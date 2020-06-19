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Ректор КДАиС объяснил, чем опасно понятие «специализации» святых

Ректор КДАиС объяснил, чем опасно понятие «специализации» святых

Главное: Почитание святых никогда не рассматривалось Церковью как замена поклонения Богу. Об этом рассказал епископ УПЦ Сильвестр.

Детали: Излишнее внимание к «специализации» святых угодников опасно возникновением потребительского отношения у верующих.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине» об этом рассказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр.

«Понятие „специализации“ должно быть исключено из построения нашего молитвенного общения со святыми, ведь в нем явно прослеживается если не язычество, то точно наемническо-потребительское отношение», — отметил владыка.

По его словам, важно довериться Богу и обратиться к тому небесному заступнику, который близок сердцу.

«Лучше всего положиться на волю Божию, мудрый совет и жизненный опыт. Конечно, бывает так, что христианин, столкнувшись с определенными испытаниями, обращается к тому или иному святому за помощью, а когда „житейская буря“ преодолена, то с благодарным сердцем „прилепляется“ к своему небесному заступнику уже на всю оставшуюся жизнь. А кому‑то для личного почитания достаточно просто ознакомиться с творениями или житием подвижника веры», — подчеркнул епископ Сильвестр.

Он напомнил, что почитание святых никогда не рассматривалось Церковью как замена поклонения Богу.

«Не будем забывать слов апостола Павла, которые должны быть для нас предостережением: „Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца“ (Рим. 1:25). Почитание святых никогда не рассматривалось Православной Церковью как замена или дополнение поклонения Богу. Имеющиеся „перекосы“ в этом вопросе лишь указывают на, увы, отсутствие понимания православного вероучения. И, конечно, на ущербность духовного опыта.

Специализация“ же скорее является побочным эффектом, а подлинная причина подобной патологии чаще всего кроется в неправильном духовном опыте. Мы должны помнить, что почитание святых не может выливаться во всецелое служение им. Для этого в богословской науке есть четкое понятийное разделение: термин λατρεία („латрия“) как раз и означает это всецелое поклонение, подобающее одному Богу, а вот τιμητικὴ προσκύνησις („тимитики проскинисис“) это уже воздаяние чести, которое мы относим к Его угодникам», — заключил владыка Сильвестр.

В тему: Митрополит Антоний рассказал о редком душевном качестве, которое помогает укрепить отношения.

Тэги: святые, новости православия, УПЦ

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