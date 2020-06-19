Грозовые дожди полностью накроют Украину на следующей неделе

Главное: На следующей неделе Украину вновь накроют грозовые дожди. Будет тепло.
Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине на следующую неделю. Как говорят синоптики, всю страну накроют дожди.
В начале недели по Украине ожидается теплая погода: днем будет 22-32 тепла, а ночью плюс 14-19.
В Киеве с выходных зарядят грозы, которые будут поливать город несколько суток. Воздух днем прогреется до плюс 27-29, а ночью ожидается18-20 тепла.
Карта погоды в Украине:
В тему 17 июня 2020 года синоптики предупредили, что до конца недели Киев будут поливать грозовые дожди.
17 июня 2020 года сообщалось, что из-за непогоды пострадали люди в пяти областях Украины.