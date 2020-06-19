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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 19 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 19 июня 2020

Главное: По состоянию на 19-00 19 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 8 519 590, смертей ‒ 454 614, а выздоровлений ‒ 4 185 879. В Украине же выявлено 34 984 инфицированных, зарегистрировано 985 смертей и 16 033 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 192 279 (смертей ‒ 118 467), Бразилии ‒ 978 142 (47 748), России ‒ 568 292 (7 831), Индии ‒ 380 532 (12 573), Великобритании ‒ 301 935 (42 373), Испании ‒ 245 268 (27 136), Перу ‒ 244 388 (7 461), Италии ‒ 238 159 (34 514), Чили ‒ 225 103 (3 841), Иране ‒ 200 262 (9 392), Франции ‒ 195 272 (29 606), Германии ‒ 190 274 (8 884), Турции ‒ 184 031 (4 882), Мексике ‒ 165 455 (19 747), Пакистане ‒ 165 062 (3 229), Саудовской Аравии ‒ 150 292 (1 184), Бангладеш ‒ 105 535 (1 388), Канаде ‒ 101 879 (8 360), Катаре ‒ 85 462 (93), Китае ‒ 84 494 (4 638), ЮАР ‒ 83 890 (1 737) и Бельгии ‒ 60 476 (9 695).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 18 июня 2020 года в украинском Минздраве намекнули на реальную цифру заболевших коронавирусом.

18 июня 2020 года также сообщалось, что в аннексированном Крыму «остановился» коронавирус.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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