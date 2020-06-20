Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые рассказали, как правильно пользоваться антисептиками

Ученые рассказали, как правильно пользоваться антисептиками

Главное: Антисептики на спиртовой основе следует втирать в кожу не менее 30 секунд, пока они полностью не впитаются. Об этом заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Детали: Спиртосодержащие антисептики необходимо втирать не менее 30 секунд, пока они полностью не впитаются в кожу.

Как передает Nation News, об этом рассказали специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По их словам, первым делом «санитайзер» следует нанести на ладонь, после чего распределить по рукам. Не следует забывать о тыльной стороне кистей, а также области между пальцами и под ногтями.

Ученые отметили, что антисептические средства могут потерять свою эффективность в том случае, если руки грязные или жирные, поэтому перед дезинфекцией их желательно тщательно вымыть.

В тему: 22 апреля 2020 года ученые назвали «самый вероятный» способ заражения коронавирусом.

А 15 апреля 2020 года ученые объяснили, как «легко и просто» отличить коронавирус от простуды.

Тэги: США, ученые, общество, медицина, здоровье, инфекция, мир, коронавирус, пандемия, COVID-19, антисептик

Комментарии

Статьи

20.06.20 10:10

10 фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах после карантина

Автор: Антон Филатов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.06.20 21:16

Цифровой концлагерь и его перспективы

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Шесть антирекордов за полмесяца. Почему в Украине резко растет число больных коронавирусом
19.06.20 15:44

Шесть антирекордов за полмесяца. Почему в Украине резко растет число больных коронавирусом

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 19 июня 2020 года

Главные новости за 19 июня 2020 года
19.06.20 19:00
2531
Последние новости
20.06.20 18:24

Десятки элитных щенков погибли в самолете МАУ, «эмигрируя» из Украины в Канаду
20.06.20 17:13

День летнего солнцестояния 21 июня 2020 - солнечное затмение, народные приметы, погода в Украине и магнитные бури
20.06.20 16:56

Ученые рассказали, как правильно пользоваться антисептиками
20.06.20 14:39

В Сеть «слили» результаты судебно-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова
20.06.20 13:33

День медика и День отца 21 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира
20.06.20 13:07

В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
20.06.20 11:41

В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар
Фото и Видео
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В небе над Киевом засекли редчайший «ядерный гриб»
В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар
В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар
В Днепре при загадочных обстоятельствах погиб молодой полицейский Дарвин
В Днепре при загадочных обстоятельствах погиб молодой полицейский Дарвин
В Ужгороде голый мужчина гулял под дождем
В Ужгороде голый мужчина гулял под дождем
Митрополит Антоний объяснил, какими качествами обладает искренне верующий человек
Митрополит Антоний объяснил, какими качествами обладает искренне верующий человек
По украинским провинциям прошла волна инцидентов с гранатами. Не обошлось без жертв
По украинским провинциям прошла волна инцидентов с гранатами. Не обошлось без жертв
Еще одна женщина загадочно выпрыгнула из окна с ребенком в преддверии солнечного затмения
Еще одна женщина загадочно выпрыгнула из окна с ребенком в преддверии солнечного затмения
Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека
Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека
Турецкая газета назвала известную украинскую певицу женой Зеленского
Турецкая газета назвала известную украинскую певицу женой Зеленского
Мать Зеленского не хочет, чтобы его называли ласкательно-уменьшительно
Мать Зеленского не хочет, чтобы его называли ласкательно-уменьшительно
fraza.ua
Новости блогосферы
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей
17.06.20 22:37

Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев
16.06.20 21:09

Кто мешает созданию Сквера украинской культуры в Киеве

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.