Порошенко прошел курс диеты за €3600 и похудел на 10 килограмм

В марте 2020 года Петр Порошенко прошел 7-дневный курс детоксикации, похудения и омоложения в испанской клинике SHA (SHA Wellness Clinic). Об этом сообщают источники издания «Страна».
SHA Wellness Clinic это курортный отель и клиника. Она включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедурах по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности.
Для каждого гостя создается индивидуальная программа. Она полностью адаптирована под потребности и состояние здоровья человека. В основе программы:
— персональная макробиотическая диета,
— курс лекций и тренировок,
— комплекс необходимых терапевтических процедур.
Программа снижения веса здесь стоит от €3600. Без проживания.
Макробиотическая диета («питание по дзену») — традиционная лечебная диета Японии. Ее фундаментом является дзен-буддизм. Согласно этому учению, питание человека должно строиться на балансе продуктов, основанном на взаимном уравновешивании двух противоположных начал Инь и Янь.
Макробиотическая диета предполагает попарное употребление продуктов в зависимости от их вкусовых характеристик: сладкое, соленое, кислое, горькое, острое и т.д.
В стоимость программы SHA также входят:
— лекции,
— йога,
— прогулки,
— мастер-классы по приготовлению здоровой пищи.
— зона гидротерапии (римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки).
Клинику SHA любят звезды. В частности:
— австралийская поп-дива Кайли Миноуг,
— немецкая модель Хайди Клум
— российская телеведущая Ксения Собчак.
Ранее у Порошенко был уверенный размер XXL, тяготевший к XXXL. Сегодня он скорее стремится к L. Можно предположить, что Порошенко после курса диеты сбросил от 10 до 20 килограммов от веса, в котором находился пару месяцев назад.
Порошенко до и после курса диеты: