Главные новости за 19 июня 2020 года

- В Киеве открыли пляжи. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

- На следующей неделе Украину вновь накроют грозовые дожди. Будет тепло.

- Реанимационное отделение Александровской больницы в Киеве переполнено. Количество заболевших постоянно растет.

- Всего за год в Украине выросло число абортов. Женщины стали более чем в полтора раза чаще обращаться к такому методу.

- В Японии на горе Фудзияма найдено тело украинского спортсмена и тренера Алексея Борисенко. Известно, что он в одиночку пытался покорить гору. Причина смерти не называется.

- Ученые назвали симптомом коронавируса воспаление слизистой оболочки глаза. В частности, речь идет о конъюнктивите.