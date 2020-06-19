На Ровенщине малолетний паренек на машине брата задавил маленького мальчика

Главное: В одном из сел в Ровенской области несовершеннолетний парень совершил наезд на малолетнего ребенка на автомобиле брата. От полученных травм мальчик, которому не было и двух лет, умер.

Детали: В с. Борбин Ровенской области в гости к 15-летнему жителю Борбина приехал родной старший брат. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Ровенской области, свой автомобиль Audi 100 он оставил на обочине возле дома вместе с ключами в замке зажигания.

Подросток решил этим воспользоваться и покататься на машине. Сев за руль он начал движение, не заметив спереди мальчика возрастом 1 год и 8 месяцев. От удара ребенок упал и ударился головой об асфальтовое покрытие.

Владелец автомобиля попытался доставить потерпевшего в «скорую помощь», но жизнь ребенка спасти не удалось.

В тему: 27 октября 2010 года в с. Ятрановка Уманского района Черкасской области ученик 11 класса за рулем «КамАЗа» совершил наезд на пешехода. Парень с места происшествия скрылся, а пешеход от полученных травм скончался на месте.