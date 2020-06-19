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Мангера взяли под стражу до 28 июля

Мангера взяли под стражу до 28 июля

Главное: Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера взяли под стражу до 28 июля. Он не сможет выйти под залог.

Детали: Печерский суд Киева вынес решение взять под стражу главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого обвиняют в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Находиться за решеткой чиновник будет минимум до 28 июля.

Ему отказано в праве внести залог, передает «Громадське».

Прокуратура также заявила, что Владислав Мангер «оказывал давление на свидетелей по делу: он делал это не лично, а через других лиц, речь идет об угрозах во время звонков, в бумажных письмах и во время встреч».

В тему 16 июня 2020 года сообщалось, что сотрудники СБУ задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Тэги: суд, политика, криминал, Екатерина Гандзюк, новости Украины, Владислав Мангер

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