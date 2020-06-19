В Украине начали ужесточать карантин на фоне рекордного роста количества заразившихся коронавирусом

Главное: За минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 15 областях. В Закарпатской области существенно усилены карантинные ограничения.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностирован 921 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 19 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло без малого 35 тыс. чел. Из них 985 человек умерли, 16033 — выздоровели.

По-прежнему лидирует Львовская область. За ней идут Ровенская область и Киев. В целом количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 превышает число выздоровевших в 15 областях.

При этом ни одного случая заражения не зафиксировано в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как сообщает «Украинская правда», по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на этом фоне в определенных регионах будут вводить новые ограничения. «Мы считаем, что должны вводиться жесткие ограничения в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Прежде всего, я говорю об ограничении работы определенных заведений, например, ночных клубов», — заявил он, добавив, что его ведомство намерено инициировать жесткий контроль по соблюдению требований карантина в транспорте и супермаркетах.

Между тем, как сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении карантинных ограничений в Закарпатской области.

В частности, до улучшения эпидемической ситуации решено запретить на всей территории области проведение любых массовых мероприятий, включая свадьбы и похороны с участием более 10 человек в помещениях и 20 — на открытом воздухе, работу спортивных залов и бассейнов, учреждений дошкольного образования, общественного питания в закрытых помещениях, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Кроме того, решено восстановить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале (автодорога М-06 Киев-Чоп), всем, кто въезжает на территорию области, будут измерять температуру.

В тему: Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое. На сегодняшний день этот показатель выше среднего по миру.

По подсчетам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день в Украине коронавирусным заболеванием COVID-19 могут болеть более 130 тыс. человек.