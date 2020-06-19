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На горе Фудзияма найдено тело украинского тренера, пропавшего более месяца назад

На горе Фудзияма найдено тело украинского тренера, пропавшего более месяца назад

Главное: В Японии на горе Фудзияма найдено тело украинского спортсмена и тренера Алексея Борисенко. Известно, что он в одиночку пытался покорить гору. Причина смерти не называется.

Детали: Украинский марафонец и тренер по горнолыжному спорту Алексей Борисенко был найден мертвым на горе Фудзияма. Как сообщает sportarena., тело было обнаружено еще 12 мая, но опознали его только накануне, 18 июня.

Спортсмен пропал в конце февраля — он находился в Японии, где планировал осуществить восхождение на Фудзияму. В последний раз Борисенко видели в одном из отелей Токио, после чего связь с ним была утрачена.

В марте вещи Борисенко были найдены на высоте 2400 метров. По информации японских СМИ, спортсмен поднимался на гору один, а затем с ним случился несчастный случай.

Отметим, что точная причина смерти при этом не указывается.

В тему: 16 сентября 2011 года при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии погиб украинский альпинист Игорь Логвиненко.

В ночь на 23 июня 2013 года в базовом лагере на Нанга-Парбат в Пакистане террористами были убиты трое украинских альпинистов.

Тэги: Япония, мир, смерть, альпинизм

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