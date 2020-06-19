День Федота Стража 20 июня 2020 - народные приметы, погода в Украине и магнитные бури

20 июня — 172-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 7 июня юлианского календаря.

Продолжительность светового дня 20 июня составит 16 часов и 26 минут.

20 июня Луна будет новолуние. Процент освещенности Луны — 2.3%.

Народные приметы, традиции и праздники 20 июня

20 июня православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского. В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок.

Говорили, что 20 июня святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись.

Если погода 20 июня стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться.

Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром — ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Погода, магнитные бури в Украине на 20 июня

20 июня в Украине будет жарко, местами облачно, в отдельных регионах возможны дожди с грозами.

20 июня в Киеве температура — +20° — +27°.

20 июня на Западе Украины +21° — +26°.

20 июня на Востоке Украины +29° — +31°.

20 июня на Юге Украины +26° — +28°.

20 июня влажность атмосферного воздуха — 83%.

Магнитосфера 20 июня будет спокойная. Магнитных бурь не предвидится.

20 июня у чувствительных людей возможны обострения:

— заболеваний органов дыхания (затруднение дыхания, раздражение слизистой оболочки носа, развитие простудных заболеваний),

— заболеваний опорно-двигательного аппарата (обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, боли в суставах).