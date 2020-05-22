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У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Посадоих осіб Державного бюро розслідувань підозрюють у злочинах. Про це онлайн-газеті «ПолітАрена» стало відомо з власних джерел.

Так, у грудні 2019 року до Полтавського управління — шляхом переведення, взагалі без жодних конкурсів — призначені двоє слідчих: Денис Ковін та Олександр Гнізділов. Ковін свого часу працював у Генеральній прокуратурі. Не пройшовши атестацію, був звільнений. Олександр Гнєзділов — прокурор з Дніпра, відомий у вузьких колах своїми «бізнес-проектами» у сфері права. Втративши роботу, вони на 1 день працевлаштувалися спеціалістами екологічного сектору у Дніпропетровську обласну держадміністрацію. А вже наступного дня перевелися до теруправління ДБР у Полтаві.

Експрокурорів через такі схеми на нову роботу «протягнули» тодішні очільники полтавського управління: Світлана Савченко та Олексій Новіков. Саме вони керували управлінням, поки своє звільнення у судах оскаржував Володимир Тимошко.

Наразі за фактами незаконного призначення ДБР розпочало службове розслідування, а Світлана Савченко і Олексій Новіков відсторонені від посад.

Крім того, Львівське ДБР може бути причетним до «кришування» так званих конвертаційних центрів. За інформацією джерела, очільника управління Віталія Стеця на керівну посаду лобіювали друзі Романа Труби: керівник внутрішньої безпеки Управління СБУ у Львівській області Микола Подоляк і львівський «конвертатор» Василь Костюк.

Протягнувши Стеця на посаду, ці двоє отримали контроль за роботою конвертаційних центрів і незаконним переміщенням товарів через державний кордон. Віталій Стець офіційно став до роботи в ДБР у вересні 2018 року. А вже у квітні 2019-го слідчі Львівського управління ДБР спільно з Національним антикорупційним бюро України і Управлінням внутрішньої безпеки СБУ та за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру. Про що вказано і на офіційному сайті відомства. Згідно з наявною інформацією від джерела, викриття Державним бюро розслідувань цього конвертаційного центру відбулося з метою усунення з ринку «брудних грошей» такого собі Віктора Кривуна. Після чого всією галуззю почав керувати лобіст Стеця — Василь Костюк. Крім того, також інформоване джерело вважає, що за таку «допомогу» Василь Костюк кожного місяця сплачує певний відсоток Віталію Стецю, аби той і надалі покривав його протиправну діяльність.

Тэги: конвертационный центр, ГБР, Василий Костюк, ДБР, Денис Ковін, Олександр Гнізділов, Денис Ковин, Александр Гнездилов, Василь Костюк

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У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ
22.05.20 16:14

У ДБР незаконно роздають посади та «кришують» конвертаційні центри, - ЗМІ

Автор: «Известия»

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