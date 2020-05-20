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Основные тезисы пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая 2020

Основные тезисы пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая 2020

Владимир Зеленский дал вторую за свой президентский срок пресс-конференцию. Она была менее масштабной, чем предыдущая — тот марафон продлился 14 часов. Эта встреча с журналистами — чуть более трех. Посвящена она была итогам года президента.

Впрочем, несмотря на заявленную тему, обсудить ее нормально не удалось. Вопросы о том, почему не сделано почти ничего, о чем Зеленский обещал, вызывали у президента нескрываемое раздражение. Пару раз глава государства даже пускался в споры по принципу «сам дурак» — указывал журналистам-нарушителям спокойствия, что их СМИ как-то не так финансируется.

Поэтому внятного разговора с Зеленским не получилось. В сухом остатке после пресс-конференции осталось несколько ключевых заявлений. Представляем главные тезисы президента и выводы из них.

Одного срока мало. Дайте два

Зеленский впервые лично дал понять, что рассматривает вероятность второго срока. По его словам, одной каденции ему, чтобы исполнить свои планы, не хватит.

При этом решение о походе на второй срок еще не принято. И приниматься будет с учетом рейтинга. Зеленский сказал, что если у политика 10-15% поддержки, то баллотироваться ему не нужно. Сейчас у президента чуть менее 40% поддержки.

Пробный шар о втором сроке можно считать достаточно твердым намерением. Хотя это и является нарушением предвыборного обещания президента. Причем закрепленного в официальной программе кандидата.

«Пленки Ермака» — пустое дело

Отвечая на вопрос о «пленках Ермака», на которых брат главы ОП торгует должностями, Зеленский дал понять, что шефа своего Офиса не сдаст.

«Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но чем бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ».

Зеленский не исключает причастность к этому спецслужб.

«Пленки Порошенко — Байдена» квалифицируют, как госизмену?

Тему про разговоры экс-президента Украины с вице-президентом США Зе поднял практически сам, в начале пресс-конференции. И намекнул, что Порошенко после публикации аудиозаписей его бесед с вице-президентом США могут ждать уголовные дела.

«Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Это не последний звонок (аудиозапись — Ред.), который увидят украинцы. Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену», — заявил Зеленский.

Дело генпрокуратура уже по этому поводу открыла, а «слуги народа» анонсировали создание следственной комисии.

Донбасс и Минск: ничего нового

По этим темам ничего нового президент сегодня не сказал. Повторил свой тезис, что еще несколько месяцев отдаст на попытки реализовать Минские соглашения, а потом перейдет к «планам B и С». Что это за планы — неизвестно. Но с выходом Украины из Минска они явно не связаны. Поскольку сам президент тут же сказал, что с России тогда могут снять санкции.

Отдельно Зеленский прокомментировал обвинения, которые вчера и сегодня прозвучали от сепаратистов. Те обвинили Украину в обстрелах и намерении атаковать. После чего заявили о приведении своих вооруженных сил в повышенную боеготовность. Президент ожидаемо ответил, что это сепаратисты стреляют первыми, устраивают провокации. И заявил, что Украина созывает экстренную конференцию Трехсторонней контактной группы.

Более менее интересной прозвучала оценка президентом телеканала «Дом», который начал вещание на неподконтрольные территории. Зе сказал, что жители там счастливы от того, что показывают телеканал Дом. И что там ведут онлайн-уроки. И они их могут смотреть.

Это те уроки, где транслируются истории в исполнении Дробовича и учительницы в кастрюле.

Русский язык и запрет соцсетей — от ответа ушел

У президента спросили, почему он так и не пересмотрел закон о тотальной украинизации, подписанный предшественниками. Хотя ранее говорил, что нужно менять квоты на украинский язык — в сторону их уменьшения.

На прямо поставленный вопрос Зеленский не ответил. Как и на вопрос, почему он продлил запрет российских соцсетей — хотя ранее говорил, что это порочная практика.

Вместо этого Зе начал говорить какие-то не очень понятные вещи.

«Вопрос языка в Украине не стоит. Но справедливость должна быть для всех, мы сложная страна, мы должны помогать меньшинствам знать свои языки. Кстати, с Венгрией... господин Орбан мне говорил, что год искал со мной встречи. Я не против такой встречи, там будет подписан меморандум по всему...».

Видимо, Зе хотел сказать, что учиться на родном языке позволят этническим венграм в Украине. И то — после некоего супер-соглашения с Венгрией. Надо думать, речь о том, чтобы Будапешт снял блок на движение Украины в НАТО. Только в этом случае украинский президент готов дать детям возможность учиться на родном языке в школах. Да и то не всем.

Что же до русского языка, то по нему Зе не обещает вообще ничего.

«Я президент Украины — хотите говорить по-русски — говорите по-русски», — ответил Зеленский журналисту и сам демонстративно перешел на русский. Журналист возразил ему, что он не может из-за штрафов Нацсовета. Зеленский ответил, что можно в рамках квот (отметим, эти квоты очень малы и не затрагивают прайм-тайм). «И согласитесь — это круто знать украинский язык!» — привел еще один «довод» президент, но согласился, что квоты, возможно, стоит изменить.

Также он попытался перевести стрелки на Порошенко, который подписал этот закон. Однако, именно Зеленский подписал закон, уничтожающий средние школы с русским языком обучения. Хотя мог бы этого не делать.

В конце концов он снова перешел к телеканалу «Дом» и сказал, что он как раз русскоязычный.

«Чтобы в Украине смотреть украинское ТВ на русском, Зеленский предлагает переехать в оккупированный Крым или Донецк. И там наслаждаться его госканалом», — прокомментировал этот момент журналист Денис Иванеско.

«Великий борец» с коронавирусом

Примерно половину разговоров президент посвятил коронавирусу и рекламе «достижений» своей команды на этом поле.

«Мы со Шмыгалем мастера спорта по борьбе с коронавирусом», — похвалил себя и премьера Зеленский.

Еще одним аргументом в свою пользу Зеленский назвал уменьшение смертности в Украине — причем не от коронавируса, а вообще. Президент сравнил март и апрель 2020 года с прошлым годом и заявил, что люди якобы стали меньше умирать.

Хотя на самом деле вопрос рождается другой: если так мало людей умирает, то может и карантинные меры были излишними? И не так страшен covid, как его малюют?

Если же вернуться к персоне премьера, то его Зеленский несколько раз по ходу пресс-конференции защищал, давая понять, что вопрос о его отставке пока не стоит.

Туманные пояснения о визите в Оман

Президент пожалуй впервые публично рассказал, что он делал в Омане. Там Зеленского в январе 2020 года сфотографировала «Страна».

Ответ оказался крайне сбивчивым. Из него следует, что Зе как бы этой поездкой убил двух зайцев: и отдохнул, и навел мосты с руководством султаната. Да и вообще, это его личное дело, куда летать.

Приводим ответ президента полностью:

«У меня есть семья, дети, которые полетели в Оман на отдых. У них была такая возможность,у них есть такое право.

У меня был план многих встреч на государственном уровне, на Востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. У нас не было нормальных отношений — дипломатических, инвестиционных, с такими странами, как Саудовская Аравия, Оман. Наш Офис готовил много таких встреч на государственном уровне.

Султан был в сложном состоянии, мои соболезнования народу Омана, я понимал, что я с ним не встречусь и у меня могут быть только приватные встречи. Как порядочный человек я понимал, что не могу в этом случае использовать государственный самолет. Даже для приватной встречи с человеком, который сегодня руководит Оманом. О наших планах на будущее, о назначении посла, об инвестициях.

Это не считается государственной встречей. Я полетел к своей семье. Моя семья проплатила номер в отеле. Я там был трое суток. Потом, к сожалению, была трагедия. Я вернулся в Украину настолько быстро, насколько смог.

Не инкогннито я полетел, по билету где написно, не „Петр Инкогнито“, а Владимир Зеленский. О чем вы говорит, что никто не згнал? Да никто и не интересовался. Полетел человек на 2-3 дня. Мне кажется я не должен про свою поездку говорить. Я не брал с собой свой офис, помощников (на самом деле Ермак был — Ред.), министра иностранных дел. Полетел. Встетился. Мы провели важные вещи. Сейчас этот человек глава Омана. Я вел себя, как порядочный челвек. Я не понимаю, кто это поднимает и для чего».

 

Тэги: политика, пресс-конференция, Владимир Зеленский

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