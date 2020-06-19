Канадцы выявили необычный симптом коронавируса

Главное: Ученые назвали симптомом коронавируса воспаление слизистой оболочки глаза. В частности, речь идет о конъюнктивите.

Детали: Конъюнктивит может быть первичным симптомом коронавируса у человека. Об этом заявили исследователи из Канадского офтальмологического общества.

Ученые исследовали случай 29-летней пациентки. Отмечается, что в марте она попала в больницу с покраснением глаз, ей диагностировали конъюнктивит, но лечение не помогало.

Позже выяснилось, что женщина отдыхала в Азии, где заразилась коронавирусом.

Врачи говорят, что у пациентки «не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус».

Они добавляют: «Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких».

Сама женщина уже здорова.

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.

17 июня 2020 года также ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом через унитаз.