Реанимация Александровской больницы оказалась переполнена тяжелыми больными

Главное: Реанимационное отделение Александровской больницы в Киеве переполнено. Количество заболевших постоянно растет.

Детали: Отделение реанимации Александровской клинической больницы в Киеве оказалось переполнено. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главного врача Людмилу Антоненко, количество тяжелых больных за последний месяц увеличилось. «Мы справляемся, но у нас переполнено отделение реанимации. Тяжелые больные, которые каждый день находятся, особенно последний месяц — это 8-9-10 больных, из которых 1-2-3 на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказала она 19 июня в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 растет в связи с пренебрежением условиями карантина, поэтому решение правительства о продолжении адаптивного карантина до конца июля оправдано.

«Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают», — добавила Антоненко, призвав людей соблюдать дистанцию, носить маски и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Она также заявила, что первая леди Елена Зеленская, у которой ранее выявили коронавирус, в Александровской больнице не находится.

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