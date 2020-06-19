Стали известны имена всех потерпевших по делу любителя пьяной езды Михаила Ефремова

Главное: Потерпевшими по делу о ДТП с участием артиста Михаила Ефремова являются ближайшие родственники погибшего Сергея Захарова ‒ его вдова, брат и сын. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский.

Детали: Адвокат Александр Добровинский перечислил всех потерпевших по делу о смертельном ДТП, которое устроил актер театра и кино Михаил Ефремов.

По его словам, такими лицами признаны три человека ‒ вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита, его сын Виталий и брат Валерий.

«Сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера», ‒ отметил Александр Добровинский, добавив, что все потерпевшие являются его доверителями.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

А 18 июня 2020 года сообщалось, что семья погибшего курьера Захарова дала окончательный ответ по поводу компенсации от Ефремова.

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