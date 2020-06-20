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День медика и День отца 21 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

День медика и День отца 21 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

21 июня в Украине праздную День медицинского работника. Во всем мире 21 июня празднуют День отца, День йоги, День селфи, День гуманизма и День скейтбординга.

Какой церковный православный праздник отмечается 21 июня

21 июня, православные чтят:

— память великомученика Феодора Стратилата (319).

— память святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского (1023);

— обретение мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских (XIII);

— память преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского (545);

— память преподобного Зосимы Финикийского (VI);

преподобный Зосима Финикийский

преподобный Зосима Финикийский

— празднования в честь икон Божией Матери: Урюпинской (1821), Ярославской (XIII), Одигитрии Кирилло-Белозерской.

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 21 июня

21 июня на международном уровне отмечается:

— День медицинского работника,

— Международный день празднования солнцестояния (отдельно этот праздник отмечают масоны),

— День отца,

— Международный день йоги,

— Международный день скейтбординга,

— День селфи,

— Всемирный день гидрографии,

— Всемирный день гуманизма.

21 июня также отмечается:

— в Дании (Гренландия) — Национальный день,

— в Канаде — Национальный день аборигенов,

— на Тайване — Праздник драконьих лодок,

— во Франции — праздник музыки,

— в Татарстане (РФ) — Сабантуй,

 

— в Якутии (РФ) — Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год),

— в России — День кинолога.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 21 июня:

— День шлепанцев;

— Всемирный день рукопожатия;

— Национальный день вечеринки для собак (в США).

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 21 июня

В Украине в третье воскресенье июня празднуют День медицинского работника. Этот день стал традиционным праздником после издания Указа Президента Украины от 1994 года.

Также в Украине, как и во всем мире, 21 июня празднуют День отца.

Кроме того, 21 июня — День Моршина. Уникальный курортный город Моршин областного значения Львовской области, расположенный в живописном Прикарпатье, славится далеко за пределами Украины.

21 июня в Украине родились такие известные люди:

— ученый Юрий Кондратюк (1897),

— этнолог Екатерина Грушевская (1900).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 21 июня

21 июня 1633 года Галилео Галилей был заключён во дворце инквизиции.

Галилео Галилей

Галилео Галилей

21 июня 1768 года восставшие гайдамаки учинили Уманскую резню.

21 июня 1893 года первое колесо обозрения («Чёртово колесо») появилось на выставке в Чикаго.

21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция под руководством Эдуарда Толля.

21 июня 1913 года впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шёлковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолёта, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд (Лос-Анджелес, штат Калифорния).

21 июня 1915 года в дачном посёлке Кунцеве (ныне территория Москвы) Казимир Малевич написал, так сказать, «картину» под названием «Чёрный квадрат», ставшую символом мирового авангарда.

21 июня 1948 года в ФРГ введена новая валюта — немецкая марка.

21 июня 1975 года на экраны Соединённых Штатов вышел культовый фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

21 июня 2004 года первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» впервые вышел в космос.

Именинники 21 июня

21 июня празднуют День ангела:

— Феодор,

— Евфрем,

— Зосима,

— Василий,

— Константин.

Тэги: праздник, история, календарь, День отца, именины, День медика

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