Возобновление работы метро в Киеве и Харькове: как это было

В Киеве и Харькове сегодня открыли метрополитен. Подземка будет работать без пропусков и ограничений на вход.

Основных изменений режима после карантина два.

Первое. Все должны быть в масках.

Второе. Останавливается торговля жетонами. А вход в метро будет возможен через бесконтактную оплату, банковской картой или же можно будет купить бумажный разовый билет (терминалы по их продаже есть на остановках и в самом метро), об этом пишет Страна.

Открытие метро в Киеве 25 мая

Вот, как происходило открытие и запуск работы метро в Киеве...

В киевском метро сделали разметку с дистанцей возле касс, которые работать не будут.

После начала работы метро в подземке появились первые торговцы.

Станцию метро «Академгородок» сегодня открыли по графику в 05:46. В это время у входа было более 30 человек.

«Очень рада, что возобновили работу метро, раньше добираться на работу было очень трудно, ездила на попутках или автобусах, но это занимало очень много времени», — рассказала киевлянка Люба.

В метро стараются не пускать людей без маски, по возможности нужно надевать перчатки и соблюдать дистанцию 1,5 метра. Также по громкоговорителю сообщают: «Наденьте маску, уважайте людей рядом».

По состоянию на 07:00 пересадочная станция «Крещатик» не была загружена. На эскалаторе установлены предупреждения с необходимостью придерживаться расстояния 1,5 м.

Пока непонятно, как будут соблюдать дистанцию в 1,5 метра непосредственно в вагоне. Поезд не ждет так долго, чтобы каждый пассажир вышел из вагона соблюдая дистанцию. Корреспондент «Страны» проехалась в подземке и отметила, что все люди выходят и заходят в вагоны как и до карантина — не соблюдая никаких дистанций. И это еще не час пик.

На станции метро Позняки температуру на входе никто не измеряет. Работник на станции утверждает, что дезинфекцию будут проводить каждые 3 часа. Такая же ситуация и на станцииях метро «Академгородок» и «Крещатик».

В 5:30 со станции «Лесная» сразу при входе к турникетам полиция остановила пожилую женщину, у которой не было маски. Правоохранители выдали ей маску, но сказали, что количество масок ограничено.

Все работники метрополитена — в масках, однако некоторые пассажиры заходят в метро без масок.

Открытие метро в Харькове 25 мая

Заработало метро в Харькове. На входе появились объявления, что вход только в масках и респираторах.

Однако, в Харькове в метро пускают всех подряд. И в масках и без.