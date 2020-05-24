Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России

21 мая Государственная Дума РФ приняла закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Какие риски заложены в этом законопроекте? Комментарий специалиста в области информационных технологий Игоря Ашманова.

У меня такое впечатление, что в нынешнее сложное время, когда люди думают в первую очередь о том, как выжить, где заработать, как пропуск себе оформить и так далее, «под шумок» активизировались сторонники всеобщей цифровизации.

Аргументы в пользу принятия закона о создании Единого федерального регистра граждан (ЕФИР) его инициаторы представили в пояснительной записке к первому чтению. Аргументы эти довольно странные, поскольку целью создания регистра является само создание регистра. В записке так и сказано, что законопроект «разработан в целях создания системы учета сведений о населении». Будут собираться полные достоверные данные обо всём: не только ФИО, СНИЛС, ИНН, но и данные о родственных связях, а также «иные сведения о физическом лице». Это позволит, по мнению авторов, во-первых, «повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления». Каким образом, не объяснено. И, во-вторых, «обеспечить переход на качественно новый уровень расчёта и начисления налогов на доходы физических лиц». Упомянута также борьба с правонарушениями, мошенничеством в области налогов и пособий. То есть, очень круто всё про всех знать, и налогов будет собираться больше.

А вот каких-либо аргументов, зачем все данные о человеке сводить в одну точку, вообще нет.

На самом деле, для людей, планирующих управлять этой базой, главный аргумент (разумеется, не прописанный в законопроекте), — это создание нового вида власти — цифровой власти. А раз создаётся новый центр власти, то всё должно быть в центре, в едином реестре.

Мне могут возразить, что раз база централизованная, то её будут защищать самые лучшие специалисты по информационной безопасности и т.д. Но всё-таки задумайтесь: сейчас все данные есть, но они лежат в разных местах, поэтому, чтобы накопать на кого-то, хакеру надо решить очень сложную задачу — залезть в ЗАГСы, залезть в медицинские учреждения и так далее. После создания единой базы доступ к записи о конкретном человеке, где есть всё, будет на порядки дешевле. Нужно будет всего лишь коррумпировать одного человека — сисадмина, программиста или чиновника.

Если же эти данные о человеке нужны государственным органам, то уже давно создана система межведомственного взаимодействия для обмена данными. Поэтому идея собрать всё в одном месте — это на самом деле не про техническое совершенство и не про удобство, а про то, что кто-то хотел бы иметь это всё под рукой и за счёт этого получить больше власти.

Да, для чиновника знать всё обо всех — это очень круто, но в технологиях он ничего не понимает. Зато у него есть «магические» помощники — IT-шники, которые ему говорят, что это возможно. Конечно, чиновник этим очарован. Ему кажется, что у него появится некая волшебная палочка. И это очень плохо, потому что она у него действительно появится. Но что делает эта палочка на самом деле, будут знать только сами «маги»-IT-шники. По сути, им мы делегируем власть, формально не делегируя её.

А формально, согласно законопроекту, оператором ЕФИРа будет Федеральная налоговая служба. Она станет центром сбора данных, а все остальные ведомства должны будут их просто отдавать ФНС. Не будет никаких возможностей не дать.

Я думаю, что ФСБ и МВД против создания такой базы. Потому что это их сфера компетенции, а здесь вдруг этими данными начнут рулить гражданские. Задумайтесь: если бы оператором этой базы данных были сотрудники ФСБ, то это всё-таки люди военные, то есть дававшие присягу. У них есть регламенты, у них есть внутренняя служба безопасности. Они понимают, что если будут использовать данные в личных целях, то понесут ответственность и т.д.

А теперь внезапно очень токсичными данными (сродни радиоактивным материалам или биологическому оружию) начинают рулить какие-то гражданские лица. Может быть, они и дадут какую-то подписку о неразглашении, но это совершенно не то же самое, что присяга офицера безопасности.

Кстати, общественных слушаний по этому законопроекту не было. И это, на мой взгляд, безобразие, потому что он реально влияет на конституционные права граждан. Гражданин здесь является объектом, просто фаршем, из которого жарят котлеты. То есть о тебе собирают все данные, а ты даже возразить не имеешь права. Такое отношение к гражданам может, к сожалению, потом вылиться в недоверие к власти.

Когда же нам говорят о том, что в других странах это уже введено, можно согласиться. Американцы, например, давно построили такую систему, правда, в рамках разведки (Агентства национальной безопасности). Они всё про своих граждан собирают, добавляя к этой базе, естественно, состояние счетов, медицинские карты и прочее, и пытаются это сделать в отношении всего мира.

Но надо понимать, что мы, США и Китай — три супердержавы, которые реально решают, что будет на планете. Но мы представляем собой не три страны, а три цивилизации с абсолютно разными ценностными системами. И если американцы или китайцы что-то делают, то совершенно не факт, что и нам это нужно делать.

У американцев сугубо иерархическое общество, в котором допускается существование буквально рядом очень плохих районов и очень хороших, где основной показатель жизни — это деньги и т.д. Да, они строят электронный концлагерь. При этом, когда на них нападает вирус, мы видим, что у них творится. То есть благополучие масс их вообще не интересует. Поэтому показывать на США и говорить: «А вот смотрите, они уже сделали!» — это абсолютно не релевантно. Нам нужно решать, что нужно нам. С нашей точки зрения, нам электронный концлагерь строить не нужно. И более того, это никак не связано с геополитической конкуренцией. Нам говорят, что выиграет только тот, кто загонит всех своих граждан в матрицу и будет ими управлять как роботами. И вот тогда-то он победит на планете. Но это же явно не так! Победит тот, у кого граждане будут больше любить своё государство и будут наиболее самостоятельными и лояльными, а не роботами.

Тем более что крупнейшие программные и аппаратные платформы в основном американские. Они контролируются американским правительством и работают в их юрисдикции. К примеру, ни Фейсбук, ни Гугл, ни Инстаграм ничего не удаляют из того, что требует удалить наш Роскомнадзор, за что их штрафуют на ничтожные суммы. А вот когда этим корпорациям хочется удалить фотографию с Красным флагом над Рейхстагом, они это делают спокойно, и никакой Роскомнадзор их за это даже наказать не может.

Или система Zoom, с помощью которой мы сейчас дистанционно общаемся. Эта платформа для видеоконференций сейчас взлетела на три порядка за счёт режима самоизоляции. Так вот, в состав Совета директоров Zoom американцы ввели профессионального разведчика. В Гугле профессиональный разведчик Эрик Шмидт был лет 15 или 20 генеральным директором.

То есть американцы прекрасно понимают, что аппаратные и программные платформы являются их стратегическим оружием в мире. С их помощью они осуществляют так называемую цифровую колонизацию. Мы — во многом цифровая колония США. Мы уже не экономическая и не политическая колония, к счастью, выбрались за 20 лет из этого состояния, но в цифровом плане всё ещё остаёмся во многом колонией. И в этом смысле собирать данные о гражданах в одно место, оперируя ими с помощью западных баз данных, западных поисковиков и прочих платформ, конечно, крайне рискованно.

Но всё же я считаю, что внутренних рисков гораздо больше, чем внешних. Что может сделать внешний противник? Он может украсть данные или выключить эти системы удалённо. Это, конечно, очень неприятно. Но гораздо опаснее, что внутри у нас возникает новый вид власти — цифровой власти над данными. Эта власть будет принадлежать не чиновникам, которые пытаются создать этот единый реестр, развесить везде камеры и т.д. Власть будет принадлежать новому цифровому классу, а именно сисадминам, программистам и внедренцам этих систем.

Это люди не из спецслужб, они не дают никаких особых присяг. При этом они имеют доступ к данным за пределами всех систем прав доступа, поскольку они сами эти права доступа и назначают. Возникает некий невидимый слой власти, которая будет принадлежать людям, которым эту власть не делегировали.

Тэги: карантин, технологии, коронавирус, цифровизация

Комментарии

Статьи

22.05.20 09:06

Установка разминирования УР-77 «Метеорит» в войне на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
23.05.20 09:41

Рушащаяся Одесса

Автор: Всеволод Непогодин

Дайджест

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России
24.05.20 09:53

Новая цифровая власть над человеком. Как это происходит в России

Автор: Завтра

Выбор редакции
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
24.05.20 04:05
886
Последние новости
24.05.20 10:15

В Иране определились с виновником крушения самолета МАУ под Тегераном
24.05.20 09:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 24 мая 2020
24.05.20 04:05

24 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
23.05.20 22:37

Убитый депутат Давиденко по кличке «Кабанчик» был фигурантом дел о хищениях, - соцсети
23.05.20 22:10

Из-за COVID-19 умер чиновник, заявлявший, что по Почаевской лавре «гуляет коронавирус»
23.05.20 21:33

Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
23.05.20 21:16

Стало известно, о чем написал перед смертью депутат Давиденко
Фото и Видео
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Убитый депутат Валерий Давиденко был поклонником Степана Бандеры и Поліграфа Шарикова
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Обнародовано фото с места предполагаемого самоубийства депутата Валерия Давиденко
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
Девушка-боец ММА поддержала Усика, записав «пару ласковых» для одиозной Соколовой
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
«Родившийся в рубашке» пассажир пакистанского Airbus A320 рассказал о последних минутах полета
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Озвучена предварительная причина крушения самолета Airbus A320 в Пакистане
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Кровавое ДТП на Одесской трассе: столкнулись три авто, погибли четыре человека
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
На Одесщине подростки поиздевались над девочкой с ограниченными возможностями и сняли все на телефон
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Наместник Святогорской лавры рассказал, о чем нужно помнить в день именин
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
Массовый расстрел под Житомиром: появились новые фотографии (18+) и новые подробности
fraza.ua
Новости блогосферы
24.05.20 10:19

Не миф о «жидком чипе» страшен, а реальный контроль личного пространства человека
23.05.20 19:27

В Запорожье сделали еще один шаг на пути к созданию единой религии
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.