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День беженцев 20 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

День беженцев 20 июня 2020 - какой отмечается церковный и светский праздник, у кого именины, этот день в истории Украины и мира

20 июня во всем мире празднуют День беженцев, День защиты слонов в зоопарках и День жонглирования. Также отмечаются неофициальные праздники — День американского орла и Международный день серфинга.

Какой церковный православный праздник отмечается 20 июня

Сегодня, 20 июня, православные чтят:

— память мученика Феодота Анкирского (303);

— память священномученика Маркеллина, папы Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина (304);

— память священномучеников Маркелла, папы Римского, Сисиния и Кириака, диаконов, мучеников Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии царевны (304–310);

— мучениц Валерии (Калерии), Кириакии (Кирии) и Марии в Кесарии Палестинской (284–305);

— Собор Иваново-Вознесенских святых;

— память священномучеников Андроника (Никольского), архиепископа Пермского, Александра Осетрова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора Никифорова, Александра Махетова, Павла Аношкина, Владимира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая Онянова, Павла Кунгурского (Соколова), Александра Преображенского, Николая Рождественского, Николая Конюхова, пресвитеров, Григория Смирнова, диакона, и мучеников Афанасия Жуланова и Александра Зуева (1918);

— память священномученика Петра Павловского (Кузнецова), пресвитера (1919).

священномученик Петр Павловский (Кузнецов)

священномученик Петр Павловский (Кузнецов)

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 20 июня

20 июня на международном уровне отмечается:

— Всемирный день беженцев.

— Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

— Всемирный день жонглирования

20 июня также отмечается:

— в Азербайджане — День работников газового хозяйства,

— в Аргентине — День национального флага,

— в Сенегале — День независимости,

— в Узбекистане — День суверенитета,

— в Финляндии — День финского флага.

— в России — День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ.

Есть еще несколько необычных праздников, которые отмечают 20 июня:

— День американского орла (Белоголовый орлан);

— Международный день серфинга. Проводится ежегодно в третью субботу июня, является неофициальным, экологическим и спортивно-ориентированным праздником. Основан в 2005 году журналом Surfing Magazine и Фондом Surfrider.

День серфинга

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 20 июня

20 июня в Украине, как и в других странах, отмечают Всемирный день беженцев.

20 июня в Украине родились такие известные люди:

— церковный писатель Леонтий Куницкий (1876).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 20 июня

20 июня 1792 года состоялось, так называемое, «народное» восстание в Париже периода переворота во Франции («Великая Французская революция»).

20 июня 1840 года Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.

20 июня 1867 года президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

20 июня 1880 года на Пушкинских торжествах Фёдор Достоевский произнёс свою знаменитую 45-минутную речь, посвящённую Александру Пушкину.

20 июня 1937 года успешно завершился полёт в США через Северный полюс экипажа Валерия Чкалова. В воздухе лётчики пробыли 63 часа 16 минут.

20 июня 1943 года в Северной Канаде обнаружен Новый Квебекский кратер, один из самых больших в мире.

20 июня 1967 года боксер Мохаммед Али судом Хьюстона приговорён к 5 годам тюрьмы и штрафу в 10 000 долларов за отказ служить в армии США, участвующей во Вьетнамской войне.

Мохаммед Али

20 июня 1991 года Парламент Германии и члены германского правительства приняли решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

Именинники 20 июня

Сегодня празднуют свои именины (День ангела):

— Феодот,

— Андроник,

— Александр,

— Алексий,

— Валентин,

— Вениамин,

— Виктор,

— Павел,

— Владимир,

— Игнатий,

— Лев,

— Михаил,

— Николай,

— Григорий,

— Афанасий,

— Петр,

— Маркеллиан,

— Клавдий,

— Кирин,

— Антонин,

— Маркелл,

— Сисиний,

— Кириак,

— Смарагд,

— Ларгий,

— Апрониан,

— Сатурнин,

— Папий,

— Мавр,

— Крискентиан,

— Прискилла,

— Лукина,

— Артемия,

— Калерия,

— Кириакия,

— Мария.

Тэги: праздник, история, календарь, именины

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