Глава ВОЗ сделал шокирующее заявление о пандемии коронавируса

Главное: В мире началась новая и очень опасная фаза пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Детали: Глава Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 продолжает стремительно распространяться по всему миру.

Как передает RT, функционер, в частности отметил, что большинство новых случаев заражения фиксируется в Северной и Южной Америке, а также в государствах Южной Азии и Ближнего Востока.

«Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», ‒ подчеркнул Гебрейесус, добавив, что «мир находится в новой и очень опасной фазе».

Глава ВОЗ также отметил, что людям надоело находиться дома, а многие правительства стремятся «открыть» экономику.

«Но вирус все еще стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», ‒ резюмировал он.

В тему: 17 июня 2020 года мы писали, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

А 16 июня 2020 года сообщалось, что коронавирус вернулся в Новую Зеландию.