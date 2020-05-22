Как шлюхи крутили Папами Римскими и почему князь Владимир принял Православие, а не католичество

Хотел бы обратить внимание вот на какой момент в отношении униатской пропаганды, который почему-то все пропускают незамеченным.

Когда речь идет о крещении Руси, то мы знаем из летописи, что князь Владимир и княгиня Ольга сознательно связывали свою жизнь именно с Православием. Но униаты пытаются спекулировать, что якобы в 988 году Церковь еще не была разделена, поэтому выбор все же был формальным, он не мог якобы отображать именно отвержения католичества, поскольку раскол произошел в 1054 году.

И я хочу обратить внимание и подчеркнуть, что факт отвержения миссионеров из Рима был именно сознательным.

Дело в том, что, рассуждая об этом периоде церковные историки почему-то выпускают из виду ситуацию, которая происходила в этот период в Католической церкви. А происходили там поистине грандиозные и шокирующие события, аналогов которым не было ни до, ни после этого периода. Этот период вошел в историю с названием периода Порнократии* — т.е. эпоха правления блудниц.

Дело в том, что три римские проститутки имели насколько крупное влияние в Риме, что более чем пол века подряд ставили на папский престол своих детей, любовников, мужей и т.д. По сути папский престол в то время являл катастрофический упадок нравственности и по факту был борделем с религиозной окраской. Длилось это по разным оценкам приблизительно с 904 до 963 года.

А теперь просто нужно понять, что если в 988 году Владимир принял крещение, то какое-то время ДО этого он, как сказано узнавал о разных религиях и т.д. То есть на момент начала сбора информации о разных религиях, когда он начал наводить справки, он не мог не знать, что в Риме на папском престоле уже более чем пол века сидят дети, любовники и мужья проституток. Надо быть совершенным идиотом, чтобы просить у любовника проститутки прислать кого-то для крещения страны.

Но униаты почему-то очень не хотят вспоминать этот период истории, а наши богословы и историки почему-то не исследуют и не упоминают об этой теме.

*Порнократия (от др.-греч. πόρνη — проститутка; блуд + κράτος — власть), правление/эпоха блудниц/шлюх (итал. pornocrazia romana, governo delle prostitute; лат. saeculum obscurum — скрытый, тёмный...