеров, телеграм-каналов и СМИ: от Минаева до Эха Москвы. Это довольно легко мониторится — наезд на Михалкова отрабатывал тот же самый пул, который регулярно отрабатывает позитив по Сберу: из последних примеров — позитивную тему «тест на Коронавирус от Сбербанка за 1900 рублей» отрабатывал точно этот же пул. Темник по работе против Михалкова тоже довольно простой и был разработан единым для всех. Одним из самых эффективных медийных механизмов продвижения негатива является вырывание из контекста сомнительной фактуры и доведение до абсурда. В данном случае этой фактурой стало «Чипирование от Билла Гейтса и Число зверя», доведённое до абсурда, а негатив с Грефа был уведён в сторону. Гвоздем в гроб Михалкова должно было быть отлучение от ВГТРК.

Но дедушка Михалков оказался не лыком шитый: великий режиссёр оказался наикрутейшим технологом-пиарщиком, разводившим политэлиту ещё в те времена, когда нынешних пиарщиков ещё и планах не было. Вместо того чтобы запить или бежать жаловаться в АП, которая очевидно в этой ситуации его бы не поддержала, Никита Сергеевич использовал силу противника против него же самого. Греф-каббалист предстал в его новом видео ещё в более демоническом виде, а сам Михалков использовал скандал для своей полной легитимации в интернет-пространстве...

Теперь на арену вышел мощный старик и отец русского патриотизма Никита Сергеевич. Очевидно, что Михалков не будет размениваться на мелкие заказики от мелких клиентов, участвуя в их корпоративных войнах, как он никогда не позволял себе делать дешёвый водочный продакт-плейсмент в своих фильмах даже в голодные 90-е, когда этим промышляли все остальные режиссеры. Никита Сергеевич, более не ограниченный цензурой ВГТРК, будет играть по крупному. И в этой игре скорее будут играть роль не деньги, а другие более высокие ставки. Ведь самое важное отличие Михалкова от беспринципных медийных киллеров Караулова и Доренко, это чёткие православные самодержавные идеологические принципы. И это будет дополнительным поводом для легитимации его среди интернет-аудитории, которая уже мало кому верит«.

А ТГ-канал «Котёл #6» пишет вот такое:

«Герман Греф совершил ужасную ошибку, по старой памяти натравив стаю разнокалиберных экспертов, журналистов и блогеров на Никиту Михалкова за «не вышедший в эфир» выпуск программы «Бесогон ТВ». Там Никита Сергеевич припомнил Герману Оскаровичу несколько неосторожных высказываний, откровенно невежественное мнение о каббале и желание «держать народ в чёрном теле». Главный герой сюжета, очевидно, не выдержал и сделал неосторожный ход.

Во-первых, обвинения из уст профанов и плохо подготовленные тексты лишь подогрели интерес аудитории к скандальному ролику. Его только в youtube посмотрели 5,6 миллионов человек. Получается, потраченные на антимихалковскую кампанию средства пошли, наоборот, на раскрутку неприятной программы. Речь идёт о сумме примерно в $ 600 тысяч из денег банка (фактически, денег клиентов банка): привлекались медийные «тяжеловесы» по мнению Грефа — Познер, Гусев и другие, выходили программы на ТК До///дь, вещало «Эхо Москвы».

Во-вторых, был дан ответ. Михалков в очередном выпуске программы буквально растерзал обидчиков, начиная с Владимира Познера. Неужели не было очевидно заранее, что мэтр отечественного кино в любом споре на голову выше советских пигмеев с телевидения, главредов жёлтых газет и плохо образованных блогеров? Слова Познера о цензуре, лжи и разрушительном наследии коммунистического строя были возвращены ему с напоминанием о том, что Познер, а не Михалков, был членом КПСС и официальным советским пропагандоном и что это у него, а не у Михалкова есть гражданства трёх государств. Грех было бы не пнуть Павла Гусева, главреда «Московского комсомольца» и, конечно, он получил свою порцию позора. Бичеванию подвергся иерей Георгий Максимов, который зачем-то (не будем предполагать финансовую заинтересованность) присоединился к охоте на Бесогона, а уровень дискурса поддержать не мог. Был повторен весь негатив в отношении Грефа, как будто ему в прошлый раз мало досталось. Оппоненты и конкуренты «ГосТеха», желающие помешать наполеоновским планам Германа Оскаровича по «цифровизиции» и контролю населения в полной мере воспользовались ошибкой и открывшимися возможностями. Да и задевать лично, высмеивать Никиту Сергеевича не стоило. Редакция нашего канала считает новый ролик «Бесогон-ТВ» обязательным к просмотру журналистами, политологами и прочими работниками «пера и микрофона». Дело даже не в информации, с которой можно соглашаться или, наоборот, смеяться над кажущейся наивностью авторов. Посмотрите на красоту исполнения. Ролик, видимо, лучше скачать: у некоторых может хватить глупости добиться его удаления«.

А вот, что пишет ТГ-канал «Образ будущего»:

«Конфликт вокруг Михалкова привёл к тому, что сейчас взоры обращены в сторону ВГТРК. Руководство телекомпании как бы оказалось ближе к каббалисту, поклоннику нетрадиционных ориентаций и толстосуму Грефу, а не к в целом народному любимцу Михалкову. Мне кажется, это поверхностная оценка. Михалков благополучно ушёл в Ютьюб конкурировать с Дудём. Это важный момент: проблем с госпропагандой на телевидении нет, есть как раз проблемы онлайн. Весь гнев консервативной аудитории направлен на либеральную публику, а лёгкая критика Михалкова руководства ВГТРК не считывается и не критична. Там глядишь и вокруг новой партии консолидирует электорат. Вообще правильно патриотическому флангу не создавать оранжерейных условий для роста. Как говорил покойный Доренко, поддерживать можно только то, что стоит. Возможно, уважаемый Никита Сергеевич, всю жизнь имевший ресурсы не закапывать свой талант, будет иного мнения. Но сейчас деду важно не снижать накала борьбы. В конце концов эфир на Р24, где бюджет завален коммерческими контрактами банкиров-извращенцев, невелика потеря для великого режиссёра». Кстати, по мнению авторов канала, «в программе Михалкова ключевой момент — не его изобличения Познера, Гусева и других мурзилок. А рассказ о том, что коронавирус это результат опытов, а поиск вакцины от коронавируса был начат раньше, чем началась эпидемия. А Греф как раз сейчас апологет вакцинации и купил для этого целый институт Гамалеи, директор которого уже отчитывается о больших успехах: мол, испытал вакцину на себе».

Статья публициста Эдуарда Бирова:

«О первом чисто интернетовском Бесогоне много шума в соцсетях, но цитируют в основном «Паша, ты *****» в адрес главреда «МК» и «****** вы вылезли» в адрес Познера. Но главные содержательные моменты опять остались замолчанными, а именно:

1. Михалков подчеркнул, что вся реакция русофобской «прогрессивной общественности» — от модных блогеров до троллей — сводится к одному — «старик кукухой поехал». То есть к высмеиванию и унижению человека, посмевшего вслух высказать то, что в «приличном обществе» замалчивается, но что волнует миллионы людей, в том числе и в США — о закабалении транснациональным капиталом народа под предлогом кризисов и эпидемий. С высказанными Михалковым фактами не спорят (или делают это редко, да и то, только с удобными, а неудобные как откровенная цитата Грефа просто замалчивается), но просто пытаются его выставить дурачком, чтобы посеять заранее недоверие к тому, что он озвучивает. Это известный способ и Михалков обличает его, цитируя «план Даллеса» и святого Антония Великого о том, что нечестивые заговорщики будут выставлять умалишёнными тех, кто будет говорить правду.

2. Михалков вскрыл невероятное двуличие и лживость любимца «людей со светлыми лицами» и лично гендиректора Первого канала — телеведущего Владимира Познера. В принципе это и так многое понимали, но не знали приведённых фактов (хотя они есть даже в Википедии): Познер — член КПСС с 1967 года и секретарь парткома в Гостелерадио СССР с 1970 года. То есть ныне ярый антисоветчик был тем, кто следил за идеологической чистотой выходящих в советских эфир программ! Как «убеждённый коммунист», именно он во время телемостов с США представлял СССР, был его перестроечным лицом — и видимо, жутко страдал от этого. История с письмом Познера Михалкову, где он радуется, что тот столкнулся с цензурой, которая якобы его, Познера, жутко угнетает как многолетнего ведущего Первого канала, ещё более обнажает феноменально подлую душёнку «гуру российского телевидения». И через него — всё сегодняшнее телевидение, центральных СМИ, которые, как чётко отметил Никита Сергеевич, даёт голос меньшинству избранных, а большинство народа не имеет к ним доступ. Собственно, если провести параллель, то те же Дмитрий Киселёв и Ко — такие же перевёртыши: и если сейчас они являются лицом госпропаганды, доводя её до абсурда, то после Путина они с такой же яростью и на голубом глазу (пусть не сразу, после некоторой паузы) будут возмущаться репрессиями кремлёвского режима. Кстати, о репрессиях.

3. Михалков на примере соседа Паши (главреда МК) вскрыл стукаческую суть тех, кто так много вопит о репрессиях 30-х. Человек, который считает себя рукопожатным и совестливым, член Совета по правам человека (!), закладывает своего соседа и давнего товарища, дети которых давно дружат, в конце концов известного и заслуженного деятеля, даже не узнав точно, что тот произнёс. Просто за то, что им восхищается «быдлятина»! Что это, как не типичный пример стукачества, из-за которого действительно в контрреволюционных чистках пострадало немало достойных людей. Да этот медиамагнат, сделавший деньги на объявлениях сутенёров, в 1930-х годах был бы в рядах доносчиков первым! Такие вот Паши наверняка строчили анонимки на соседей и близких людей про антисоветскую деятельность и контакты с иностранной разведкой. А теперь их потомки кричат о том, что советская власть была кровавой.

4. Но, пожалуй, важнее всего в Бесогоне — это отповедь представителю Церкви, иерею Георгию Максимову. Видно, что для Михалкова удар с этой стороны был по-настоящему болезненным, «по самые помидоры». И действительно — в борьбе с либеральными лжецами, презирающими русский народ и нашу Церковь, он мог бы рассчитывать на поддержку священнослужителей, но получил удар в спину. Этого иерея Михалков мог бы и не заметить как малоизвестного блогера, но отвечая ему, Бесогон обличал тех познеров в Церкви, которые, к сожалению, затесались в ряды под видом либерального православия. Андрей Кураев тому самый известный пример, но не только. Чаще попы Гапоны действуют аккуратно и без громких заявлений — они сеют сомнения в пастве и пытаются подменить собой Церковь, представив её толерантной и либеральной. Тут же некий иерей Георгий решил напрямую выступить за «героев» программы Бесогона, обличая Михалкова во вранье, в результате чего неоднократно сел в лужу.

5. И наконец, ещё один момент, который взволновал Михалкова намного сильнее, чем Познер и Гусев вместе взятые. А именно: заявление Генпрокуратуры о признании фейками утверждений, что коронавирус — искусственно выведенная зараза для продвижения чипирования людей в интересах мирового правительства. Помнится, меня так же поразила такая позиция генпрокуратуры (и отдельно ещё московской прокуратуры) — это что получается, что российские прокуроры защищают крупный капитал (того же Б. Гейтса) от даже подозрений в том, что они хотят использовать пандемию для загона людей в цифровое рабство?! То есть тот же Греф может пожаловаться на передачу Михалкова, и прокуратура её потребует удалить? Так Ютуб того и ждёт. Нет, понятно, что с фейками надо бороться, и это сильно помогает в нейтрализации паники, которую рождают лживые вбросы, во время катастроф. Однако прежде чем что-то называть фейком, надо, чтобы обратное уже было 100% доказано: в случае с коронавирусом ещё ничего не известно абсолютно точно. И напротив — полным-полно фактов и аргументов для подозрений в намерении транснационального капитала создать «мировое правительство» в ущерб простым людям. Очевидно, что в данном случае прокуратуру используют в антигосударственных целях, ибо мировое правительство подразумевает уничтожение национального российского государства. И запрет на любое обсуждение такой угрозы на руку тем, кто в начале 1990-х уже приговорил Россию к разложению изнутри и поделил между несколькими кланами всё наше богатство.

Прослушав всё это, складывается ощущение, что Никита Сергеевич Михалков встаёт на путь большой войны с прозападным русофобским меньшинством и рвёт с ним всякие связи. Если раньше для него это было как некое публицистическое хобби (по принципу «не могу молчать»), то после потери телеэфира наступил другой этап: «Паша, ты *****» — это ведь уже глубоко личностное, когда человек рвёт со своим кругом, так как видит его вредность и антинародность. Думаю, для него как для человека, привыкшего быть в элите, в кругу избранных, это крайне не простое решение, но хорошо обдуманное. Всё-таки статус и вклад в киноискусство позволяют ему быть выше этой шушеры, а душа требует поступка. Признаться, я досадовал, что Михалков тратит силы на препирания с ними вместо того, чтобы снять по-настоящему выдающийся фильм о происходящем, расставив все точки над i. Но видимо, всему своё время: в молодости и при расцвете отечественного кино — снимать шедевры, а сейчас в интернете обличать лжецов, изгонять бесов, давать народу голос. Тем более что у него это отлично получается".