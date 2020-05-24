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В Германии манипулируют коронавирусной статистикой и завышают данные по COVID-19

В Германии манипулируют коронавирусной статистикой и завышают данные по COVID-19

В последние недели вся Германия отслеживает так называемое «число R» — индекс репродукции COVID-19. Кто-то с тревогой, а многие с раздражением читают очередные новости о повышении числа R почти до единицы. Именно его берут за основу политики, объясняя вводимые ими меры борьбы с «пандемией». Если R поднимется выше 1, значит нужно снова ужесточать карантин.

Выходит, судьба миллионов рестораторов, дантистов, парикмахеров и множества других людей, занятых в сфере услуг, зависит от таинственного числа, вычисляемого в недрах RKI (Института Роберта Коха) несколькими врачами во главе с ветеринаром.

Но как эти специалисты высчитывают число R, по каким методикам?

Если хотя бы поверхностно начать в этом разбираться, можно лишь удивиться масштабам манипуляций с цифрами и, как следствие, — с общественным мнением. Это касается всей статистики, начиная с «числа R» и заканчивая числом жертв COVID-19.

Во-первых, точно вычислить «число R» в режиме реального времени не представляется возможным. Время между началом заболевания, диагностикой, отчетностью и передачей данных в RKI для каждого случая сильно разнится, поэтому RKI предоставляет лишь примерную оценку, рассчитанную статистическими методами на основании данных из прошлого. При этом методы расчета регулярно меняются. Например, период усреднения был в марте 4 дня, а c 10-го мая он уже 7 дней! Такое нововведение делает число R несколько выше (0,9 против 0,8) (ссылка).

Во-вторых, число R никак не учитывает количество проведенных тестов. Логично, что если тестировать больше пациентов, то и R возрастет соответственно. В этом специалисты RKI даже сами признаются: «Возможности тестирования в Германии значительно возросли, а вместе с ними возросло и количество выявленных инфекций. Этот структурный эффект и, как следствие, увеличение количества выявленных случаев может привести к тому, что текущее значение R несколько завышено.» (ссылка, с. 5-6). Это приводит к таким недоразумениям, как на графике внизу, когда в разгаре карантина R внезапно возрастает:

Германия коронавирус манипуляции

Менялся также и подход к тестированию. Если раньше тестировались пациенты с респираторными симптомами и с факторами риска, то начиная с 6-го мая — лишь пациенты с симптомами, независимо от факторов риска.

Любопытно, что за три месяца в RKI так и не удосужились сделать репрезентативное исследование на большой выборке населения. А когда такое исследование провели независимые ученые из Хайнсберга, его лишь раскритиковали. И это неудивительно, ведь результаты исследования развенчивают миф об опасности COVID-19. Например, летальнасть вируса оказалась в районе 0,3%, а вероятность его передачи в семье из двух человек — от 15% до 43%.

Еще один спорный момент, упомянутый мной в предыдущих материалах, касается статистики смертности от COVID-19. В жертвы вируса записывают всех умерших не только ОТ коронавируса, а и С коронавирусом. Смерть могла при этом наступить от любой другой болезни — например, от инфаркта. А поскольку RKI первое время не рекомендовал вскрывать тела, этот факт долго оставался в тени, пока в медиапространстве не появились врачи, делающие вскрытие по своей инициативе. Тут и выяснилось, что реальных жертв коронавируса гораздо меньше, чем заявлено.

В манипуляциях с цифрами замечены не только врачи, но и политики. Например, на пресс-конференции 4-го мая Ангела Меркель назвала цифру в 40 тысяч больных, когда на самом деле их было 29 тыс. (ссылка). Забавно, что на следующий день премьер-министр Баварии раскритиковал RKI за неточные данные.

Кстати, сейчас, на момент 15-го мая, активных больных COVID-19 в 83-миллионной Германии всего 13 тысяч*, и эта цифра стабильно снижается. Но правительство продолжает эксплуатировать тему «пандемии», вводя все новые безумные правила, противоречащие конституции. Неудивительно, что уже многие перестает верить СМИ и правительству, все активнее выходя на протесты. Так что если руководство Германии в ближайшее время не прекратит террор, напряжение будет только нарастать.

*Поскольку число активных случаев RKI в явном виде не публикует, считать его нужно самому: 173.152 (суммарных случаев) минус 7.824 (умерших) минус 151.700 (выздоровевших) = 13.628.

Германия коронавирус

Тэги: Германия, манипуляция, коронавирус

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