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Генпрокуратура пачками закрывает уголовные производства против Порошенко

Генпрокуратура пачками закрывает уголовные производства против Порошенко

Главное: Офис Генерального прокурора Украины закрыл три уголовных производства в отношении бывшего президента Петра Порошенко из-за отсутствия состава преступления.

Детали: На прошлой неделе были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора со ссылкой на главу ведомства Ирину Венедиктову, это произошло из-за отсутствия состава преступления.

«На прошлой неделе три производства: назначение премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия — были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — заявила чиновница, добавив, что все эти производства были внесены в Единый реестр досудебных расследований по жалобе бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

При этом она добавила, что против Порошенко на прошлой неделе открыли дело по заявлению главы Службы внешней разведки. «Если такой высокопоставленный чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения суда и следствия? Или это не о государственной безопасности и работе институций? Я подчеркиваю, что никто в нашей стране не должен открывать производства для того, чтобы совершить политическое давление», — заявила Венедиктова, подчеркнув, что в то же время в стране не должно быть касты неприкасаемых.

В тему: 20 мая 2019 года бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов направил в Государственное бюро расследований заявление о причастности Порошенко к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что по результатам личного приема гражданина Дмитрия Крючкова возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко и его ближайшего соратника Игоря Кононенко, которые могут быть причастны к незаконным действиям должностных лиц компании «Центрэнерго».

23 мая Портнов зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании Петром Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки.

24 мая Портнов зарегистрировал в ГБР еще одно заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов со стороны Порошенко. Опальный юрист утверждает, что Порошенко «в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию», а также получил $300 млн путем манипуляций при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

14 июля Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко сразу после смены Генерального прокурора Украины. Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Полный перечень можно увидеть здесь.

Тэги: Петр Порошенко, политика, криминал, новости Украины, Ирина Венедиктова, Офис Генерального прокурора

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