Кличко разрешил купаться в Киеве

Главное: В Киеве открыли пляжи. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко в пятнцу, 19 июня, заявил, что в Киеве разрешено купаться. Пляжи открыли на фоне карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сказал столичный градоначальник, всего работают двенадцать пляжей.

Он также уточнил, что для купания открыли двадцать зон отдыха возле воды.

Все пляжи и зоны получили соответствующие паспорта готовности.

Виталий Кличко добавил: «На всех пляжах Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках».

На каждом коммунальном пляже также установлены спасательные посты.

По его словам, на восьми пляжах были установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями.

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что с начала лета, несмотря на запрет купаться, уже утонули сто украинцев.