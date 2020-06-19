В Украине резко выросло число абортов

Главное: Всего за год в Украине выросло число абортов. Женщины стали более чем в полтора раза чаще обращаться к такому методу.

Детали: В Украине растет число абортов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения нашей страны.

Отмечается, что в 2018 году прервали беременность 46 552 украинок, а в прошлом году уже 74 606 женщин прибегли к операции.

Медики также сообщают, что среди несовершеннолетних число абортов выросло с четырехсот до 727 случаев в 2019 году.

Всего в мире каждый год около пятидесяти миллионов женщин делают аборты.

Данная процедура в нашей стране является законной, если прибегать к ней в первые двенадцать недель беременность и женщина дала свое согласие. Делать аборты в Украине можно только в государственных больницах.

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