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День летнего солнцестояния 21 июня 2020 - солнечное затмение, народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

День летнего солнцестояния 21 июня 2020 - солнечное затмение, народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

21 июня — 173-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 8 июня юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 21 июня составит 16 часов и 26 минут.

21 июня Луна будет новолуние. Процент освещенности Луны — 0.2%.

День летнего солнцестояния и солнечное затмение 21 июня

21 июня в 9-40 утра по Киеву украинцы увидят кольцеобразное солнечное затмение. Подобное явление — это повторение кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года в районе Тихого океана.

Также 21 июня будет летнее солнцестояние. Это момент, когда Солнце в своём движении по эклиптике попадает в самую северную её точку. Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами.

Народные приметы, традиции и праздники 21 июня

21 июня Православная церковь отмечает память великомученика Феодора Стратилата, жившего во 3-4 веках. На Руси этот день считали своим праздником колодезники — мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. С вечера на Федора (Феодора) они клали сковороды на места, предназначенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько сковорода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше копать колодец в другом месте. Часто место для колодца определяли по утреннему туману: где он на заре ложится, там и нужно рыть.
Колодезную воду на Руси всегда наделяли целебными свойствами.

С утра 21 июня крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Существовало даже специальное понятие — «стратилатовы росы», которые почитались за вещие. Если роса на Федора была обильной, это обещало хороший урожай льна и конопли.

С Федорова дня также начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле. В этой работе принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли его по почве. Старики готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд — чтобы каждый месяц был сытый.

21 июня нередко случались грозы. Это не было хорошей приметой: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

Погода, магнитные бури в Украине 21 июня

21 июня в Украине будет жарко, местами облачно, возможны дожди с грозами.

21 июня в Киеве температура — +21° — +29°.

21 июня на Западе Украины +24° — +27°.

21 июня на Востоке Украины +28° — +31°.

21 июня на Юге Украины +26° — +28°.

погода в украине 21 июня 2020

21 июня влажность атмосферного воздуха — 81%.

Магнитосфера 21 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

21 июня у чувствительных людей возможны обострения:

— заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),

— заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).

Тэги: погода, прогноз, солнечное затмение, приметы, магнитные бури, летнее солнцестояние

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