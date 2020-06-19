Озвучена сумма, которую Зайцева великодушно «отвалила» потерпевшим в ДТП

Главное: Харьковская мажорка Елена Зайцева, устроившая смертельное ДТП в 2017 году, выплатила всего 62 гривны в качестве компенсации пострадавшим. Об этом рассказала адвокат Лариса Матвеева.

Детали: Харьковчанка Елена Зайцева, которую осудили на 10-летний срок лишения свободы за смертельное ДТП, выплатила чуть более 62 гривен в качестве компенсации двум пострадавшим.

Как передает УНН, об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

«Зайцева на сегодня выплатила по 31 грн с копейками двум пострадавшим. По Дронову у меня нет информации, что выплата осуществляется... Последняя информация, что выплат не поступало», ‒ отметила она.

Адвокат также добавила, что по решению суда Дронов и Зайцева должны оплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

В тему: 19 октября 2017 года мы писали, что на пересечении ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек.

Вскоре в Сети появились видео трагедии.

26 февраля 2019 года в Киевском районном суде города Харькова состоялось оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые совершили смертельное ДТП в 2017 году. Оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст.286 УК Украины и получили по 10 лет лишения свободы.

А 17 июня 2020 года стало известно, что сбившая насмерть шестерых человек Зайцева спокойно загорает в исправительном центре.