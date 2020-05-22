Лещенко запретил публиковать интервью с ним. Одним из вопросов был такой: как он прошел отбор в набсовет «Укрзалізниці» без опыта работы в транспортной сфере?

Член наблюдательного совета «Укрзалізниці», бывший депутат и журналист Сергей Лещенко дал большое интервью корреспонденту «Бабеля» Марии Жартовской. Опубликовать интервью целиком мы не сможем — впервые в истории издания спикер запретил это делать и потребовал дать ему самостоятельно поработать с исходником. По закону, он может снять ответы, но не может снять наши вопросы — о том, как он попал на работу в УЗ, о своей высокой зарплате, ключевых задачах, своем Telegram-канале с инсайдами и о проблемах власти с олигархами. Мы публикуем главные темы интервью и бонус — историю борьбы депутата Лещенко с нормой о необходимости согласовывать интервью. Он даже подавал соответствующий законопроект, который так и не стал законом.

Неделю назад корреспондент «Бабеля» Мария Жартовская договорилась об интервью с членом наблюдательного совета «Укрзалізниці» (УЗ), в прошлом народным депутатом и известным журналистом-расследователем Сергеем Лещенко. Сейчас, кроме основной работы, он продвигает свой политический Telegram-канал «Лещенко тут», у которого больше 17 тысяч подписчиков, и YouTube-канал с 63 тысячами подписчиков. Мы планировали поговорить о работе Сергея Лещенко в набсовете, его высокой зарплате, ключевых KPI, главных проблемах власти и ее отношениях с олигархами. Последняя тема — одна из ключевых в Telegram-канале бывшего журналиста.

Дать интервью Сергей Лещенко согласился при условии, что он почитает и согласует текст до публикации. Согласовывать интервью украинских журналистов обязывает закон. Мы согласились. Беседа с Сергеем Лещенко длилась более двух часов, а полная расшифровка интервью заняла 37 страниц. Редакция сократила интервью до приемлемых для онлайн-формата размеров, некоторые вопросы объединила, не исказила слова спикера и точно передала суть ответов. Окончательный текст мы выслали на согласование. Согласовать текст Сергей Лещенко отказался, сославшись на то, что разговор был значительно больше и полнее, попросил исходник всей беседы и предложил самостоятельно поработать над текстом. Такое предложение редакция получила от спикера впервые. На предложение редакции указать на неточности, искаженные цитаты или информацию Сергей Лещенко ответил отказом и потребовал предоставить полную расшифровку.

Редакция «Бабеля», как и другие СМИ, вынуждена согласовывать тексты интервью со спикерами и в случае невыполнения этой нормы рискует получить судебный иск и денежный штраф. Но герои наших интервью не могут использовать сайт как удобную для них медиа-площадку и самостоятельно «работать с расшифровками» текстов, выдавая их за работу редакции. Они могут указать на фактические ошибки или неточности, искаженные из-за сокращения высказывания, попросить не давать вырванные из контекста фразы.

В 2015 году право журналистов не согласовывать интервью со спикером отстаивал сам Сергей Лещенко. Вместе с другими депутатами он даже подал законопроект, который должен был отменить эту норму. «Работая журналистом, я тоже считал это положение абсурдным. Это элемент цензуры, ведь когда ты садишься давать интервью on the record, ты уже этим фактом даешь согласие на обнародование сказанного. Все западные журналисты, с кем я дружу, в шоке от того, что украинский закон обязывает согласовывать репортера текст разговора с собеседником. Поэтому сегодня в парламенте будет зарегистрирован законопроект об отмене этой нормы о согласовании интервью. По сути, этот закон — против политиков, которые любят переписывать свои интервью и убирать острые абзацы. Посмотрим, чьи интересы победят — журналистов, депутатов. Я на стороне первых», — писал он на своей странице в Facebook.

За пять лет парламент так и не отменил норму, которая обязывает журналистов согласовывать интервью. Есть она и в новом законопроекте «О медиа», который Рада отправила на повторное первое чтение.

Из-за несовершенства украинского медиа-законодательства и риска проиграть дело в суде в случае публикации интервью редакция «Бабеля» публикует список ключевых тем интервью с Лещенко — без его ответов.

Главные темы запрещенного интервью с Лещенко

Каким образом Лещенко прошел отбор на должность члена набсовета «Укрзалізниці» без опыта работы в транспортной сфере.

Имел ли отношение к его назначению его давний знакомый — бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Были ли договоренности о назначении его во власть в обмен на поддержку Владимира Зеленского во время президентской избирательной кампании.

Каковы его главные задачи и KPI в набсовете.

Почему его работу не может выполнять эксперт с большим опытом работы в транспортной сфере.

Зачем и в каком качестве он ведет Telegram-канал — как блогер или как член набсовета УЗ.

Почему в своем Telegram-канале он фактически работает адвокатом Зеленского и не замечает ошибок власти.

Почему он пишет о том, что президент отдаляется от олигархов, но не рассказывает о том, какие уступки последние получают от власти. К примеру, не говорит о том, что отсутствие монобольшинства «Слуги народа» — результат того, что разные группы влияния получили места в предвыборном списке партии.

Почему он хвалит власть за снижение медиа-зависимости от Игоря Коломойского, но не говорит о росте влияния телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Наращивать рейтинг этим ресурсам помогают представители власти, которые часто появляются в эфирах каналов.

Лещенко активно поддерживал назначения Михеила Саакашвили во власть. Как он относится к тому, что одним из активных публичных лоббистов Саакашвили также был депутат СН Александр Дубинский. Последнего Лещенко называет рупором Коломойского и утверждает, что депутат озвучивает выгодные олигарху тезисы.