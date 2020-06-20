Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 20 июня 2020

Главное: По состоянию на 9-00 20 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 663 340, смертей ‒ 460 010, а выздоровлений ‒ 4 245 635. В Украине же выявлено 35 825 инфицированных, зарегистрировано 994 смерти и 16 406 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 220 961 (смертей ‒ 119 112), Бразилии ‒ 1 032 913 (48 954), России ‒ 568 292 (7 831), Индии ‒ 395 048 (12 948), Великобритании ‒ 302 285 (42 546), Испании ‒ 245 575 (28 315), Перу ‒ 244 388 (7 461), Италии ‒ 238 011 (34 561), Чили ‒ 231 393 (4 093), Иране ‒ 200 262 (9 392), Франции ‒ 196 083 (29 620), Германии ‒ 190 299 (8 887), Турции ‒ 185 245 (4 905), Пакистане ‒ 171 666 (3 382), Мексике ‒ 170 485 (20 394), Саудовской Аравии ‒ 150 292 (1 184), Бангладеш ‒ 105 535 (1 388), Канаде ‒ 102 314 (8 407), ЮАР ‒ 87 715 (1 831), Катаре ‒ 85 462 (93), Китае ‒ 84 524 (4 638), и Бельгии ‒ 60 476 (9 695).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 19 июня 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал шокирующее заявление о пандемии коронавируса.

А 18 июня 2020 года в украинском Минздраве намекнули на реальную цифру заболевших коронавирусом.