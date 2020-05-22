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«Томасанутые» сторонники ПЦУ предлагают превратить святое причастие в пиццу... с доставкой на дом. И не только

«Томасанутые» сторонники ПЦУ предлагают превратить святое причастие в пиццу... с доставкой на дом. И не только

Эксперимент с онлайн-причастием, который провел клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) Игорь Савва, поддержала одна из информационных активисток ПЦУ, соучредитель проекта «Церквариум» Татьяна Деркач. Более того она даже предложила отказаться от церковного предания и учения святых.

Деркач заявила, что клирик оказывается, просто «поделился своим необычным опытом онлайн-евхаристии», и это «вызвало не вполне взвешенные комментарии». По ее мнению, скандал вокруг онлайн-причастия — это только повод для серьезных теологических дебатов.


«По большому счету, наверное, это какое-то Божье провидение, что именно ПЦУ попала в эпицентр такой дискуссии... Нам удалось вас всех не только удивить, но и поставить на уши. Бог этим показал, что ПЦУ есть, она жива, в ней ищут выходы из ситуации, вместо того, чтобы ныть, истерить или паниковать. Да, мы можем ошибаться и передергивать с креативом, но те, кто видят спасение и Церковь только в привычных рамках, ошибаются не менее, так как сводят ее в музей древностей», — подчеркнула Деркач.

Сторонница ПЦУ уверена, что дискуссия об онлайн-причастие — это вообще цветочки по сравнению с тем, с чем богословие XXI века будет иметь дело уже скоро.

«То, что сегодня кажется недопустимым модернизмом, завтра может оказаться детским садиком. Нам придется разбираться с этикой постгуманизма, трансгуманизма и техногуманизма, которые откроют двери для постсакраментальнои теологии. Условно говоря, с вопросами выращивания Тела Христова в пробирке и созданием семьи с биочеловеком, напечатанным на 3-D принтере. Трудно представить, как здесь можно будет опереться на Священное Предание и учение святых отцов. А значит, придется думать собственной головой, применять собственные этические достижения и духовные устои», — резюмировала она.

Почти одновременно с этим на сайте «Церквариума» появилась запись о том, что клирик ПЦУ Георгий Коваленко предложил уже сейчас работать над тем, чтобы объединить виртуальное богослужение и реальное причастие, отметив, что священники в ПЦУ могли бы организовать доставку причастия на дом.

Обсуждая вопросы связанные с онлайн-трансляцией богослужения Коваленко заявил: «А есть и другая сторона — так называемая дополненная виртуальность. И вот здесь сочетание онлайн-трансляции богослужения с реальным причастием — это то, что уже сегодня можно делать. На самом деле, мы все можем посмотреть трансляцию но не можем причаститься через экран. И здесь местный священник может организовать доставку причастие тем прихожанам, для кого это важно и нужно».

Ранее запорожский клирик ПЦУ Игорь Савва на своей странице в Facebook рассказал, что в условиях карантина проводит «полноценные» онлайн-литургии и таинство причастия для своих прихожан через видеоконференцсвязь.

«С начала карантина служим литургии онлайн. Чтобы восполнить недостаток причащения, рассуждали о духовном причащении (ведь оно на самом деле не материально), пробовали развозить прихожанам запасные дары, но не всегда и не всем это доступно.

Все это время я думал, а почему нельзя сделать онлайн-литургию полноценной. Мы молимся о том, чтобы этот хлеб и это вино стали Телом и Кровью Христа и сделали нас причастными Ему, чтобы мы стали Его Телом. Неужели эта молитва не „действует“ на расстоянии? Может быть, радиоволны (WiFi) или использование гаджетов является препятствием на пути нашего объединения вокруг Христа, Его животворящих Тела и Крови?» — написал представитель ПЦУ.

Клирик поведал об «удивительном опыте служения полноценной литургии с причащением с помощью программы для видеоконференций Hangouts».

«Каждый из участников богослужения приготовил перед монитором хлеб, вино и воду. Служили литургию Иоанна Златоуста, по очереди читая и напевая части последования. Освящение Даров происходило так же, как и во время богослужения в храме. Все участники причастились, каждый в своем жилище. Это было удивительное и вдохновляющее богослужение», — рассказал Савва.

Эксперимент клирика ПЦУ вызвал недоумение и критику у верующих. В епископате поспешили откреститься от него, заявив, что Савва единолично решил проводить подобные онлайн-причастия.

Тэги: ПЦУ, причастие, онлайн-причастие

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