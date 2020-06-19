Главное: Составлен список продуктов для идеального загара. В него вошли печень и помидоры.

Детали: Российский профессор кафедры кожных и венерических болезней института клинической медицины Елена Снарская составила список продуктов для идеального загара. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист заявила, что формированию летнего загара способствуют продукты, в которых есть бета-каротин, селен, ликопин и триптофан. Они также помогают «поддержать вид кожи с загаром».

В список полезных продуктов включили: персики, абрикосы, дыни, арбузы и виноград.

Кроме этого, говорит эксперт, надо употреблять брокколи, помидоры, печень и красные сорта мяса.

По ее словам, данные продукты «оказывают эффект благодаря большому содержанию антиоксидантов и витаминов».

Также она рекомендует «находиться под солнечными лучами в промежуток с 7 до 11 часов утра и с четырех вечера до заката».

Врач добавила: «Чтобы не навредить коже, загорающим обязательно использовать специальные фотопротекторы».

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