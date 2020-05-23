Религиозные союзники и марионетки Демпартии США: структуры и фамилии

Сейчас многие говорят о предстоящих выборах в США, которые должны пройти в ноябре этого года, и о связи с ними событий на Украине. При этом религиозная среда, как правило, остается вне поля зрения, и это не дает возможности взглянуть на ситуацию цельно.

Вам кажется, что религиозная среда не может существенным образом влиять на политику в США? Тогда я вас удивлю.

Давайте сначала разберемся: с чего начался кризис в политической системе США? Главной причиной стало обнародование так называемой «амбарной книги Януковича». Это произошло якобы случайно в конце мая 2016 года, а 8 ноября уже проходили президентские выборы в США. Обнародовал эти данные народный депутат Сергей Лещенко.



Именно тогда политическую систему США начало лихорадить и лихорадит до сих пор.

Как сообщало Радио «Свобода», Лещенко получил материалы из неких анонимных источников. И эти источники до сих пор неизвесты именно потому, что в расчет не брали религиозный фактор. А зря.

Еще в 2006 году Сергей Лещенко получил премию им. Александра Кривенко. Как указано на сайте Украинского католического университета во Львове (УКУ), руководитель школы журналистики УКУ является одновременно главой организационного комитета по вручению премии. То есть именно сотрудники УКУ отбирают кандидатов, «достойных» награды. Получается, что еще в 2006 года в УКУ обратили внимание на Лещенко. А уже в 2011 году Сергей Лещенко стал частым гостем в УКУ. Если открыть сайт Украинского католического университета, то можно найти 66 записей, в которых в разное время упоминается Лещенко. В феврале 2015 года ввиду этого тесного сотрудничества Лещенко официально становится преподавателем УКУ.



То есть за год до публикации «амбарной книги» он уже был в УКУ. Но какое отношение религиозно-образовательное заведение имеет к бумагам Януковича и политической ситуации в США? Самое прямое.

Начнем с Януковича. Именно Украинский католический университет и Украинская греко-католическая церковь были основными организаторами акций протеста. Конечно, участвовали и другие организации при помощи и поддержке западных фондов, но основную роль играли именно УКУ и УГКЦ, и зачастую «Майданы поддержки» начинались прямо от дверей их храмов. Чтобы не быть голословным, я приведу несколько цитат представителей этого учебного заведения.

Так, глава УКУ епископ Борис Гудзяк в интервью Радио «Свобода» заявил, что половина всех протестующих в Киеве — это прихожане УГКЦ. Студенты УКУ начинали майдан во Львове и в целом ряде стран. Так, например, выпускница УКУ пишет: «Включила новости. В одном ролике — Юрий Дидула и его США-митинг, в другом — призывы Людмилы Крыжановской и итальянская поддержка. Как приятно видеть выпускников УКУ и друзей, которые берут инициативу в разных частях мира».



А на сайте УКУ можно найти следующее сообщение: «Кроме Львова и Киева, наши студенты поддерживали евромайданы по всему миру».



Часто именно клирики и иерархи УГКЦ начинали «Майданы поддержки» за рубежом. Вот, например, как начинался первый «Майдан поддержки» в Брюсселе.



Иногда акции поддержки протестующих проходили прямо возле храмов.

А иногда священники в богослужебных одеждах шли вместе с протестующими из церкви туда, где проводились акции поддержки.



Известно, что в храмах УГКЦ в разных странах велись сборы средств для поддержки протестующих



Известно и то, что иерархи и клирики УГКЦ перевозили деньги из Европы в Киев для передачи протестующим.

Ввиду такой активности Служба безопасности Украины в начале 2014 года через лояльных лиц в Минкульте даже угрожала запретить УГКЦ на территории Украины под формальным предлогом — наличия молитвенных палаток на Майдане. А спустя несколько дней началась радикализация Майдана — радикалы с коктейлями Молотова неожиданно напали на ничего не подозревавших полицейских в центре Киева. Но и здесь не все так просто. Дело в том, что ядром новосозданной организации Правый Сектор была организация «Тризуб» имени Степана Бандеры. Поэтому глава «Тризуба» Дмитрий Ярош автоматически стал главой Правого Сектора. В свою очередь организация «Тризуб» была создана в 1992 году и с самого начала теснейшим образом сотрудничала с УГКЦ, обеспечивая охрану во время массовых мероприятих, а сам Ярош особо и не скрывает того, что является глубоко верующим униатом.



Как известно, потом именно представители Правого Сектора занимались грабежами в кабинетах и домах чиновников, конфискуя разные документы якобы «для блага народа».

Вот как представители Правого Сектора, например, вспоминают о ситуации с домом бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки: «Мы действительно охраняли эту дачу Пшонки, потому что понимали, что там хранятся всякие важные дела, важные документы, которые могут свидетельствовать о преступлениях того режима... Мы оттуда уехали. Документы мы, естественно, забрали... и переехали в гостиницу „Днепр“. И когда нас из гостиницы „Днепр“ выселяли, то, соответственно, киевские милиционеры все эти документы у нас изъяли». Понятно, что бесправным милиционерам, которые боялись лишнее слово сказать радикалам, представители Правого Сектора отдавали лишь то, что не представляло особой ценности.

И вот спустя два года, Сергей Лещенко, который теснейшим образом связан с УКУ, публикует материалы, породившие обвинения против сторонников Трампа и ставшие причиной затяжного политического кризиса в США. Казалось бы, каким образом УКУ и УГКЦ могут быть связаны с Демпартией США? И тем не менее, они давно поддерживают тесные связи.

Если мы откроем официальный сайт УГКЦ, то обнаружим весьма интересную публикацию. За год до начала Майдана глава УКУ Борис Гудзяк был рукоположен в епископы. На этом мероприятии были представители из разных стран. Среди прочих там был и посол США Джон Теффт, который передал Гудзяку письмо с поздравлениями от госсекретаря США Хиллари Клинтон. Уже одно это говорит о близких отношениях главы УКУ и госпожи Клинтон, а в записи на сайте УГКЦ, среди прочего, подчеркивается, что Клинтон и Гудзяк являются давними друзьями: «Для меня было большим удовольствием знать Вас на протяжении многих лет. Надеюсь, что у нас еще будет возможность встретиться в недалеком будущем. А пока что, пожалуйста, примите мои лучшие поздравления» — говорится в письме госсекретаря Клинтон на имя главы УКУ.



И эти отношения проявлялись не только на уровне взаимодействия с Гудзяком и начались отнюдь не в 2012 году. Так, на сайте УКУ в 2010 году, когда Янукович только пришел к власти, сообщалось, что представитель СБУ посещал Университет и провел беседу с Гудзяком на тему использования студентов в протестных движениях. Гудзяк после этого заявил, что спецслужбы Украины оказывают давление на его учебное заведение. А потом мы находим другую запись на сайте УКУ: в ней Гудзяк сообщает, что Хиллари Клинтон и Мелани Вервир во время визита на Украину обсуждали вопросы, связанные с УКУ, и выступили как защитники этого заведения.



Осенью 2012 года Мелани Вервир посещала УКУ и выступала с лекцией, в которой заявила, что имеет большие надежды на студентов УКУ.



Примечательно, что эти связи УКУ с представителями Демпартии США происходили уже при явном включении в работу Сергея Лещенко.

Так, именно Лещенко нашел и разместил видео о том, что Мелани Вервир поддерживает Майдан.



Но есть еще куда более интересные подробности. Представитель Госдепа США, связанная с Демпартией, Виктория Нуланд в декабре 2013 года приезжала на Украину. 13 декабря СМИ сообщали, что Виктория Нуланд провела встречу с Ринатом Ахметовом. Госпожа Нуланд заявила, что если Майдан будет разогнан, то это повлечет персональные санкции против ряда олигархов на Украине, в том числе Ахметова.



Но отказ от разгона Майдана — это только пол дела. Целью было склонить олигархов из Партии Регионов к сотрудничеству с организаторами протестов. Подобным образом ранее Гудзяк работал с известным олигархом Дмитрием Фирташем, который был крупным спонсором УКУ, а после Майдана Гудзяк и УГКЦ от него открестились. Как бы то ни было, 17 декабря глава УКУ Борис Гудзяк обратился к крупным бизнесменам с призывом солидаризироваться с Майданом.



Днем позже Сергей Лещенко упоминал, что после предупреждения Виктории Нуланд некие активисты пикетировали квартиру Рината Ахметова в Лондоне, что привело к чрезвычайно неприятным последствиям, и Ахметову даже пришлось нанимать людей, которые потом извинялись перед соседями.

Кто же были эти активисты, которые так стремительно отреагировали на ситуацию и сразу после визита Нуланд устроили пикет квартиры Ахметова в Лондоне? 18 декабря появилось видео об этом пикете.



На видео перед собравшимися выступал глава лондонского отделения УКУ Энди Гундер, который с первых же дней протестов являлся организатором «Майданов поддержки» в Лондоне. То есть выстраивается такая цепочка событий: Виктория Нуланд проводит встречу с Ахметовом и угрожает санкциями, после этого глава УКУ призывает крупных бизнесменов солидаризироваться с протестующими, в это же время глава лондонского отделения УКУ выводит протестующих к квартире Ахметова в Лондоне, а Лещенко описывает всю эту ситуацию, подчеркивая важность таких пикетов.

В эти же дни происходили и другие не менее интересные события, свидетельствующие о связи представителей УГКЦ с протестующими и высокопоставленными представителями Демпартии США. Например, известно, что 15 декабря 2013 года в Киеве вместе с сенатором Джоном МакКейном на Майдане выступал еще один сенатор, член Демократической Партии США Крис Мерфи.



А далее произошли события, которые оставляют больше вопросов, чем ответов. Из Львова в Нью-Йорк отправляется иеромонах УГКЦ Степан Сус. В Нью-Йорке он встречается с местным униатским епископом Полом Хомницким. Там они берут с собой ректора местной духовной семинарии Богдана Данило (Данило и Сус после Майдана были возведены в сан епископов УГКЦ за заслуги), и все трое отправляются ватиканскую структуру, которая занимается финансированием восточных церквей, к которым, безусловно, относится и УГКЦ, и проводят встречу ее директором.



Для каких целей УГКЦ во время протестов потребовалось финансирование от Ватикана?

Дальше больше. После этой встречи Сус и Хомницкий отправляются через пол страны на встречу с сенатором Мерфи, делают с ним совместное фото, а после этого Сус возвращается на Украину.



Какова же была цель поездки Суса сначала в Нью-Йорк, а оттуда через пол страны на встречу с Мерфи? На такую поездку Сусу требовалось разрешение со стороны руководства — епископа Венедикта Алексийчука, который в то время был епископом во Львове, а теперь служит в США. То есть это была рабочая поездка, в рамках которой было запланировано посещение фонда, финансировавшего восточные церкви, и встреча с сенатором. Конечно, не имея достаточных фактов, я не могу утверждать однозначно, но это выглядит как отправка курьера, который должен был оплатить сенатору его выступление в Киеве на Майдане.

В рамках теснейшего сотрудничества УКУ и УГКЦ с радикалами на Майдане с одной стороны и представителями Демпартии США с другой Сергей Лещенко, который еще в 2015 году стал сотрудником УКУ, перед выборами президента США публикует материалы, которые должны были ударить по избирательной кампании Дональда Трампа. При этом конкурентом Трампа на выборах в США была давняя подруга главы УКУ Хиллари Клинтон. Наиболее вероятно, что после окончания Майдана радикалы Правого Сектора, захватывая разные здания и офисы, нашли эту «амбарную книгу» Януковича и передали ее в УГКЦ, с которой они десятки лет сотрудничали. В УГКЦ материалы отредактировали, убрали оттуда все, что могло скомпрометировать представителей Демпартии США, и решили помочь Хиллари Клинтон перед выборами в надежде на то, что если она станет президентом, то отблагодарит своих верных друзей. А чтобы это обнародовать, был использован Сергей Лещенко, который заявил, что получил документы из анонимных источников. Кроме того, поведение УКУ во многом обусловлено еще и тем, что больше половины всего финансирования, которое получает университет, поступает именно из США и Канады. То есть сама структура целиком и полностью зависима от финансирования разных организаций в США, которые зачастую имеют весьма яркую политическую направленность. Например, фонд Джорджа Сороса достаточно давно поддерживает и финансирует программы УКУ.

А то, что в США ценят такие услуги, видно даже на примере бывшего главы лондонского отделения УКУ Энди Гундера, который через некоторое время был назначен главой Американской торговой палаты на Украине. Это именно он проводил переговоры с Владимиром Зеленским сразу после второго тура президентских выборов на Украине, еще даже до вступления Зеленского в должность президента.



Возникает еще один вопрос: является ли вражда против Трампа инициативой УГКЦ? Думаю, что корни этой вражды нужно искать глубже — ведь все мы прекрасно помним, как Папа римский Франциск критиковал миграционную политику США во время выборов 2016 года, пытаясь таким образом испортить Трампу избирательную кампанию. Вполне допускаю, что в рамках сотрудничества между ватиканскими чиновниками и представителями Демпартии США и был реализован проект, который привел к длительному политическому кризису в США.

Помимо УГКЦ, у Трампа хватает врагов и среди сторонников Порошенко. Мы помним, как осенью 2016 года Порошенко ездил в США и встречался там с кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, в то время как с Трампом такой встречи не было. Мы помним, что глава МВД Украины, который до сих пор остается на своем посту, публично называл Трампа «опасным маргиналом».

Конечно, раскольники из УПЦ КП, которые после объединения с УАПЦ и получения томоса об автокефалии получили название СЦУ (Святейшая церковь Украины — именно так она прописана в томосе), тоже крайне негативно отнеслись к победе Трампа на выборах и высказывали надежду, что до конца срока он в президентском кресле не останется.

Сотрудничество руководства УПЦ КП, ставшей ядром новой церкви на Украине (СЦУ), с представителями Демпартии США проявлялось и после выборов 2016 года. Именно к Джо Байдену осенью 2018 года приезжал глава УПЦ КП Филарет Денисенко.



А через несколько дней после переговоров с ним на сайте Госдепа США красовался заголовок о том, что США поддерживают устремления Украины к получению автокефалии.



Конечно, по сравнению с влиятельностью УГКЦ и УКУ новая религиозная структура, организованная Петром Порошенко и Патриархом Варфоломеем, играет роль политических приспособленцев, но я более чем уверен, что и УГКЦ, и УПЦ КП уже задействовали все свои ресурсы во власти, чтобы обеспечить со своей стороны максимальную поддержку противникам Трампа на выборах.

Хотя если говорить о представителях СЦУ, то нужно учитывать и влияние на них со стороны Константинопольского патриархата. Совсем недавно в Американской Архиепископии был опубликован документ, подготовленный Патриархом Варфоломеем и Синодом Константинопольского Патриархата. Речь идет о социальной концепции Константинопольского Патриархата, и недавно этот документ, который получил название «За жизнь. На пути социальной этики православной церкви», был опубликован на официальном сайте Американской Архиепископии. После долгих объяснений того, что в мире существует позиция, которая соответствует воле Божией, и та, что ей противоречит, авторы документа переходят к вполне насущным вопросам, которые прямо затрагивают государственную политику США. В конце 7 раздела «Православие и права верующих» читаем: «В наше время мы видели, как некоторые европейские правительства и множество идеологов оказывали влияние на защиту „христианской Европы“, стремясь полностью закрыть границы, продвигая националистические и даже расистские идеи, и бесчисленным множеством других способов отвергая слова самого Христа. Мы видели, как националистическая паника поощрялась в Европе, в Австралии, в Америке». А после этих общих фраз о том, что кто-то нарушает волю Божию и противоречит словам Писания, текст детально обращается именно к ситуации в США: «В Соединенных Штатах, самой могущественной и богатейшей нации в истории — фактически рожденной в результате огромного потока иммигрантов со всего мира, — мы видим, что ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ НЕ ТОЛЬКО ПООЩРЯЮТ СТРАХ И НЕНАВИСТЬ к лицам, ищущим убежища, и обнищавшим иммигрантам, НО ДАЖЕ ПРИМЕНЯЮТ ТЕРРОР ПРОТИВ НИХ: похищение детей от их родителей, разрушение семей, мучения родителей и детей, интернирование их всех на неопределенный срок, отказ в надлежащей процедуре для просителей убежища, клевета и ложь против тех, кто ищет убежища, развернутые вооруженные силы на южных границах, чтобы пугать и угрожать невооруженным мигрантам, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСИСТСКОЙ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ против просителей убежища ради политического преимущества и так далее. ВСЕ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАПАДКАМИ НА ОБРАЗ БОЖИЙ в тех, кто ищет нашей милости. ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА. ВО ИМЯ ХРИСТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОСУЖДАЕТ ЭТИ ПРАКТИКИ и умоляет тех, кто виновен в них, покаяться и вместо этого стремиться стать слугами справедливости и милосердия».

Таким образом, Константинопольский Патриархат, который теснейшим образом сотрудничает с Ватиканом и имеет влияние на представителей СЦУ на Украине, дал своим верующим однозначный сигнал, что голосование на выборах США за Дональда Трампа является абсолютно неприемлемым. Естественно, сейчас эта политика будет спускаться на уровень СЦУ, а через них будет происходить определенное влияние и на украинских чиновников.

Примечательно, как все эти деятели раскрывают свою суть: ради политических интересов они готовы пойти даже против христианского учения. В то время, как Дональд Трамп лично участвовал в акциях против абортов Prolife,



в то время, как многие споры христиан с представителями ЛГБТ при Трампе решаются в пользу первых, в то время, как даже сейчас во время эпидемии коронавируса активнейшим образом защищаются права религиозных общин, они его презирают и желают ему поражения, поддерживая его соперников из Демпартии — таких, как Хиллари Клинтон, которая считает, что религия должна быть принесенной в жертву либеральным ценностям, и Джо Байдена, в доме которого в том же 2016 году во время избирательной кампании проходило бракосочетание представителей ЛГБТ из числа сотрудников Белого Дома.

Традиционно прошу всей читателей воздерживаться от комментариев содержащих дискриминацию по религиозному или национальному признаку.