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Порошенко прошел курс диеты за €3600 и похудел на 10 килограмм

Порошенко прошел курс диеты за €3600 и похудел на 10 килограмм

В марте 2020 года Петр Порошенко прошел 7-дневный курс детоксикации, похудения и омоложения в испанской клинике SHA (SHA Wellness Clinic). Об этом сообщают источники издания «Страна».

SHA Wellness Clinic это курортный отель и клиника. Она включает в себя 80 кабинетов, специализирующихся на процедурах по омоложению, потере лишнего веса, детоксикации организма и косметических услугах различной сложности.

Для каждого гостя создается индивидуальная программа. Она полностью адаптирована под потребности и состояние здоровья человека. В основе программы:

— персональная макробиотическая диета,

— курс лекций и тренировок,

— комплекс необходимых терапевтических процедур.

Программа снижения веса здесь стоит от €3600. Без проживания.

Макробиотическая диета («питание по дзену») — традиционная лечебная диета Японии. Ее фундаментом является дзен-буддизм. Согласно этому учению, питание человека должно строиться на балансе продуктов, основанном на взаимном уравновешивании двух противоположных начал Инь и Янь.

Макробиотическая диета предполагает попарное употребление продуктов в зависимости от их вкусовых характеристик: сладкое, соленое, кислое, горькое, острое и т.д.

В стоимость программы SHA также входят:

— лекции,

— йога,

— прогулки,

— мастер-классы по приготовлению здоровой пищи.

— зона гидротерапии (римская терма, турецкая баня, гидротерапевтические бассейны, ванны для ног, битермический душ, холодный бассейн, ледяной фонтан, джет-лежаки).

Клинику SHA любят звезды. В частности:

— австралийская поп-дива Кайли Миноуг,

— немецкая модель Хайди Клум

— российская телеведущая Ксения Собчак.

Ранее у Порошенко был уверенный размер XXL, тяготевший к XXXL. Сегодня он скорее стремится к L. Можно предположить, что Порошенко после курса диеты сбросил от 10 до 20 килограммов от веса, в котором находился пару месяцев назад.

Порошенко до и после курса диеты:

Порошенко до похуденияПорошенко похудел

Тэги: Петр Порошенко, здоровье, диета

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